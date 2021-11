Pourquoi la Biélorussie utilise les migrants comme une arme politique

La Biélorussie a envoyé des milliers de migrants désespérés à sa frontière avec la Pologne dans le but de se mettre à dos l’Union européenne contre les sanctions imposées l’année dernière, à la suite de la répression brutale du président biélorusse Alexandre Loukachenko contre les opposants politiques et les manifestants.

L’afflux de migrants, que Loukachenko a délibérément provoqué selon les responsables de l’UE comme une « attaque hybride » contre l’UE, survient à un moment difficile pour l’UE alors que le bloc est aux prises avec ses propres tensions internes, mais a jusqu’à présent entraîné une réponse unifiée de l’UE.

De nouvelles sanctions, qui pourraient viser les compagnies aériennes biélorusses et les fonctionnaires responsables d’encourager l’afflux de personnes dans le pays, devraient être imposées lundi, selon des responsables de l’UE, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré la semaine dernière : « Il est important que Loukachenko comprend que [the regime’s] le comportement a un prix.

Cependant, on ne sait pas s’ils dissuaderont la Biélorussie, qui n’est pas membre de l’UE et est parfois appelée « la dernière dictature d’Europe », d’alimenter la crise existante le long de la frontière biélorusse-polonaise.

Les migrants – entre 3 000 et 4 000 personnes selon les autorités polonaises, principalement originaires de régions déchirées par les conflits du Moyen-Orient comme l’Irak, la Syrie, le Yémen et l’Afghanistan – sont venus en Biélorussie après que le gouvernement a assoupli les règles de visa en août, offrant un plus sûr, route plus facile vers la frontière de l’UE.

Les personnes qui tentent de quitter des endroits comme Sulaimaniya, au Kurdistan irakien, ont reçu des visas biélorusses, acheté un billet sur l’un des nombreux vols exploités par la compagnie aérienne publique et se sont dirigées vers Minsk, la capitale de la Biélorussie, où certaines ont été hébergées par le gouvernement. hôteliers, selon le New York Times.

Mais loin de fournir une aide humanitaire et un refuge aux migrants, le régime de Loukachenko les pousse vers les frontières de la Pologne, de la Lettonie et de la Lituanie pour tenter de faire pression sur l’UE pour qu’elle lève les sanctions contre la nation.

La Biélorussie a également pris des mesures directes pour rendre les choses plus difficiles pour ses voisins de l’UE : le New York Times rapporte que les forces de sécurité biélorusses ont fourni aux migrants des instructions sur le franchissement des frontières et des outils comme des pinces coupantes et des haches pour briser les clôtures frontalières.

Samedi, le journaliste biélorusse Tadeusz Giczan a tweeté que les forces biélorusses tentaient de détruire les clôtures à la frontière polonaise et utilisaient des lasers et des lumières clignotantes pour temporairement aveugler et confondre les soldats polonais stationnés là-bas dans le but d’aider les migrants à traverser la frontière.

Hier soir, des soldats biélorusses ont tenté de détruire une barrière frontalière polonaise près de Czeremcha (115 km au sud de Kuznica). Certains d’entre eux aveuglaient les soldats polonais avec des stroboscopes et des lasers tandis que les autres arrachaient des poteaux de clôture et abattaient du fil de concertina à l’aide d’un véhicule. pic.twitter.com/qy4nBMKEGP – Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) 13 novembre 2021

Malgré les efforts du Bélarus pour forcer les migrants à entrer dans les pays voisins de l’UE, la grande majorité de ceux qui se trouvent actuellement à la frontière y sont coincés, avec peu de protection contre les éléments. Alors que l’hiver s’installe, les migrants dorment dans des tentes, souvent avec des vêtements et des fournitures inadéquats, et les pays de l’UE leur refusent jusqu’à présent l’entrée. Déjà, au moins neuf personnes sont décédées ; certaines estimations sont encore plus élevées et les conditions pourraient encore empirer à mesure que l’hiver s’installe.

Qu’est-ce que Loukachenko espère accomplir ?

Malgré la gravité de la crise humanitaire qui se déroule aux frontières de la Biélorussie, les objectifs de Loukachenko semblent être principalement politiques. Le président homme fort veut désespérément amener l’UE à la table des négociations sur les sanctions imposées après sa réélection frauduleuse l’année dernière et forcer le bloc à le reconnaître à nouveau comme le leader légitime du pays.

Malgré ses griefs plus récents, cependant, les menaces de Loukachenko d’ouvrir la frontière de son pays remontent encore plus loin, a déclaré à Vox ce mois-ci Artyom Shraibman, analyste politique basé à Minsk et chercheur non résident au Carnegie Endowment for International Peace’s Moscow Center.

