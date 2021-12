Pourquoi la « bombe de difficulté » d’Ethereum a encore été retardée

Le réseau Ethereum a récemment subi le hard fork d’Arrow Glacier le 9 décembre, dans le seul but de retarder la « bombe de difficulté » à juin de l’année prochaine. La bombe de difficulté est un mécanisme pour forcer le réseau de preuve de travail à cesser de produire des blocs, ce qui rend l’exploitation minière non rentable et dissuade les mineurs de maintenir la chaîne en vie après la fusion du réseau avec la preuve de participation.

Les développeurs principaux d’Ethereum ont fait des progrès significatifs vers la fusion, avec l’interopérabilité des clients et un réseau de développeurs fonctionnel, Amorpha. Cependant, plus de temps est nécessaire pour fournir le changement de niveau du réseau principal à la preuve de participation.

Bien que cela marque la quatrième fois que la bombe de difficulté est retardée, les développeurs principaux ont signalé une confiance presque unanime que la fusion sera prête d’ici l’été prochain, et ils continueront à fournir des mises à jour lors des réunions hebdomadaires de tous les développeurs principaux.

Contrôle du pouls

Ce qui suit est un aperçu de l’activité du réseau sur la chaîne de balises Ethereum 2.0 au cours de la semaine dernière. Pour plus d’informations sur les métriques présentées dans cette section, consultez notre explicatif 101 sur les métriques Eth 2.0.

Avis de non-responsabilité : tous les bénéfices tirés de l’entreprise de jalonnement Eth 2.0 de CoinDesk seront reversés à un organisme de bienfaisance choisi par l’entreprise une fois les transferts activés sur le réseau.

Prises validées

Optimism a annoncé la suppression de sa liste blanche d’applications, permettant aux développeurs de s’appuyer sur le cumul. CONTEXTE: Optimism, un protocole Ethereum de couche 2 très attendu, a utilisé un lancement contrôlé avec uniquement des applications sélectionnées il y a plusieurs mois. « Ouvrir les vannes » à tous les développeurs indique une grande confiance dans la sécurité et l’expérience utilisateur d’Optimism.

DeFi a fait preuve de résilience lors du récent recul des marchés de la cryptographie, seule une infime partie des prêts étant liquidée sur des plateformes comme Aave et Compound. CONTEXTE: DeFi est souvent considéré comme un risque et un moyen d’obtenir un effet de levier bon marché. Cependant, les liquidations en chaîne n’étaient qu’une goutte d’eau par rapport à l’effacement des échanges centralisés. Une analyse Delphi Digital a montré qu’une majorité de prêts sur Aave et Compound utilisaient un effet de levier très faible.

La Fondation Ethereum a annoncé une subvention qui récompenserait les équipes clientes de haut niveau avec des validateurs de chaîne Beacon. CONTEXTE: Une gamme diversifiée de clients de haute qualité est essentielle au succès d’Ethereum, afin que le réseau puisse maintenir la santé même si un client rencontre un bogue, car le reste fonctionnera toujours sans problème. Afin d’aligner le réseau et les équipes clientes à long terme, la Fondation Ethereum a annoncé qu’elle donnerait 144 validateurs d’acquisition à chaque équipe cliente pour qu’elle s’exécute avec leur logiciel respectif.

Polygon se rapproche de l’intégration des marchés de frais de style EIP 1559 à sa plate-forme de mise à l’échelle de la preuve de participation. CONTEXTE: Une analyse interne a montré que la combustion des frais supprimerait 0,27 % de l’approvisionnement total de Polygon chaque année. Contrairement à Ethereum, Polygon a une offre fixe et deviendra immédiatement déflationniste lorsque la mise à niveau aura lieu sur le réseau principal. En dehors de l’offre de jetons de gravure, la mise à niveau contribuera à apporter de la prévisibilité au marché des frais de polygone, et les fournisseurs de logiciels seront mieux en mesure de prédire les frais de transaction acceptables.

Ouvrir les communications

Les points valides intègrent des informations et des données sur le propre validateur Eth 2.0 de CoinDesk dans une analyse hebdomadaire. Tous les bénéfices tirés de cette entreprise de jalonnement seront reversés à une œuvre de bienfaisance de notre choix une fois les transferts activés sur le réseau. Pour un aperçu complet du projet, consultez notre article d’annonce.

Vous pouvez vérifier l’activité du validateur CoinDesk Eth 2.0 en temps réel grâce à notre clé de validation publique, qui est :

0xad7fef3b2350d220de3ae360c70d7f488926b6117e5f785a8995487c46d323ddad0f574fdcc50eeefec34ed9d2039ecb.

Recherchez-le sur n’importe quel site d’explorateur de blocs Eth 2.0.