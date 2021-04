Pourquoi la Chine s’accroche toujours au charbon

Le monde avance toujours dans la mauvaise direction en matière de construction de centrales électriques au charbon, et la Chine – malgré ses promesses de réduire les combustibles fossiles pour éviter une catastrophe climatique – continue de conduire cette tendance.

La Chine a construit la majorité des centrales à charbon achevées en 2020 et représentait également 85% des nouvelles propositions de centrales à charbon dans le monde, selon un rapport publié lundi par Global Energy Monitor, un groupe de recherche et de défense de l’environnement. Cela signifie qu’au lieu de s’éloigner de l’énergie au charbon – la source de près de 40% des émissions de carbone de la Chine -, elle double.

Et grâce en grande partie à la Chine, la capacité mondiale d’électricité au charbon en cours de développement a augmenté pour la première fois depuis 2015.

Dans le même temps, l’UE et les États-Unis abandonnent rapidement les centrales au charbon, car les réglementations en matière d’énergies renouvelables, de gaz naturel et de climat les rendent moins compétitives, mais elles doivent encore accélérer les départs à la retraite dans les années à venir. Selon un rapport de 2018 par Greenpeace et le Global Energy Monitor, les pays membres de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) doivent éliminer complètement le charbon d’ici 2030 pour rester en ligne avec l’objectif de l’accord de Paris sur le climat consistant à empêcher les températures d’augmenter de plus de 1,5 degré Celsius. Les États-Unis et l’UE – les plus grands émetteurs historiques du monde – ne sont pas sur la bonne voie pour retirer leurs centrales au charbon d’ici cette date.

«J’espère que les gens se rendent compte, c’est triste à dire, mais à quel point nous sommes loin de là où nous devons être pour l’accord de Paris sur le climat», a déclaré Christine Shearer, directrice de programme chez Global Energy Monitor et co-auteur du nouveau rapport sur le charbon. .

La Chine s’est engagée à devenir neutre en carbone d’ici 2060, mais sa nouvelle vague de charbon est le dernier signe qu’elle reporte les actions immédiates nécessaires pour atteindre cet objectif à long terme.

Comprendre pourquoi la Chine s’accroche toujours au charbon est d’une importance cruciale, car les décisions énergétiques du pays au cours des prochaines années joueront un rôle décisif dans la capacité du monde à atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

Qu’est-ce qui motive le dernier boom du charbon en Chine?

Au cours de la dernière décennie, la Chine a été le principal moteur de la construction de centrales au charbon dans le monde. Et au cours des cinq dernières années, ce fossé s’est creusé. Comme le montre le graphique ci-dessous, les propositions de centrales au charbon ont chuté rapidement dans le reste du monde tout en remontant en Chine depuis 2018.

Moniteur mondial de l’énergie

En 2020, la Chine a ajouté 38 gigawatts d’électricité au charbon – 76% du total mondial – à son réseau alors même que le président Xi Jinping appelait à une reprise verte mondiale après la récession économique causée par la pandémie.

Shearer a déclaré que cette construction était comparable à celle des années précédentes, ajoutant: «C’est surprenant, car pour la plupart des pays, il y a eu un ralentissement notable en 2020 en raison de Covid.»

Alors pourquoi voyons-nous une si grande divergence entre la rhétorique croissante de Xi sur le climat et la construction sur le terrain?

La trame de fond est que les provinces chinoises ont reçu le pouvoir d’approuver de nouvelles centrales électriques en 2014, ce qui a entraîné une forte augmentation des projets. Pour les provinces pauvres et riches en charbon, la construction d’une nouvelle centrale électrique est un moyen de stimuler le PIB. Avec la crise économique provoquée par la pandémie, les gouvernements locaux ont lancé une vague de nouveaux projets au printemps dernier, selon Lauri Myllyvirta, analyste principale au Center for Research on Energy and Clean Air, une organisation de recherche mondiale.

L’objectif climatique à court terme de la Chine est simplement de plafonner ses émissions, de les réduire avant 2030; certains représentants du gouvernement ont pris cela comme mandat de réduire les émissions maintenant, tandis que «d’autres y voient une fenêtre pour augmenter la capacité fossile alors qu’il y a encore de la place pour augmenter les émissions», a déclaré Myllyvirta.

Cependant, les gouvernements locaux n’ont pas une autonomie totale sur ces décisions. Le gouvernement central a maintenu un certain contrôle sur les approbations des centrales au charbon en utilisant un système de feux de signalisation, grâce auquel l’Administration nationale de l’énergie peut placer les provinces sous un feu rouge, interdisant le développement de nouvelles centrales au charbon si elles ont déjà une capacité électrique suffisante. Ces dernières années, en raison des préoccupations concernant la sécurité énergétique alors que la demande d’électricité continue d’augmenter, le système de feux de signalisation est devenu très laxiste.

Pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, ce système doit changer. «Le problème, c’est le gouvernement local», a déclaré à Vox Fuqiang Yang, un conseiller principal du programme de changement climatique et de transition énergétique de l’Université de Pékin. «Le moment est venu pour le gouvernement central de récupérer ces droits d’approbation.»

Le gouvernement central a envoyé des signaux indiquant qu’il sévit contre les provinces qui recherchent de nouvelles centrales au charbon. La puissante équipe centrale d’inspection environnementale de la Chine a pris une décision sans précédent en février, en publiant un rapport condamnant l’Administration nationale de l’énergie (NEA) pour ne pas donner la priorité à la protection de l’environnement dans la planification énergétique et permettre le développement inutile de centrales électriques. Mais jusqu’à présent, la NEA n’a pas publié de réponse publique décrivant comment elle envisage de changer.

Pendant ce temps, un autre grand test de l’engagement des plus hautes autorités à limiter le charbon approche. La Chine a publié son 14e plan quinquennal général en mars et dans les mois à venir, elle devrait publier des plans sectoriels, dont un pour le développement de l’électricité. Le China Electricity Council a proposé un objectif de capacité de production d’électricité au charbon permettant de passer de 1080 gigawatts en 2020 à 1250 d’ici 2025.

Mais ce n’est pas compatible avec l’accord de Paris. Selon Yang, la Chine devra encore limiter la capacité de charbon à 1150 gigawatts pour atteindre un pic d’émissions précoce, d’ici 2025 (cette date de pointe est conforme à l’objectif de Paris de 1,5 ° C, selon l’Asia Society Policy Institute). Greenpeace Asie de l’Est fait pression pour un objectif 2025 encore plus strict: 1 100 gigawatts.

Étant donné que les centrales à charbon chinoises sont utilisées bien en deçà de leur pleine capacité, les défenseurs du climat soutiennent qu’un développement supplémentaire n’est pas nécessaire. Mais actuellement, la Chine a 247 gigawatts d’énergie au charbon à un certain stade de développement, donc atteindre ces objectifs plus stricts sera une bataille difficile.

Le renforcement de toute cette capacité pourrait également créer des obstacles plus importants sur toute la ligne. Selon Global Energy Monitor et la voie d’élimination progressive du charbon à 1,5 ° C de Greenpeace, la Chine devra commencer à fermer ses centrales électriques d’ici 2025, supprimant 23 gigawatts par an tout au long de la décennie. (Et ce rapport a été rédigé en 2018, avant ces derniers ajouts d’électricité au charbon, les départs à la retraite devront donc être encore plus élevés maintenant.)

Le reste du monde se détourne du charbon, mais pas assez rapidement

En dehors de la Chine, 2020 a apporté quelques signes d’espoir de la part de régions qui s’éloignent rapidement du charbon et abandonnent les usines existantes, le nouveau rapport trouvé.

Comme le montre la ligne pointillée dans le graphique ci-dessous, si vous filtrez la Chine, les retraits de charbon ont dépassé la mise en service depuis 2018 (la mise en service fait référence à une centrale construite et prête à fonctionner).

Une des principales raisons à cela: un ralentissement du développement du charbon en Inde et en Asie du Sud-Est. « L’Asie du Sud-Sud-Est a longtemps été considérée comme le prochain hotspot de l’énergie au charbon après la Chine, et au lieu de cela, nous voyons le gouvernement après que le gouvernement a annoncé qu’il allait réduire le nombre de centrales au charbon qu’ils avaient planifiées », a déclaré Tondeur. La baisse du coût des énergies renouvelables a rendu le charbon moins attractif et la baisse de la demande d’électricité due à la pandémie a donné à de nombreux pays l’occasion de réévaluer leurs plans énergétiques, a-t-elle déclaré.

Moniteur mondial de l’énergie

Du côté des retraites, l’UE et les États-Unis sont le moteur de la tendance, égalant un record de retraits mondiaux de charbon l’année dernière. Cependant, pour suivre réellement la trajectoire de 1,5 ° C – l’élimination progressive de toutes les centrales au charbon des pays de l’OCDE d’ici 2030 – les États-Unis, l’UE et d’autres grands émetteurs doivent intensifier leurs efforts en faveur des retraites anticipées dans les années à venir.

Même avec ces tendances positives, la prise de décision de la Chine est importante, puisque le pays représente actuellement la moitié des centrales au charbon en cours de développement dans le monde.

« Si la Chine continue de faire ce qu’elle fait », a déclaré Myllyvirta, « il n’y a tout simplement aucun moyen pour le reste du monde de compenser cela. »

Des millions de personnes se tournent vers Vox pour comprendre ce qui se passe dans l’actualité. Notre mission n’a jamais été aussi vitale qu’elle ne l’est en ce moment: autonomiser par la compréhension. Les contributions financières de nos lecteurs sont essentielles pour soutenir notre travail gourmand en ressources et nous aident à garder notre journalisme gratuit pour tous. Veuillez envisager de faire une contribution à Vox dès aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.