Pourquoi la chanson classique des Temptations parle à tout le monde

Dub der-nern, dub der-nern… Ce petit coup de guitare n’est pas du tout emphatique. Ce n’est pas bruyant, pas lourd. Il n’y a rien de fantaisiste, et il n’utilise que deux notes d’une gamme majeure. Pourtant, au moment où vous l’entendez, vous savez de quoi il s’agit. C’est « My Girl » – et c’est merveilleux.

Une chanson soul clé de voûte

« Ma fille », écrit par robinson fumé et Ronnie White de Les Miracles, et introduit par cette belle phrase de guitare du joueur de session Motown, Robert White, est l’un des disques clés de la soul des années 60. Il a fait les tentations, un quintette vocal surdoué qui bat des records depuis 1961, des stars majeures. Avant « My Girl », le groupe n’avait marqué qu’une seule place dans le Top 20 des singles américains. Après « My Girl », ils en ont marqué 23 autres. C’était leur premier single avec David Ruffin en tant que chanteur principal, qui avait rejoint le groupe. en janvier 1964.

Le fondateur et dernier membre original des Temptations, le chanteur baryton Otis Williams, se souvient : « Notre vrai gros morceau, notre premier million de vendeurs, était « My Girl », qui est sorti en ’65. Ce qui s’est passé, c’est que nous étions récemment apparus au 20 Grand [nightclub] dans Détroit, et Smokey Robinson de The Miracles ont vu David Ruffin chanter un air de The Drifters [“Under The Boardwalk”] et il a été étonné par la façon dont il s’est comporté en ce qui concerne le chant principal. Alors Smokey a proposé un morceau, ‘My Girl’.

Une chanson qui avait frappé partout

Smokey considérait Ruffin comme une ressource majeure inexploitée pour The Temptations. Il a écrit « My Girl » comme une sorte d’enregistrement de réponse à sa propre chanson « Mon gars », qui avait été un succès pour Mary Wells en 1964, et ses paroles ont été inspirées par sa femme, Claudette, qui a également chanté dans Les Miracles.

Leur chanson avait « hit ! » écrit partout, et il y avait une chance que Smokey l’ait gardé pour son propre groupe, mais il l’a emmené à The Temptations. Il savait déjà à quel point ils géraient bien son matériel, ayant écrit pour eux depuis 1963, et leur plus grand succès à ce jour, « The Way You Do the Things You Do », a été écrit par Smokey et un autre membre de Miracles, Bobby Rogers.

« Nous étions à l’Apollo à New York et Smokey est venu et a parcouru la piste et nous l’avons répété », se souvient Otis Williams. « Au moment où il a descendu la piste, j’ai dit : « Ça a l’air d’être quelque chose. » Mais ça ne m’a vraiment pas frappé jusqu’à ce que nous soyons rentrés à la maison [to Detroit], l’a enregistré, puis Smokey a mis les ficelles dessus. Nous étions assis là à écouter la lecture, et ça sonnait vraiment comme un numéro 1. Mais, vous savez, il est très rare que vous puissiez prédire un morceau n°1. Mais à ce moment-là, nous pensions vraiment que ce serait plus un album qui serait n°1 que les chansons que nous avions enregistrées auparavant. Et heureusement, c’était le cas.

Grande tendresse, puissance maîtrisée

La compréhension de Robinson de ce que David Ruffin était capable de livrer était la clé du succès de la chanson : capable d’une grande tendresse vocale, mais avec une puissance contrôlée impressionnante, « My Girl », sorti le 21 décembre 1964 lui a permis de déployer les deux aspects de son talent de chanteur. . Billboard a classé la chanson comme le dixième plus grand succès de 1965, et c’était une piste charnière sur la magie du groupe Les tentations chantent Smokey, leur deuxième album et un classique de tous les temps de la Motown.

« My Girl » était loin d’être terminé. Otis Redding lui a donné une approche plus brute et sa version a été classée n ° 11 au Royaume-Uni. Les pierres qui roulent l’a coupé en 1965 dans une version publiée sur la compilation Flowers de 1967. Al Green l’a abordé sur son premier album pour le label Hi, Green Is Blues (1969). Les Whispers ont marqué un coup sûr avec un disco version en 1979. Ce sont des artistes sérieux, et il y a plus de 150 autres enregistrements de la chanson, mais l’équilibre et l’âme de la version de The Temptations règnent toujours en maître. L’évaluation originale d’Otis Williams de « My Girl » était juste. C’est vraiment quelque chose.

Écoutez le meilleur de The Temptations sur Apple Music et Spotify.