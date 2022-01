Pourquoi la Chine a-t-elle interdit le minage de Bitcoin ? Voici les sept théories principales

L’une des plus grandes histoires de 2021 a été l’interdiction par la Chine de l’exploitation minière de Bitcoin. D’une part, la nouvelle a affecté le prix du Bitcoin et a donné des munitions aux opposants qui pensent que les gouvernements vont interdire le Bitcoin. En revanche, le réseau a continué à bien fonctionner, a retrouvé son hashrate en un temps record et a gagné en décentralisation. Cependant, une question demeure. Pourquoi la Chine s’est-elle exclue de cette activité lucrative dans laquelle elle dominait ?

Comme l’a dit l’entrepreneur Bitcoin John Carvalho de manière moins éloquente, « Je refuse de croire que la Chine est stupide ». Il doit y avoir une raison, même simple. Pour aider notre public à résoudre le casse-tête, NewsBTC a décidé de rassembler toutes nos théories dans un seul article.

La théorie de l’interdiction de la Chine n. 1 : la CBDC du yuan numérique

C’est aussi simple qu’il y paraît. Lorsque la Chine a commencé à sévir contre les mineurs, NewsBTC a rapporté : « Comme raisons possibles, Lucas Nuzzi de Bitcoin Magazine cite le prochain CBDC Digital Yuan. Et Nuzzi a déclaré: « Ils lancent littéralement leur propre pièce (une CBDC) qui permettra la surveillance de masse et le retrait de la banque des dissidents. »

1/ Le PCC interdisant officiellement le #Bitcoin ne devrait pas surprendre. Ils lancent littéralement leur propre monnaie (une CBDC) qui permettra une surveillance de masse et la suppression de la banque des dissidents. #Bitcoin n’est pas du tout d’accord avec cela. Les dictatures n’aiment pas l’argent de la liberté. – Lucas Nuzzi (@LucasNuzzi) 21 juin 2021

Alors la Chine a tué une industrie potentielle d’un milliard de dollars juste pour écraser sa concurrence CBDC ? C’est comme ça?

Théorie de l’interdiction de la Chine n°2 : pannes d’électricité

La Chine a-t-elle des problèmes énergétiques ? Dans ce même article, nous proposons une autre théorie :

« Avec le recul, nous aurions dû le voir venir. Il y a à peine deux mois, à la suite d’une panne suspecte, NewsBTC a rapporté : Selon le Bureau économique et d’information de Pékin, la consommation d’énergie liée à ces activités a suscité des inquiétudes. PengPai cite Yu Jianing, président tournant du comité spécial de la blockchain en Chine, déclarant que les exigences environnementales du pays pourraient conduire à une exploitation minière plus « strictement réglementée ». Jianing a déclaré que ce serait « inévitable ».

Cependant, démantèleraient-ils les petites centrales hydroélectriques si tel était le cas ?

La théorie de l’interdiction de la Chine n. 3: sources d’énergie plus propres

Notre rapport sur la source des petites centrales hydroélectriques était un média réglementé par le gouvernement, veuillez donc le prendre avec prudence. Elle commence par un énoncé qui se heurte fortement à la théorie n. 2:

Selon l’article, l’apogée des centrales électriques privées en Chine était le début du siècle. Les investisseurs ont construit des milliers de centrales hydroélectriques parce qu’ils les considéraient comme une source constante de revenus. De leur côté, les régions voisines y voient un signe de progrès et une solution à leurs problèmes énergétiques. Cependant, avec l’excédent progressif d’électricité en Chine ces dernières années, l’électricité produite par les centrales hydroélectriques est souvent vouée à l’abandon (communément appelé « abandon d’électricité ») ».

Cependant, la principale raison du démantèlement semblait être la réparation du débit d’origine des rivières. « Les centrales hydroélectriques ont toujours été l’un des facteurs importants limitant l’écologie des rivières du Sichuan », a déclaré Wang Hua, directeur adjoint du département provincial des ressources en eau du Sichuan. Nous avons franchi une autre étape :

« Il est possible que le gouvernement essaie de se débarrasser de ces usines. Cela expliquerait le ton de l’article, il semble qu’il essayait d’éloigner les investisseurs de ces centrales hydroélectriques. À la lumière de cela, l’interdiction de l’exploitation minière de Bitcoin par la Chine pourrait faire partie d’un jeu encore plus important. Ils sont sérieux et secouent méthodiquement les choses là-haut. Quelle pourrait être sa fin ? La Chine essaie-t-elle simplement de devenir neutre en carbone et de réparer le débit d’origine des rivières ? Ou y a-t-il autre chose en jeu ici ? «

Cependant, quelque chose ne va pas. Dans un autre article sur l’interdiction, nous avons souligné que l’hydroélectricité est une énergie propre.

