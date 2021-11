Pourquoi la blockchain profite à la chaîne d’approvisionnement

Sur la base de la planification MRP, les entreprises ont ajouté la prévision de la demande et la gestion des contraintes. En théorie, le flux de marchandises en amont de la chaîne d’approvisionnement, le magasin de détail, affecte l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à la sécurisation des matières premières les plus élémentaires. En réalité, les lacunes en matière de données et de technologie et les problèmes de concurrence interfèrent avec une grande partie de ce flux.

