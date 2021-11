Pourquoi la cigogne quitte-t-elle le sud de l’Espagne et se dirige-t-elle vers la mer Cantabrique ?

19/11/2021 à 09:02 CET

Peu d’animaux sont aussi respectés par les humains que la cigogne blanche (Ciconia ciconia). Considéré comme un symbole du monde rural, Il est apprécié depuis des millénaires, entre autres, car son alimentation comprend des rats, des souris, des taupes, des serpents, des vers, des homards, des crapauds et une longue liste d’espèces que les humains considèrent comme nuisibles. Le réchauffement climatique et les changements dans les activités agricoles et la gestion des déchets affectent cette espèce emblématique. Il y a de moins en moins de spécimens en Andalousie et en Estrémadure (de très fortes baisses sont enregistrées dans des endroits comme Séville, Cáceres ou Badajoz). Et il y en a de plus en plus au Pays Basque et en Galice.

La cigogne blanche, jusqu’à relativement récemment, n’apparaissait dans la péninsule ibérique que pendant la saison de reproduction, car elle migrait vers l’Afrique pendant les mois les plus froids. Mais depuis quelques années, il y a un nombre croissantl’hivernage des mérous indigènes, qui sont rejoints par de nombreux spécimens d’Europe centrale, qui ne traversent plus le détroit de Gibraltar.

Certains experts soutiennent qu’outre le changement climatique, prolifération des dépotoirs Au cours des dernières décennies, il a favorisé que de plus en plus de cigognes hivernent en Espagne. Les dépotoirs, dans de nombreux cas, sont devenus la principale source de nourriture pour l’espèce.

Mais, ces dernières années, les politiques de gestion des déchets (fermeture des décharges et recyclage accru) ont conduit à moins de déchets organiques dans les décharges, ce qui affecte à nouveau les cigognes. De telle manière que le rétablissement de l’espèce ralentit. Et même les populations diminuent dans le sud de la Péninsule.

La population hivernante commence à se stabiliser

L’espèce est répartie en Afrique du Nord, en Europe centrale, sud-ouest et sud-est, certaines régions d’Asie centrale et son extrême est. Pendant l’hivernage, de nombreux individus se déplacent vers l’Afrique centrale et australe et l’Asie du Sud.

En Espagne, il se reproduit principalement dans la moitié ouest et la vallée de l’Èbre, ainsi qu’en Galice et au Pays basque. Les spécimens qui ne traversent pas le détroit de Gibraltar en hiver sont répartis dans leurs zones de reproduction ou se rassemblent en grand nombre, notamment dans les marais du Guadalquivir et les zones irriguées de Las Vegas Altas del Guadiana.

PeniL’insula ibérique est une zone de passage obligatoire pour les cigognescomme originaire d’Europe centrale, dont la plupart traversent le détroit entre fin août et septembre (les spécimens ibériques le font plus tôt, dans la première quinzaine d’août). Certaines cigognes viennent au SoudanAfrique, où ils se mêlent à ceux de Pologne, de Russie, de Roumanie et des républiques baltes.

En Europe, il y a entre 180 000 et 220 000 couples reproducteurs. L’espèce a connu une croissance constante au cours des trois dernières décennies, mais n’a pas encore rebondi après l’énorme recul précédent.

En Espagne, le dernier recensement des cigognes hivernantes (2020), réalisé par SEO/BirdLife, a révélé qu’il existe entre 36 217 et 37 556 spécimens. Ce chiffre confirme que la population de l’espèce, jusqu’à récemment en augmentation, commence à se stabiliser.

Il s’agit en fait d’un chiffre plus faible que prévu, puisque la croissance par rapport au recensement de 2004 ne représente qu’un peu plus de 5 000 exemplaires. La population n’augmente donc pas comme au cours des décennies précédentes. SEO / BirdLife pense que l’activité humaine influence à nouveau cette dynamique.