« La Chine a-t-elle commis l’erreur de sa vie en interdisant l’exploitation minière de Bitcoin ou a-t-elle un plan secret ? Le fait que l’électricité pour l’extraction de crypto-monnaie dans le Sichuan provienne de l’hydroélectricité propre signifiait que beaucoup pensaient que la province serait un refuge pour les mineurs de Bitcoin. «

La théorie de l’interdiction de la Chine n. 4 : le nouveau modèle chinois

Nous avons exploré la théorie de Bloomberg d’un modèle « moins de fondateurs dirigés par la Chine et plus ciblé » que la Chine était censée explorer.

« Si la Chine abandonne le modèle de la Silicon Valley, par quoi le remplacera-t-elle ? Les initiés suggèrent qu’il sera moins axé sur les fondateurs et plus centré sur la Chine. Pourquoi la Chine éclipse-t-elle ses principales industries et acteurs ? Le « modèle chinois » se réfère-t-il uniquement à l’échelle ? Ou est-ce que le contrôle est votre objectif ? Sont-ils en train de sévir contre les individus et les entreprises dominés opérant à l’échelle mondiale ? «

Et même si ce n’était pas tout à fait crédible, il a introduit le concept selon lequel la Chine réprimait également ses principaux dirigeants technologiques. Peut-être qu’il ne s’agit pas que de Bitcoin ?

Tableau des prix BTC du 01/02/2022 sur Bitrex | Source : BTC/USD sur TradingView.com

La théorie de l’interdiction de la Chine n. 5 : rendre Bitcoin difficile à utiliser

Il n’explique pas le thème général de l’interdiction de la Chine. Cependant, ajoutez de la couleur à la théorie que vous préférez. Lors d’un événement, Yin Youping, directeur adjoint du Bureau de protection des droits des consommateurs financiers de la Banque populaire de Chine, a déclaré : « Nous rappelons une fois de plus aux gens que les monnaies virtuelles comme Bitcoin n’ont pas cours légal et n’ont pas de valeur réelle. Et il a ensuite énuméré tout ce que la PBOC faisait pour lutter contre le trading de crypto-monnaie.

Dans le rapport de NewsBTC à ce sujet, nous avons dit :

« Peut-être que votre plan est plus simple que nous le pensons. Il est possible que la Banque populaire de Chine rende vraiment très difficile l’accès au Bitcoin pour le citoyen ordinaire. Et la Chine utilisera la propagande et la répétition pour garder les gens sous contrôle et dans la peur de l’inconnu. L’un des scénarios contradictoires prototypiques de Bitcoin. Une bataille que Bitcoin attendait tôt ou tard. »

La théorie de l’interdiction de la Chine n. # 6 : se préparer au défaut d’Evergrande

Le gouvernement chinois a-t-il simplement fermé les sorties ? Ils savaient que la situation d’Evergrande était inévitable et ils ne voulaient pas que les gens aient le canot de sauvetage Bitcoin disponible. Dans notre rapport, nous avons dit :

« Pour rappel : le gouvernement a vu cela venir de loin. Ils savaient que la crise allait frapper le pays à plusieurs reprises et ils ont interdit l’exploitation minière de Bitcoin pour effrayer la population afin qu’elle n’achète pas l’actif le plus difficile jamais créé. Bitcoin, la vraie protection contre l’effondrement de toutes les économies ».

La théorie de l’interdiction de la Chine n. 7 : FUD pour obtenir plus de Bitcoin

Selon la théorie sauvage et pleine d’hypothèses de John Carvalho, la Chine interdit quelque chose lié au Bitcoin à chaque cycle pour manipuler le prix et obtenir plus de BTC. Le pays n’a aucune incitation à interdire l’industrie. Ils gagnent beaucoup trop d’argent grâce à l’exploitation minière, en plus ils contrôlent les fabricants d’ASIC, et les machines d’extraction gonflent la valeur des puces et contrôlent également cette entreprise. Ainsi, la théorie de Carvalho est :

« Le principal fabricant d’ASIC, la société chinoise Bitmain, avait préparé une nouvelle génération de mineurs. Par conséquent, le PCC « a décidé de créer un procès pour les conséquences et de le combiner avec le FUD. » Comme il le fait d’habitude, ils ont vendu leur Bitcoin et confectionné leurs shorts. Ensuite, la Chine a interdit l’extraction de Bitcoin et tout le pays a fermé les ASIC. Le monde a perçu l’interdiction comme réelle, il suffit de « regarder le hashrate ». C’est la première fois que cela se produit. Ensuite, la Chine a vendu une petite partie de ses ASIC aux États-Unis. »

Selon lui, l’exploitation minière de Bitcoin en Chine ne s’est pas arrêtée, ils ne signent tout simplement pas les blocs. Bien sûr, il n’a aucune preuve, et nous non plus. Ce n’est qu’une théorie, comme toutes les autres.

Que se passe-t-il réellement en Chine ? Quelle est la raison de la grande interdiction chinoise de 2021 ? Nous ne le saurions pas avec certitude, mais nous avons beaucoup de soupçons. Espérons que 2022 nous fournira des preuves solides, de nouvelles idées ou au moins une explication plausible.

