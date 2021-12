Pourquoi la chute de Verstappen n’a pas mis fin à ses espoirs de victoire – même s’il écope d’une pénalité – .

Mercedes était rapide vendredi, Red Bull semblait le plus rapide samedi, mais une erreur coûteuse de Max Verstappen laisse le leader du championnat troisième sur la grille – au mieux.

Sa chute en fin de championnat a donné à Lewis Hamilton l’opportunité de remporter sa troisième course consécutive et de réduire encore l’avance de Verstappen. En effet, s’ils finissaient par là où ils partaient, le pilote Mercedes entamerait la course finale en tête.

Mais les équipes sont encore en train d’apprendre les secrets de l’extrême et insolite circuit de la corniche de Jeddah. D’autres surprises peuvent être en réserve, et même s’il n’y en a pas, la course semble susceptible de servir un autre combat tendu entre les rivaux du titre.

La première question est de savoir si Verstappen aura besoin d’une boîte de vitesses de remplacement après son accident, ce qui signifierait une pénalité automatique de cinq places sur la grille. L’arbre de transmission a semblé avoir subi un coup violent, ce qui est souvent un signe révélateur que le choc de l’impact a été transmis à des endroits où l’équipe ne veut pas qu’il aille.

Leclerc a conservé sa boîte de vitesses malgré l’écrasement de sa Red BullCharles Leclerc a écrasé sa Ferrari dans une collision arrière beaucoup plus violente lors des deuxièmes essais, mais n’a pas eu besoin de remplacement. Verstappen n’a peut-être pas cette chance.

Peut-être plus important encore, Red Bull ne peut pas non plus risquer qu’il se retire de la course. Partir plus bas dans l’ordre, mais avec une fiabilité assurée, serait mieux pour le championnat. Ce serait également un échange moins cher qu’il n’y paraît : bien que Verstappen revienne à la huitième place, pensez à certains des pilotes qu’il prendrait du retard : son coéquipier Sergio Perez et le duo AlphaTauri. Ils ne sont pas susceptibles de se battre beaucoup.

Red Bull peut s’enhardir à prendre la grille car, contre toute attente, ils semblent avoir un rythme beaucoup plus rapide que leurs rivaux. « Nous sommes si rapides que nous ne prenons aucun risque », a déclaré le directeur du sport automobile Helmut Marko à Servus TV. « Si la boîte de vitesses a des dommages ou des aperçus de cela, alors nous la changerons. »

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, affirme qu’il existe des domaines clairs où le RB16B est supérieur. « Cela change au fil des sessions », a expliqué Wolff. « Je pense que nous sommes assez égaux en ligne droite, mais nous avons perdu à haute vitesse, mais aussi en qualifications à basse vitesse. »

« Les pilotes ne sont pas du tout satisfaits de la voiture », a-t-il ajouté. « C’est entre le sous-virage, le claquement, la vérification, le roulement, tout ce que vous voulez. »

Mercedes n’a pas été aussi rapide que prévu à Djeddah. Si Verstappen évite une pénalité et part en troisième position, il sera dans la même position qu’à Mexico, où il a facilement pris la tête dès le premier tour et a remporté une victoire dominante. Bien que les remarques de Wolff sur la compétitivité de Red Bull doivent parfois être prises avec une pincée de sel, les performances d’AlphaTauri jusqu’à présent montrent que Honda a fourni une unité de puissance qui n’a pas de mal à rivaliser avec l’unité de combustion interne «épicée» plus fraîche de Hamilton.

En termes d’usure sur sol sec, Pirelli pense que la stratégie la plus rapide sera de commencer avec des pneus médium et de passer au composé dur. C’est ce que chaque pilote jusqu’en Q3, à l’exception de Lando Norris de McLaren, a l’opportunité de faire, la voiture papaye forcée de démarrer sur des softs. Ici aussi, Hamilton est légèrement désavantagé : il a réalisé quatre tours de plus sur ses trains de départ de pneus médium que Verstappen.

La Formule 2 a organisé samedi deux courses de sprint autour de Djeddah, qui ont toutes deux indiqué que la piste présentait un potentiel élevé d’incidents, comme cela avait été prévu, et qu’il n’est pas facile de dépasser, contrairement aux attentes. Cependant, les commissaires locaux semblaient être au top : la récupération de la voiture était très rapide.

Bien sûr, ce n’est pas parce que la F2 (ou GP2) a eu une course animée sur un tout nouveau circuit urbain à grande vitesse que la F1 suivra le modèle. Ce fut le cas mémorable à Bakou en 2016, où une quantité vraiment stupéfiante d’attrition dans la course principale GP2 a averti les pilotes de F1 de tout mouvement risqué.

Les deux courses GP2 ont été remportées de manière impressionnante par un pilote qui a réalisé une séance de qualifications exceptionnellement bonne ce week-end, atteignant la Q3 en pneus médium dans son Alfa Romeo et remportant la 10e place : Antonio Giovinazzi.

Giovinazzi a une chance de marquer des points. Ce n’est pas souvent qu’il y a une opportunité de parler d’un vrai succès d’outsider en F1, mais après la lutte de Giovinazzi pour les points toute la saison, l’entendre revenir des essais de Formule E pour dire que les qualifications à Djeddah étaient « beaucoup de amusant » dans une voiture qui se sentait « brillante » est au moins un peu réconfortant pour ce qui sera, dans l’état actuel des choses, son avant-dernier grand prix.

« Nous savions que les pneus médium seraient meilleurs et nous avons montré à quel point ils étaient bons en Q2 », a expliqué Giovinazzi, à propos de son excellent run de qualification. « Les softs en Q3 n’étaient pas aussi bons et nous avons eu un peu plus de mal, il nous a fallu plus de temps pour les mettre dans la bonne fenêtre, mais demain nous commencerons à médium ce qui est positif. » C’est une mauvaise nouvelle pour Norris, qui peut avoir un avantage de courte durée en commençant sur le caoutchouc souple, mais fait probablement face à un cauchemar de gestion de relais par la suite.

La rapidité avec laquelle le milieu de terrain et ceux derrière se retirent des leaders aura également une incidence importante sur la course. Sur une piste de six kilomètres, il faudra un certain temps aux coureurs de tête pour doubler les derniers, car même l’équipe la plus lente était à moins de deux secondes de la première ligne. Mais quand ils diront, trouver un endroit pour les faire passer autour de Djeddah sera difficile. Le 50 pourrait passer très rapidement s’il reste vert tout au long, mais cela ne semble pas probable.

Citations : Dieter Rencken

