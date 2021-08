Beyond Belief Dance Company combine une danse énergique avec différents styles présentés, des mouvements acrobatiques, des effets et beaucoup de personnalité dans chaque performance, et l’élément supplémentaire de Clueless a rendu la performance encore plus amusante. Même les téléspectateurs qui n’ont peut-être pas saisi l’inspiration de Clueless pourraient devoir admettre que le groupe a créé quelque chose d’incroyable à regarder.