Moins de cigognes au Sud, plus au Nord

Les résultats du recensement montrent que le nombre de cigognes hivernant diminue en Andalousie (15 972 spécimens) et en Estrémadure (2 670). SEO / BirdLife met en évidence les fortes baisses des populations de Séville (-63%), Cáceres (-82%) et Badajoz (-51%).

En revanche, la cigogne commence à se propager vers le nord avec croissance des populations de Catalogne – étroitement liée à la nourriture dans les décharges -, Navarre, Castille et León et Aragon. Et de petites zones d’hivernage sont observées au Pays Basque ou en Galice. Jusqu’à présent, presque toutes les cigognes qui n’ont pas émigré ont passé l’hiver en Andalousie et en Estrémadure.

L’influence des décharges sur la population de cigognes est évidente à Madrid (5 253 spécimens). La plupart des spécimens observés ramassent de la nourriture dans les principaux dépotoirs de la communauté. Et la fermeture de l’Alcalá de Henares a provoqué une diminution significative de la population locale de l’espèce.

La transformation d’anciens périmètres irrigués en cultures super intensives d’oliviers et d’amandiers et la reconversion des rizières en parcs et centrales photovoltaïques cela provoque également une diminution du nombre de cigognes dans le sud de l’Espagne, selon SEO / BirdLife.

Le dernier recensement des couples nicheurs en Espagne date de 2004 (https://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/04/4_ciguena_blanca1.pdf). Puis la présence de 33 217 couples reproducteurs, ce qui représente une augmentation de près de 500 % par rapport au minimum historique de l’espèce, enregistré au début des années quatre-vingt du 20e siècle.

Les régions qui accueillaient le plus grand nombre de couples il y a 17 ans étaient la Castille-et-León (12 017) et l’Estrémadure (11 190). Loin derrière se trouvaient l’Andalousie (3 409), la Castille-La Manche (2 315), Madrid (1 221) et l’Aragon (1 205).

Premier rendez-vous d’un couple reproducteur dans les Asturies

En 2004, un couple reproducteur a été observé pour la première fois dans les Asturies. Aucune présence de l’espèce n’a été trouvée dans les îles Baléares, les îles Canaries, la région de Murcie et la Communauté valencienne. Pendant l’hivernage en Europe, il reste au moins 9 000 spécimens. Ce nombre est en augmentation.

La cigogne blanche peut mesurer jusqu’à 110 centimètres et son envergure peut être d’environ 220 centimètres. C’est un oiseau étroitement lié à l’homme et à ses activités productives. Évitez les zones à prédominance boisée et très montagneuse.

Il se nourrit de gros arthropodes –principalement des sauterelles et des coléoptères–, bien que son régime alimentaire comprenne également une grande variété d’invertébrés (en particulier les vers de terre) et de vertébrés, tels que rongeurs, serpents, lézards, grenouilles, poissons et poulets d’autres oiseaux. , en plus aux ordures.

La ponte, entre mars et avril, se compose généralement de trois ou quatre œufs. L’incubation dure un mois et les deux sexes s’en chargent, bien que la femelle consacre plus de temps à la tâche, tandis que le mâle – auquel elle est attachée à vie – lui fournit de la nourriture. Les poulets se développent en 54-68 jours et sont indépendants en environ trois mois.

Les menaces les plus importantes pour la cigogne blanche ont été les épisodes de sécheresse en Afrique, qui ont fait chuter la population entre 1960 et 1990.

En Espagne, les causes de la baisse ont été pperte d’hal’alimentation des bitats suite aux transformations agraires, l’utilisation de pesticides, la mortalité due à la chasse illégale, les collisions avec les lignes électriques,électrique, je l’ai éliminén de nids et le pPerte de sites de nidification en raison de la restauration des bâtiments. La cigogne blanche est considérée comme « d’intérêt particulier » dans le catalogue national des espèces menacées.

Photo principale : Cigognes dans leur nid. Photo : Unsplash

Dossier espèces SEO / BirdLife : https://seo.org/ave/ciguena-blanca/

