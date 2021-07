Aujourd’hui, chacun des trois principaux indices américains est en baisse. En fait, ces indices sont tous en baisse substantielle, entre 0,7% et 0,83% au moment de la rédaction. Ces mouvements démesurés amènent de nombreux investisseurs à se poser la question : pourquoi le marché boursier est-il en baisse aujourd’hui ?

Source : Qui est Danny/Shutterstock

En effet, une telle question est difficile à répondre. Après tout, un certain nombre de facteurs entrent en ligne de compte dans une telle analyse. Et en regardant la situation dans son ensemble, il semble que bon nombre des facteurs qui poussent le marché boursier à la hausse sont toujours en place. Les taux d’intérêt restent bas, la politique monétaire et budgétaire reste très accommodante et les Américains ont un revenu disponible plus élevé qu’ils n’en ont eu depuis un certain temps en raison de la pandémie limitant leur pouvoir d’achat.

Cela dit, les valorisations sur l’ensemble du marché ont commencé à atteindre des niveaux astronomiques. En conséquence, une sorte de répit peut être justifié de temps à autre. En effet, les investisseurs doivent tenir compte du fait que nous avons fréquemment atteint de nouveaux sommets historiques ces dernières semaines. Une sorte de refroidissement est probablement sain.

Cela dit, penchons-nous sur certains des facteurs clés sur lesquels les experts s’appuient, car certains facteurs font baisser le marché aujourd’hui.

Pourquoi la Bourse est-elle en baisse aujourd’hui ?

Parmi les facteurs déterminant les valorisations sur le marché, on trouve les rendements obligataires. Le rendement du Trésor américain à 10 ans est couramment utilisé comme taux sans risque pour les modèles. Quand il est plus bas, c’est généralement une bonne chose pour les actions.

Avec le taux de 10 ans tombant à 1,3 %, certains ont émis l’hypothèse que cette période de « boucle d’or » que nous voyons sur les marchés pourrait se poursuivre pendant un certain temps. Cependant, d’autres pensent que ces taux bas indiquent que le marché obligataire n’a pas confiance dans cette reprise. Lorsque les obligations sont achetées en masse et que les rendements baissent trop rapidement, ce n’est pas nécessairement une bonne chose. En conséquence, les investisseurs peuvent considérer cette baisse de 1,75 % à 1,3 % comme le signe que nous pourrions être dans une période de croissance plus lente que prévu à court terme.

De plus, les chiffres des dépenses de détail récemment publiés n’ont guère contribué à l’exubérance des investisseurs. Les dépenses de détail ont en fait chuté de 1,3% par rapport aux chiffres de mai, ce qui suggère que l’économie pense que les chiffres réels du produit intérieur brut (PIB) pourraient ralentir.

Ajoutez à cela la menace continue des variantes de Covid-19, et les perspectives semblent aujourd’hui sombres.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.