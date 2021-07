Pourquoi la Chine enquête sur des entreprises technologiques comme Didi ? Expliqué

Le chien de garde du cyberespace de Hina a déclaré qu’il soupçonnait Didi d’être impliqué dans la collecte et l’utilisation illégales de données personnelles. Il n’a cité aucune violation spécifique.

Les régulateurs chinois ont réprimé la plus grande application de covoiturage du pays, Didi Global Inc. quelques jours après que ses actions ont commencé à être négociées à New York.

Les autorités ont demandé à Didi d’arrêter les nouvelles inscriptions et ont ordonné que son application soit supprimée des magasins d’applications chinois en attendant un examen de la cybersécurité. Le gouvernement a déclaré qu’il agissait pour prévenir les risques pour la sécurité et protéger l’intérêt public. Didi est la dernière entreprise à faire l’objet d’une surveillance accrue dans le cadre d’une répression contre certains des plus grands géants technologiques chinois.

QU’EST-CE QUE DIDI ?

La société chinoise Didi Global Inc. est l’une des plus grandes applications de covoiturage au monde. Les trois quarts de ses 493 millions d’utilisateurs actifs annuels se trouvent en Chine. Didi, basée à Pékin, est présente dans 14 autres pays, dont le Brésil et le Mexique.

Il y a des années, Didi et Uber ont concouru en Chine. En 2016, après une guerre des prix de deux ans, Didi a racheté les opérations d’Uber en Chine.

Didi a levé 4,4 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse le 30 juin à New York. La société a une capitalisation boursière d’environ 74,5 milliards de dollars.

POURQUOI DIDI A DES ennuis

Le chien de garde du cyberespace chinois a déclaré qu’il soupçonnait Didi d’être impliqué dans la collecte et l’utilisation illégales de données personnelles. Il n’a cité aucune violation spécifique. Le journal d’État Global Times a déclaré lundi dans un éditorial que Didi possédait les informations de voyage personnelles les plus détaillées des utilisateurs parmi toutes les grandes entreprises technologiques. Il a déclaré que la société pourrait effectuer une analyse de données volumineuses sur les habitudes et le comportement des utilisateurs, ce qui présente un risque potentiel pour les individus.

LE CONTEXTE PLUS LARGE

On ne sait pas s’il y a d’autres raisons pour lesquelles le gouvernement chinois pourrait se concentrer sur Didi. Les responsables ont exprimé une préoccupation croissante concernant l’utilisation des données des utilisateurs par les grandes entreprises technologiques. L’Administration chinoise du cyberespace a annoncé lundi qu’elle lançait également des examens de cybersécurité des plateformes logistiques de camions Huochebang et Yunmanman, et de la plateforme de recrutement en ligne Boss Zhipin. Les inscriptions de nouveaux utilisateurs ont été interrompues dans l’attente de ces examens.

Full Truck Alliance, qui exploite les plateformes Huochebang et Yunmanman, et Kanzhun Ltd., qui dirige Boss Zhipin, ont également récemment coté des actions aux États-Unis. Une loi radicale sur la sécurité des données promulguée en juin oblige les entreprises et les particuliers à obtenir l’approbation des autorités compétentes pour transférer toutes les données stockées en Chine à des entités étrangères, telles que les forces de l’ordre. La loi entre en vigueur le 1er septembre.

Les contrevenants peuvent être condamnés à une amende de 2 à 10 millions de yuans (environ 310 000 à 1,5 million de dollars) et pourraient voir leur entreprise suspendue.

QUE SE PASSE-T-IL VRAIMENT ?

Les dirigeants du Parti communiste chinois ne sont pas à l’aise avec l’influence croissante des grandes entreprises technologiques. Les problèmes clés sont les pratiques monopolistiques et le traitement des données des utilisateurs.

Jusqu’à récemment, les entreprises technologiques opéraient dans une zone grise réglementaire, avec une liberté relative pour créer leurs modèles commerciaux, exiger que les commerçants et les fournisseurs signent des contrats exclusifs avec leurs plateformes et collectent des données sur les utilisateurs pour mieux comprendre leurs clients.

Après que la Chine a introduit des applications de surveillance de la santé et de quarantaine pendant la pandémie, il est devenu clair que des entreprises technologiques comme le géant du commerce électronique Alibaba et la société de jeux Tencent contrôlaient d’énormes quantités de données, a déclaré Shaun Rein, fondateur et directeur général du China Market Research Group à Shanghai. Je pense que c’est au cours de la dernière année et demie que vous pouvez commencer à voir à quel point ces entreprises technologiques ont du pouvoir, a déclaré Rein.

Alibaba Group Holding a récemment été condamné à une amende record de 2,8 milliards de dollars pour violations des règles antitrust. D’autres grandes entreprises technologiques ont été condamnées à une amende ou ont fait l’objet d’une enquête pour comportement anticoncurrentiel présumé et manquements à la divulgation financière.

Il y a deux ans, les consommateurs chinois s’en fichaient, ils pensaient que la commodité des applications l’emportait sur les avantages négatifs, a déclaré Rein. Mais maintenant, les Chinois sont très préoccupés par la confidentialité des données, car Alibaba et Tencent ont tellement de données, encore plus de données que le gouvernement. Rein pense qu’une surveillance plus stricte de l’industrie technologique la rendra plus durable, avec une concurrence plus équitable qui profitera aux consommateurs.

QUEL IMPACT SUR DIDI ?

Didi a déclaré dans un communiqué que la suppression de son application pourrait avoir un impact négatif sur ses revenus en Chine.

Il a promis de résoudre tous les problèmes, de protéger la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs, et de continuer à fournir des services sécurisés et pratiques à ses utilisateurs.

L’application ne peut plus être téléchargée en Chine, bien que ceux qui ont déjà téléchargé et installé l’application puissent toujours l’utiliser, a déclaré Didi. Le cours de l’action Didi a chuté de 5,3% vendredi après l’annonce de l’examen de la cybersécurité.

