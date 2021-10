Pourquoi la bataille d’Apple pour les ports est une bataille perdue d’avance

C. Scott Brown / Autorité Android

Les responsables de l’Union européenne espèrent imposer des normes de charge, et Apple, comme on pouvait s’y attendre, n’en est pas satisfait. En vertu d’une proposition de la Commission européenne, l’USB-C deviendrait la seule norme pour le chargement filaire des smartphones, car les formats propriétaires tels que Lightning d’Apple empêchent les gens de réutiliser les câbles et de nombreux autres accessoires. En fait, l’initiative couvrirait plus que les téléphones – les écouteurs, les haut-parleurs portables et les tablettes ne sont que quelques-uns des autres appareils ciblés.

En signe de protestation, Apple prétend que la proposition étoufferait l’innovation, mais cela a été rejeté par Anna Cavazzini, présidente de la commission de protection des consommateurs du Parlement européen, qui a souligné que si quelque chose de mieux que l’USB-C émergeait, les règles s’adapteraient. Ce n’est pas non plus comme si Apple faisait face à une menace imminente, puisque la normalisation entrerait en vigueur au plus tôt en 2024.

Il ne semble vraiment pas beaucoup d’espoir qu’Apple influence les responsables de l’UE, et c’est pour le mieux de l’industrie technologique. L’entreprise mène une bataille perdue d’avance, notamment parce qu’il y a peu de bonnes raisons de s’accrocher à Lightning.

Lightning vs USB-C : le vent tourne

Robert Triggs / Autorité Android

Pour commencer, Apple lui-même abandonne lentement le format. La gamme iPhone 13 représente désormais les seuls produits phares de la société équipés d’un port Lightning. Tous les iPad, à l’exception du modèle « budget » de 10,2 pouces, sont passés à l’USB-C, ce qui contribue à renforcer leurs informations d’identification de remplacement d’ordinateur portable. Vous pouvez toujours trouver Lightning sur des produits liés à l’audio comme les AirPods, l’iPod touch et le Powerbeats Pro, mais des équipements comme les Beats Flex et les Beats Studio Buds ont fait le saut. C’est probablement parce que la marque Beats s’adresse à la fois aux utilisateurs iOS et Android, et ces derniers s’attendent désormais à l’USB-C.

Sur le plan technique, les raisons de traverser sont évidentes. Les améliorations des périphériques et des connecteurs ont à peine gardé Lightning pertinent. Via un câble Lightning vers USB-C, vous pouvez charger un iPhone 13 jusqu’à 25 W – plus que les 18 W du Pixel 5, par exemple – mais Apple n’a pas dit si Lightning était capable de plus. Les téléphones Android prennent régulièrement en charge au moins deux fois cette puissance via USB-C. Le chargeur du Xiaomi Mi Mix 4 est évalué à 120 W, ce qui signifie que les propriétaires peuvent effectuer une recharge complète en aussi peu que 21 minutes, et ce sans le mode Boost activé. L’USB Promoter Group a déjà donné le feu vert pour charger jusqu’à 240 W pour les futurs appareils et câbles USB-C.

Le port Lightning de l’iPhone est plus lent à charger et à transférer des données que les équivalents USB-C.

En ce qui concerne les données, même les ports Lightning les plus rapides sont limités aux vitesses USB 3.0, et certains peuvent encore être à 2.0. Nous saurions avec certitude si Apple était plus ouvert aux spécifications techniques. Au niveau 3.0, cela reste un plafond de 5 Gbit/s ou moins, contre 10 Gbit/s sur de nombreuses connexions USB-C dédiées. Certains périphériques USB 3.2 atteignent désormais 20 Gbps, et si vous avez la chance d’avoir l’USB 4, le plafond est de 40 Gbps.

Rien n’illustre mieux l’absurdité de la position d’Apple que l’iPhone 13 Pro. Les modèles de stockage de 256 Go pourront bientôt enregistrer des vidéos avec le codec Apple ProRes, populaire pour les travaux de qualité TV et cinéma. Pourtant, iMore note qu’en 4K HDR, une seule minute de ProRes consomme 6 Go – pour 30 minutes de séquence, vous parlez plus de 50 minutes pour la transférer sur un Mac ou un PC à des vitesses USB 2.0, ou environ cinq minutes via USB 3.0 . Un transfert USB-C de 10 Gbit/s réduirait l’épreuve à un peu plus de deux minutes.

