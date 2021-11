Pourquoi la cave Atrio est-elle si précieuse, victime d’un vol de millionnaire

02/11/2021 à 21:53 CET

Gemme de guerre Benito

Ceux qui comprennent les vignobles le surnomment la ‘Chapelle Sixtine’ du vin. Il est vrai que seule son architecture de sanctuaire conçue par Tuñón et Mansilla vous invite à penser que vous entrez dans un lieu de pèlerinage, mais la réalité est que c’est le cas. Il n’est pas de vigneron exquis qui n’ait fait le tour du rez-de-chaussée de Atrium et si vous ne l’avez pas fait, gardez-le en attente. La La grande cave de l’hôtel Cacereño occupe toujours les premières places des listes les plus prestigieuses du monde et il a été un récif pour le tourisme spécialisé, que Cáceres a ajouté à ses arrêts obligatoires.

Sur ses étagères, des échantillons uniques de Gran Cru, douze millésimes de Romanée Conti, vingt-trois de Petrus, le plus vieux de 1947, vingt-cinq de Haut-Brion, vingt-quatre de Lafite-Rothschild, le plus ancien de 1929, vingt-trois de Margaux et près de cinquante de Mouto Rothschild. Et au centre, son grand bijou, le glaçage, avec son propre autel pour l’admirer, son grand Château d’Yquem 200 ans, ce qui à partir de cette semaine laisse un trou vide.

Cette bouteille, unique au monde et convoitée par les collectionneurs, ainsi qu’une trentaine d’autres de la Romanée Conti ont fait partie du butin millionnaire du braquage que l’hôtel a subi cette semaine et qui met en échec la valeur de l’ensemble de la collection, depuis les voleurs savaient choisir les pièces les plus précieuses. Au total, au moins un million d’euros de vins ont réussi à sortir de la caméra en quelques minutes et sans éveiller les soupçons, 300 000 euros du Château et plus de 400 000 euros de la Romanée –Chaque bouteille coûte 12.000 euros.

La nouvelle qui a été dévoilée ce jeudi a retenu l’attention des médias. Son impact a été si élevé qu’il a encouragé des chefs comme Dabiz Muñoz, de Diverxo, qui a également reconnu avoir subi le vol de plusieurs bouteilles haut de gamme. Dans le cas de l’hôtel de Cáceres, la brigade de police judiciaire a lancé une enquête à laquelle s’est jointe une unité spécialisée en criminalité à Madrid en raison de l’ampleur de l’événement. Ce samedi, trois jours après les faits, les deux suspects présumés du braquage, deux personnes ayant séjourné à l’hôtel, et les bouteilles sont toujours portés disparus.

En tout cas, Polo, qui a fréquenté ce journal après ce qui s’est passé, a assuré qu’il était visiblement affecté que, bien que les assureurs aient payé pour sa valeur, il ne sera jamais comparable en euros. Il a particulièrement mis l’accent sur sa précieuse bouteille de Château d’Yquem, qui a formé partie de sa propre histoire, celle d’Atrium et de la ville. « Ils voulaient l’acheter et j’ai dit qu’il n’était pas à vendre. » Justement, sur cette bouteille réside une des grandes anecdotes de la cave car dans son transfert elle s’est cassée et il fallait se souvenir.

Tant celui-ci que les millésimes de 1929 ou 1947 ont permis au domaine de Caceres de couronner le grand prix du prestigieux magazine nord-américain Wine Spectator en 2003 et d’occuper le classement annuel des meilleurs domaines viticoles du monde. Il prend également la première place dans les charts nationaux. La perte de ses « bijoux » affecte non seulement la collection sentimentale de l’hôtel, mais laisse également en suspens sa position et sa réputation sur les cartes du monde. Pour l’instant, Polo et Pérez avancent déjà qu’après ce qui s’est passé « ils passeront à autre chose & rdquor;. Ils garderont, oui, le vide laissé par la bouteille iconique de 1806, car présente ou non, elle fait partie de l’histoire d’Atrio.