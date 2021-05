Pourquoi la Chine a censuré BTS, Gaga et Bieber de la réunion des “ amis ” ⋆ .

«Friends: The Reunion» peut enfin être vu dans son intégralité par le public du monde entier – à moins que vous ne soyez en Chine, où des parties de l’émission très attendue sont assises sur le plancher de la salle de montage.

Les censeurs des trois services de streaming qui ont acquis les droits de l’émission HBO / HBO Max ont apparemment pris le couteau aux apparitions de Lady Gaga, Justin Bieber et BTS, selon plusieurs rapports jeudi soir. Également supprimé: les références LGBTQ, y compris les apparitions de camées de fans LGBTQ «Friends».

Tencent Video, iQiyi et Youku d’Alibaba ont tous fait des versions différentes, selon le Hollywood Reporter. BBC News a déclaré que les banderoles avaient coupé entre quatre et six minutes de l’émission d’une heure et 44 minutes. Cela comprenait des coupes prudes – ne regardez pas Joey en peignoir avec la photo de Ross collée sur son aine! – et des coupes politiques destinées à apaiser le Parti communiste chinois.

Voici comment BTS, Gaga et les Biebs sont entrés dans le feu politique persona non grata:

En octobre, le chef du BTS, RM, a remercié les vétérans de la guerre de Corée pour leurs sacrifices dans un discours prononcé pour une organisation promouvant les relations américano-coréennes.

«Nous nous souviendrons toujours de l’histoire de la douleur que nos deux nations ont partagée ensemble et des sacrifices d’innombrables hommes et femmes» dans le conflit de 1950-53, a-t-il déclaré.

Et cela a suffi à bouleverser les médias d’Etat chinois et les internautes chinois, car la Chine s’est battue aux côtés de la Corée du Nord, qui a échoué dans sa tentative d’annexion de la Corée du Sud.

Lady Gaga a rencontré le Dalaï Lama du Tibet pendant 19 minutes le 26 juin, peu de temps avant de rompre ses fiançailles avec l’acteur de «Chicago Fire» Taylor Kinney. Cela – la réunion, pas la rupture – a suffi pour qu’elle et tout son catalogue soient bannis de la Chine continentale, qui affirme son autorité sur la région himalayenne. Le 14e dalaï-lama, qui vit en exil en Inde depuis 1959, est considéré comme séparatiste par les autorités communistes.

Et enfin, Bieber a été banni de Chine pour ce que le Bureau municipal de la culture de Pékin dans une déclaration de 2017 a appelé «mauvais comportement» qui a provoqué «l’insatisfaction du public». Les singeries du chanteur lors de sa tournée mondiale «Believe» ont abouti à de multiples affrontements avec diverses autorités, rendant sa tournée «Purpose» indésirable en Chine. Exemple: Bieber a fait une scène sur le continent en octobre 2013 lorsqu’il a été transporté sur la Grande Muraille par deux de ses gardes du corps.

Bieber a également publié des photos de lui-même en 2014 au sanctuaire controversé Yasukuni de Tokyo, qui honore les morts de guerre japonais et est considéré par la Chine et les deux Corées comme problématique en raison de l’inclusion de plus de 1000 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale qui ont finalement été condamnés pour crimes de guerre.

«Au Japon, j’ai demandé à mon chauffeur de s’arrêter pour lequel j’ai vu un magnifique sanctuaire», expliquait-il à l’époque via Instagram. «J’ai été induit en erreur en pensant que les sanctuaires n’étaient qu’un lieu de prière. À tous ceux que j’ai offensés, je suis extrêmement désolé. Je t’aime la Chine et je t’aime le Japon. »