Revenant à la situation européenne, l’UE a raison de suggérer que les normes propriétaires sont terribles pour les déchets électroniques. Bien que Lightning interagisse très bien avec la plupart des ports et adaptateurs USB, cela se traduit toujours par de nombreux câbles, stations d’accueil et autres accessoires qui deviennent inutiles lorsque quelqu’un passe à Android. À l’inverse, quelqu’un qui passe à un iPhone peut toujours avoir une utilité pour ses achats USB-C, même si c’est avec un autre matériel. La proposition de l’UE réduirait prétendument les déchets électroniques « de près d’un millier de tonnes » par an – que ce chiffre soit ou non exagéré, il est indéniable que les déchets seraient réduits.

La position intransigeante d’Apple sur Lightning contredit des politiques environnementales par ailleurs louables, telles que l’objectif d’utiliser autant de matériaux recyclés que possible et de réduire la quantité d’emballages expédiés en premier lieu. Il a fait un gros problème en retirant les adaptateurs de charge de ses boîtes, revendiquant ces mêmes avantages écologiques. Éviter l’USB-C est au moins un peu hypocrite.

Suite: Les meilleurs accessoires de recharge de téléphone

En fin de compte, Apple et l’UE pourraient être engagés dans un conflit de courte durée. La recharge sans fil est de plus en plus courante sur les smartphones, et il est souvent dit que les iPhones perdront entièrement leurs ports d’ici quelques années. Apple peut bien sûr avoir besoin de mettre à niveau sa technologie – la charge MagSafe de 15 W n’est pas si rapide, et même les données Wi-Fi 6 sont plus lentes que l’USB-C – mais il est concevable que d’ici 2024, Apple soit prêt à contourner entièrement l’USB-C . Même si l’UE exige que les normes de recharge sans fil deviennent également universelles, les iPhones sont depuis longtemps compatibles Qi. Ils se chargent simplement plus rapidement avec MagSafe.

Alors pourquoi Apple s’accrocherait-il à Lightning ?

Robert Triggs / Autorité Android

Si l’on considère les arguments avancés contre l’UE à côté de l’histoire de l’entreprise, la raison principale est évidente : le contrôle. Plus que la plupart des entreprises technologiques, Apple aime adopter la technologie qu’il veut, quand il le veut, ignorant souvent l’opinion publique. La société insiste sur les fichiers AAC pour l’iTunes Store, tandis que ceux qui veulent un son sans perte sont poussés vers un abonnement Apple Music ou doivent simplement s’en passer. Il n’y a toujours pas de moyen facile de charger des polices ou des icônes personnalisées dans iOS, et les iPhones n’ont reçu des widgets d’écran d’accueil qu’en 2020, 12 ans après Android, sans oublier les règles strictes et parfois controversées en place sur l’AppStore.

La raison principale est évidente : le contrôle.

Cette approche obstinée présente des avantages commerciaux. En résistant aux pressions extérieures, Apple peut s’adapter au rythme de son choix. L’accent peut être mis sur les fonctionnalités que les dirigeants jugent importantes tandis que les autres dépenses sont réduites. Tout passer rapidement à l’USB-C impliquerait de reconcevoir les produits, sans parler de l’alignement d’une chaîne d’approvisionnement stressée et de prendre un petit (ish) coup sur de meilleures pièces. Apple a également traditionnellement utilisé Lightning pour garder les gens attachés à son écosystème, bien que la croissance du sans fil ait diminué cet effet.

Voir également: Habitudes de charge pour maximiser la durée de vie de la batterie

On peut soutenir qu’une plus grande préoccupation des entreprises peut être de fixer des frontières avec l’UE et d’autres gouvernements. Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais s’il restait silencieux sur la proposition de l’UE, cela aurait moins d’influence sur le résultat final et encouragerait hypothétiquement les gouvernements du monde entier à être plus agressifs avec leur législation technologique. Pour le public, une nouvelle législation peut être positive – mais pour le meilleur ou pour le pire, Apple a probablement l’impression de défendre son territoire.

Si l’entreprise se soucie honnêtement de l’expérience client et de l’environnement, elle cessera non seulement de lutter contre l’UE, mais adoptera activement le mandat USB-C. L’influence exercée par Apple pourrait être utilisée pour façonner l’avenir de la norme, ce qui pourrait en fait profiter à l’entreprise à long terme. En supposant, bien sûr, que les ports câblés continuent d’avoir de l’importance dans quelques années.