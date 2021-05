Pourquoi la communauté noire accepte-t-elle la violence comme la nouvelle norme? ⋆ 10z viral

S’il y a une maladie systémique affectant la communauté noire aux États-Unis, ce n’est certainement pas du racisme systémique, que ce soit dans l’application de la loi ou autrement. C’est l’acceptation de la violence comme la nouvelle norme au sein de la communauté noire par la communauté noire, et le laissez-passer que le reste de la nation donne à la communauté noire à cet égard.

Il semble que chaque jour, il y ait une nouvelle ou une publication sur les réseaux sociaux montrant des membres de la communauté noire interagissant violemment les uns avec les autres. La culture musicale qui imprègne la communauté noire recèle un grand choix de paroles qui épousent non seulement la violence mais aussi la misogynie violente. Et de nombreux films «centrés sur le noir» sont centrés sur des actes de violence, bien que dans cette mesure l’ensemble de l’industrie cinématographique profite de la violence qu’ils se proposent de détester.

Une récente vague d’attaques contre les Américains d’origine asiatique a eu lieu dans plusieurs zones urbaines des États-Unis et dans tous les cas, sans exception, les auteurs étaient de la communauté noire.

Un cas était particulièrement brutal. Brandon Elliot, 38 ans, un libéré conditionnel qui a été reconnu coupable du meurtre de sa mère deux décennies plus tôt, a été arrêté pour voies de fait et crimes haineux lors d’une attaque contre une femme d’origine asiatique de 65 ans à New York qui a été filmée.

La vidéo de surveillance montrait Elliot en train de donner des coups de pied et de piétiner la femme, qui a subi de graves blessures, notamment une fracture du bassin. Elle était en route pour l’église lorsqu’elle a été attaquée par Elliot qui a été entendu dire: «Tu n’as pas ta place ici.

Dans une autre partie de la ville de New York, Jordan Burnette, 29 ans, a été accusé de cambriolage en tant que crime de haine et de «nombreuses accusations liées aux actes de vandalisme en tant que crimes de haine qui ont eu lieu dans cette communauté. Ses actes de vandalisme visaient quatre synagogues du Bronx où les fenêtres et les portes avaient été brisées lors d’attaques répétées.

Mais ce penchant pour la violence n’est pas exclusif aux individus de la communauté noire. La vérité est la suivante. La violence semble être le premier choix dans toute résolution de conflit entre les Noirs, ou du moins une quantité écrasante de preuves prouve que cela est vrai. Rappelez-vous, cet état d’esprit est en dehors des paramètres de la violence des gangs qui prend des centaines de vies par an dans nos centres-villes.

Récemment, une bagarre publique à l’aéroport international de Miami était la pièce maîtresse de presque tous les programmes d’information. La bagarre à un moment donné a compté 20 personnes avec une personne arrêtée à la fin.

Le catalyseur de cette mêlée? Eh bien, Jameel Tremain Decquir, 20 ans, était mécontent de s’asseoir sur un vol aérien. Une séquence vidéo montre deux groupes distincts de Noirs se frappant et se donnant des coups de pied à la porte D-14 du terminal d’American Airlines.

Des poinçons, des chaises, des distributeurs de serviettes et même des couteaux ont été jetés dans un restaurant du Mississippi en avril. La vidéo de cette confrontation compte près d’une dizaine de personnes prenant part au combat, chacune étant noire. Des témoins ont déclaré que le combat s’était intensifié à la suite d’un désaccord entre deux groupes de clients. On voit des parents témoins protéger activement leurs enfants de la violence.

Et pour apporter une autre facette à l’interface de la violence noire, nous sommes de plus en plus témoins d’athlètes noirs – lycée et collège, et même intra-muros – recourant à la violence parce qu’ils n’aiment tout simplement pas les appels que les officiels sportifs lancent sur les courts et les terrains.

Les joueurs en – choc de chocs – l’équipe de basket-ball de voyage basée à Chicago a battu les arbitres lors d’un match de basket-ball amateur Athletic Union dans une banlieue d’Atlanta parce qu’ils s’opposaient à un appel sur le terrain et au comportement de l’officiel face à la protestation.

L’attaque a été capturée sur vidéo avec l’un des entraîneurs insistant sur le fait que le catalyseur du combat était qu’un des joueurs de Chicago avait heurté l’arbitre à l’épaule. Fait troublant, l’entraîneur de Chicago a blâmé ce qui ne peut être décrit que comme une «conduite antisportive» – une idée dont le temps est bien passé – sur l’arbitre qui a lancé la confrontation avec une poussée.

Le match s’est terminé par une violente bagarre sur le terrain avec l’ensemble de l’équipe de Chicago frappant, donnant des coups de pied et piétinant les arbitres.

Tous ces exemples ne sont qu’un petit échantillon de la violence qui est devenue une seconde nature pour la communauté noire. En regardant les nombreuses manifestations de Black Lives Matter qui ont eu lieu tout au long de l’été dernier – et qui se sont étendues à un événement presque quotidien quelque part dans le pays, nous voyons qu’elles ont presque toujours évolué avec le soleil dans la violence et la destruction, souvent avec la mort comme un compagnon.

Ensuite, nous devons également considérer l’héritage de la mort que la communauté noire a embrassé en tant que culture urbaine.

Au cours du week-end du 4 juillet 2020, 80 personnes ont été abattues et 14 ont été tuées à Chicago, 44 ​​ont été abattues avec six morts à New York, 28 ont été abattues avec quatre morts à Atlanta et 20 ont été abattues avec trois morts à Cleveland, presque toutes. le résultat de la violence Black on Black. 172 personnes ont été abattues et 27 tuées dans seulement quatre endroits en un week-end.

Pourtant, les militants noirs – avec leurs crapauds flagorneurs autodérigeants de la «foule blanche du voyage de la culpabilité» et de la classe politique libérale opportuniste, insistent sur le fait que la plus grande menace pour la communauté noire vient de l’application de la loi et de la suprématie blanche.

Je suis désolé, mais les preuves qui sont continuellement présentées au public et les chiffres statistiques prouvent exactement le contraire. La menace la plus puissante pour la communauté noire est la violence qui existe au sein de la communauté noire; le seuil de violence qu’ils ont eux-mêmes fixé comme une nouvelle norme pour la communauté noire.

L’adhésion des charlatans à la théorie marxiste de la race critique ne fait qu’exaspérer la situation, ce qui équivaut à une interférence courante pour affecter un vrai et un réel; une solution permanente à la violence endémique dans la communauté noire.

Là où des gens éclairés ont, à travers le temps, cherché à adopter la résolution non violente des conflits (aussi inutile que soit les Nations Unies, la résolution non violente des conflits était sa mission initiale), il semble que la culture noire contemporaine ait choisi la violence comme son objectif. à l’outil de résolution des conflits.

Jusqu’à ce que de véritables dirigeants de la communauté noire émergent qui lancent un auto-examen de la culture noire dans un effort pour purger la violence qui imprègne cette culture, il est impossible d’entretenir l’idée que tout autre segment de notre société est une “ menace ”.

Comme ils disent à propos des excuses… ils sont comme… eh bien, tout le monde en a une.

Lire «La théorie critique de la race: qu’est-ce que c’est et comment la combattre» de Christopher F. Rufo, publié dans Imprimis du Hillsdale College