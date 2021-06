Pourquoi la boxeuse Leonela Sánchez n’ira-t-elle pas à Tokyo 2020 ?

in

Elle allait devenir la première boxeuse olympique argentine. Cependant, la préparation était trop lourde pour son corps après avoir été mère et, bien qu’au cours des dernières semaines, elle ait eu l’ambition, l’enthousiasme et le dévouement entre ses sourcils pour atteindre les Jeux de Tokyo 2020, Les médecins lui ont conseillé de se reposer, alors Leonela Sánchez a quitté le concours à la dernière minute.

Sánchez a obtenu la médaille d’or à Lima 2019 (photo .)

Les plans de Sánchez s’éloignaient peu à peu de la boxe. C’est qu’après avoir conquis l’or dans le Panaméricain Lima 2019 (ce qui signifiait un énorme bond dans sa carrière sportive qui la classait comme la première boxeuse argentine à être consacrée dans ledit tournoi continental), est tombée dans un gouffre d’inactivité en raison d’une sanction pour dopage positif et a commencé à perdre du terrain.

À la fin de cette année-là, lui et sa sœur (également boxeuse) ont détecté du furosémide dans son corps, une substance qu’il avait consommée dans des brûleurs de graisse mais qui est interdite en raison de sa capacité à inhiber d’autres drogues. De là, La femme de Cordoue était inactive vis-à-vis du sport, en raison de la sanction et parce qu’elle est ensuite tombée enceinte de Bastián, dont elle a accouché en octobre 2020.

Sa vie avait déjà pris une autre direction, où les priorités tournaient autour de la maternité et des activités professionnelles comme le commerce de vêtements, mais l’amour pour les gants n’a pas disparu et l’invitation de la Comité International Olympique pour les Jeux de Tokyo qui lui est venu il y a des semaines lui a redonné l’illusion de reprendre l’entraînement pour participer -effectivement- à la catégorie jusqu’à 57 kilos.

La joie de Sánchez après avoir obtenu l’or à Lima (photo FTP)

Pour cela, il a reconnu dans La Nación que je devrais perdre neuf kilos et préparez-vous à reprendre le rythme au-dessus du ring, et c’était prédisposé à le faire. Cependant, son entraîneur Virgilio Arauz a communiqué ces dernières heures que le joueur de 27 ans ne se rendra pas à Tokyo en raison de désagréments physiques : “En raison de problèmes gynécologiques qu’elle traîne depuis longtemps, et qui se sont aggravés lorsqu’elle a approfondi ses entraînements, elle souffre de fortes douleurs thoraciques depuis qu’elle allaite. Nous avons contacté son gynécologue qui nous a indiqué qu’elle avait besoin d’au moins 90 jours pour revenir à la normalité”.

“Mais la décision finale est de donner la priorité à sa santé. Elle a fait de son mieux pour représenter notre pays comme elle l’a toujours fait, mais il y a des impondérables que nous ne gérons pas.” Arauz a conclu.