« Il a en fait menacé de le faire pendant de nombreuses années, bien avant la crise politique de 2020 », a déclaré Shraibman via WhatsApp. « À chaque fois que l’UE le critiquait, à chaque fois que l’Occident le critiquait, il réitérait la même chaîne d’arguments : ‘Vous ne m’appréciez pas, je vous défends des migrants illégaux, je vous défends du trafic de drogue, Je garde votre frontière orientale, et vous n’êtes pas reconnaissant.

Mais Loukachenko n’a pas mis ses menaces à exécution avant 2021, après que l’UE ait sanctionné Loukachenko, son fils et conseiller à la sécurité nationale Viktor, et 179 autres personnes et entités, en raison de l’élection présidentielle frauduleuse en Biélorussie et de la répression qui a suivi contre les manifestants pro-démocratie l’année dernière. .

Bien qu’il reste au pouvoir, les élections de l’année dernière ont vu l’emprise de Lukashenko au pouvoir depuis 25 ans, lorsque Svetlana Tikhanovskaya, l’actuelle chef de l’opposition biélorusse qui était à l’époque une nouvelle venue politique, a lancé une campagne sérieuse – et probablement réussie – pour évincer lui. Tikhanovskaya, qui n’est entrée dans la course qu’après que son mari, Sergei, a été arrêté par le régime, a réussi à unir l’opposition biélorusse derrière une plate-forme de changement démocratique et de lutte contre la corruption et les inégalités de richesse.

Les preuves suggèrent que la stratégie de Tikhanovskaya a peut-être fonctionné ; certains sondages de sortie des élections d’août 2020 suggèrent qu’elle a remporté jusqu’à 80% des voix. Loukachenko, cependant, a déclaré la victoire, réprimé les manifestations qui éclataient dans tout le pays et contraint Tikhanovskaya à s’exiler en Lituanie tout en emprisonnant d’autres dirigeants de l’opposition.

La brutalité de la réaction de Loukachenko, ainsi que le mensonge flagrant de sa dernière « victoire », ont incité l’UE à prendre des mesures coercitives contre son régime, appliquant des mesures de plus en plus restrictives à partir d’octobre de l’année dernière.

Le statut de paria de la Biélorussie s’est encore accru ce printemps, après qu’un vol de Ryanair a été contraint par un avion de chasse biélorusse afin que le régime puisse arrêter deux passagers : le journaliste dissident Roman Protasevich et sa petite amie, Sofia Sapega, qui ont été arrêtés par le régime. En réponse, l’UE a interdit aux transporteurs aériens biélorusses d’accéder aux aéroports et à l’espace aérien de l’UE.

Avec peu d’outils à sa disposition et peu d’amis à l’exception d’une Russie réticente, Loukachenko a finalement mis à exécution sa menace d’ouvrir la Biélorussie au flux de migrants espérant faire une nouvelle vie dans l’UE.

Max Fisher du New York Times souligne que le flux de réfugiés en provenance des pays frontaliers n’est pas exactement un nouveau problème pour le bloc, et c’est un problème que l’UE a créé en incitant des endroits comme la Libye, la Turquie et le Soudan à empêcher les migrants de ses frontières, malgré les coûts financiers et les droits humains.

Comme le dit Fisher, « le Bélarus, en d’autres termes, rejoint une pratique que l’Union européenne a institutionnalisée depuis longtemps : conclure des accords avec les pays frontaliers pour éloigner les réfugiés et les migrants de la frontière de l’UE ».

Pourtant, dit Shraibman, les dernières tactiques de pression de la Biélorussie n’obtiendront probablement pas Loukachenko ce qu’il veut : la Biélorussie, ayant forcé le problème en invitant essentiellement des migrants dans le pays, les conduisant à la frontière de l’UE, puis leur refusant l’asile lorsqu’ils ne le peuvent pas. entrer, fait maintenant face à encore plus de sanctions.

« L’UE ne cédera probablement pas, car la pression, ce n’est pas si important », a déclaré Shraibman. «Ce n’est pas comme le million de réfugiés qui sont arrivés dans l’UE en 2015, ce ne sont que des milliers de personnes. C’est digeste pour l’UE; ce n’est pas quelque chose qui les fera changer de position.

