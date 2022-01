Pourquoi la cérémonie de remise des Golden Globes sera-t-elle différente cette année ?

La controverse des Golden Globes, ce que vous devez savoir 2:07

Note de l’éditeur: Juan Carlos Arciniegas est présentateur et critique de cinéma pour CNN en Español. Il est le créateur et l’animateur de l’espace cinématographique Critical Eye. Les opinions exprimées dans ce commentaire n’engagent que l’auteur.

(CNN espagnol) – Le Golden Globe, que j’ai toujours considéré comme la fête la plus drôle de l’année à Hollywood, sera réduit ce dimanche à un petit événement privé, sans présence de grands invités, sans tapis rouge avec des célébrités et sans que la presse puisse couvrir comme d’habitude Nous l’avons fait.

Cinq jours après la cérémonie des lauréats et par voie de communiqué, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) a confirmé que sa 79e édition aura lieu à l’hôtel Beverly Hilton, son siège traditionnel à Beverly Hills, à 18h00 (heure de Los Angeles) et sans la présence d’un public, lire célèbre. Les personnes présentes doivent avoir le calendrier vaccinal complet, une dose de rappel et les résultats négatifs d’un test covid-19.

S’il est vrai que de nombreuses célébrations prévues ce mois-ci et qui étaient liées au thème de l’émission ont été reportées ou annulées en raison de l’augmentation des cas de covid-19, ce n’est pas la seule raison pour laquelle le Golden Globe It s’est essentiellement réduit à la lecture d’une liste de gagnants.

En février 2021, un article du Los Angeles Times a révélé d’anciennes et de nouvelles allégations contre la HFPA, allant de la corruption aux pratiques discriminatoires. L’article mentionnait spécifiquement une action en justice, qui a ensuite été rejetée par un juge, par un journaliste qui souhaitait faire partie de l’association.

En tant que journaliste qui a couvert le Golden Globe pendant tant d’années, je comprends la position avantageuse que mes collègues de l’association ont eue au sein de l’industrie en étant précisément les organisateurs de ces prix. Leur accès direct aux stars de cette ville est quelque chose que nous n’apprécions pas tous, mais encore une fois, ce sont eux qui ont construit il y a longtemps ce pont qui les a toujours rapprochés des candidats potentiels.

La question du manque de diversité au sein des membres de cette association, dont le nombre en février était estimé à moins de 90, est un sujet sur lequel l’Association travaille depuis des mois. Il était alors composé de membres asiatiques, européens, africains et latino-américains. Et dans l’annuaire officiel de l’époque, j’ai pu corroborer que la majorité de ses membres étaient des femmes.

Aujourd’hui le groupe des membres s’agrandit (21 nouveaux journalistes ont été accueillis en octobre), des réformes ont été adoptées dans un souci de plus grande transparence, un nouveau conseil d’administration a été élu et l’une des principales plaintes d’il y a près d’un an concernant l’absence de les membres noirs ont été abordés et au dernier trimestre de l’année dernière, il y aurait déjà six de ces journalistes.

Depuis que les nominations aux Golden Globes actuelles – menées par « The Power of the Dog » et « Belfast » dans les catégories cinéma et « Succession » à la télévision – sont devenues connues, les publicités habituelles où chaque studio affichait fièrement ces mentions, ont quasiment disparu. C’est comme si les Golden Globes n’existaient plus pour Hollywood. En fait, ces annonces ont remplacé le nom et l’importance du Globo par ceux des Critics Choice Awards, une cérémonie qui n’a jamais suscité autant d’attention que la première.

En mars dernier, une lettre signée par plus de 100 sociétés de relations publiques demandait à la HFPA d’opérer des changements radicaux afin de mettre fin à ses prétendues pratiques de comportement discriminatoire, de manque de professionnalisme, de déficiences éthiques et financières. Ils ont indiqué que tant que ces changements ne se produisaient pas, ils n’autoriseraient pas leurs clients, c’est-à-dire les talents d’Hollywood, à donner des interviews ou à participer aux événements de l’Association. Cela fait presque dix mois et malgré les changements, ce boycott semble rester ferme.

De l’autre côté de la médaille se trouvent les membres de l’Association qui remplissaient alors pleinement les conditions pour en faire partie, mais qui voient aujourd’hui leur activité professionnelle diminuer précisément en raison du manque d’accès à leurs sources.

Ce dimanche, selon la HFPA, toutes ces institutions qui au fil des décennies ont fait l’objet d’aides et de dons de l’Association afin de promouvoir les arts et l’éducation seront également mises en lumière. L’effort pour nettoyer son image, face à une industrie où le secret peut aussi la définir, est évident.