L’UE projette l’unité, mais elle est toujours confrontée à de vrais problèmes internes

Shraibman a déclaré à Vox qu’il était peu probable que la provocation de la Biélorussie se traduise par des concessions de la part de l’UE. Loukachenko, cependant, n’aurait pas pu choisir un meilleur problème pour faire pression sur le bloc. La Pologne, où la crise frontalière a été la plus aiguë, est déjà en retrait avec le leadership de l’UE sur les questions de démocratie, et l’immigration s’est longtemps avérée un problème particulièrement épineux pour le bloc.

Lors de la crise des réfugiés de 2015, la Pologne a été l’un des critiques les plus virulents de la politique migratoire de l’UE ; Jarosław Kaczyński, chef du parti au pouvoir Droit et justice, a faussement affirmé en 2015 que les réfugiés syriens étaient malades et qu’ils utiliseraient les églises polonaises comme « toilettes », comme l’écrit Anne Applebaum pour l’Atlantique.

Depuis lors, la nation s’est davantage éloignée des politiques européennes communes et davantage vers le type de politiques nationalistes de droite qui se sont glissées au premier plan de la politique européenne au cours de la dernière décennie.

Le fossé entre la Pologne et l’UE s’est récemment intensifié à cause d’une procédure disciplinaire dans le système judiciaire de la première, dont l’UE accusée avait été utilisée par le gouvernement polonais pour faire pression sur les juges et les mettre sous contrôle politique. En octobre, l’UE a imposé une amende d’un million d’euros par jour à la Pologne pour violation des règles de l’UE, et la Pologne a également adopté des restrictions de plus en plus sévères à l’encontre des citoyens LGBTQ et des médias, se distanciant des valeurs plus progressistes adoptées par l’UE.

Mais si l’un des objectifs de Loukachenko, en plus d’obtenir un allégement des sanctions, était de fracturer davantage l’UE, comme l’a affirmé la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson l’été dernier lorsque la crise a commencé, cela n’a pas fonctionné.

« La Pologne, qui fait face à une grave crise, devrait bénéficier de la solidarité et de l’unité de l’ensemble de l’Union européenne », a déclaré mercredi Charles Michel, président du Conseil européen, lors d’une visite dans la capitale polonaise de Varsovie, soulignant que l’UE entendait traiter l’agression de Loukachenko et les problèmes qu’elle pose à l’UE séparément des luttes internes de l’UE avec les pays membres.

Cependant, comme le souligne Applebaum, la Pologne a été un peu moins rapide à s’aligner sur l’UE. Alors que le pays s’appuie désormais sur les sanctions de l’UE et appelle l’OTAN à traiter le problème des migrants à sa frontière, la Pologne a précédemment repoussé l’aide de Frontex, la police des frontières de l’UE, et a refusé de lutter contre le flux de migrants au cours de l’été en acceptant de l’aide. du Bureau européen d’appui en matière d’asile.

Aujourd’hui, la Pologne et l’UE sont toutes deux confrontées à une véritable catastrophe humanitaire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, où des milliers de personnes sont coincées dans les limbes entre deux nations qui ne les accepteront pas, mal équipées pour survivre à un hiver rigoureux et incapables de retourner dans leur pays. Des milliers d’autres, qui ont été exploités par le gouvernement de Loukachenko pour acheter des forfaits de voyage à Minsk afin qu’il puisse les utiliser comme levier contre l’UE, attendent dans la capitale ou près de la frontière avec la Pologne, selon le Moscow Times.

Plusieurs pays, dont l’Irak et la Turquie, ont limité ou annulé leurs vols vers la Biélorussie afin d’endiguer l’afflux de personnes dans le pays, tout comme Dubaï ; cependant, il y a encore des milliers de personnes qui ont désespérément besoin d’aide qui attendent à la frontière ou sont bloquées à Minsk.

Lundi, l’UE – avec le soutien des États-Unis, qui ont également sanctionné le régime de Loukachenko – devrait imposer de nouvelles sanctions contre la Biélorussie, à l’opposé de l’objectif de Loukachenko. Cependant, si Loukachenko continue ou intensifie sa tactique, Michel a évoqué la possibilité d' »infrastructures physiques » comme des barrières, pour empêcher les migrants d’entrer.

Quoi qu’il arrive, Shraibman dit que la crise actuelle a mis fin à la possibilité de pourparlers directs entre la Biélorussie et l’UE.

« Je peux … imaginer une situation où Loukachenko recule, s’il a la possibilité de sauver la face », a déclaré Shraibman à Vox, suggérant que cela pourrait se produire en renvoyant des migrants dans leur pays d’origine avec l’aide de l’ONU. « Mais imaginer des négociations diplomatiques directes entre lui et l’UE, c’est quelque chose qui n’est pas possible pour le moment. »