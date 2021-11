Pourquoi la confiance en Cristiano Ronaldo de Man Utd est la moindre des préoccupations d’Ole Gunnar Solskjaer

Cristiano Ronaldo est dans une forme sensationnelle depuis son retour à Manchester United (Photo: .)

Alors que Cristiano Ronaldo s’éloignait pour célébrer un dernier égaliseur, les joueurs démoralisés de l’Atalanta se sont mis à genoux et ont levé les mains en l’air avec dégoût.

Les Italiens n’ont pas été les premières victimes de « Mr Inévitable » cette saison, et ils ne seront pas les derniers. Cela devient un événement presque hebdomadaire pour Ronaldo de traîner son équipe à travers des performances torrides, mais il a jusqu’à présent réservé ses objectifs les plus cruciaux pour la Ligue des champions. Sur les cinq buts qu’il a marqués dans la compétition jusqu’à présent ce trimestre, deux ont été vainqueurs dans les derniers instants du match et le plus récent a été l’égalisation en milieu de semaine.

Le but était le neuvième de Ronaldo en 11 matches depuis son retour à Old Trafford. Dans l’après-midi du match à Bergame, le capitaine du Portugal a été nommé joueur du mois de United pour la deuxième fois consécutive. Pas mal pour un homme de 36 ans.

Malgré tous les problèmes de United jusqu’à présent cette saison, Ronaldo excelle d’une manière qu’il a normalisée au cours des 14 dernières années de sa carrière. Mais il ne faut pas tenir pour acquis comment il s’est adapté depuis son retour au Théâtre des Rêves. Il n’y avait aucune garantie qu’il maintiendrait ces niveaux à son retour en Premier League à l’âge de 36 ans et les difficultés de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ne font que souligner à quel point les choses auraient pu être si facilement différentes.

C’est peut-être parce que Ronaldo a normalisé des niveaux de performance si extraordinaires qu’il a reçu des critiques si cinglantes – et parfois bizarres – ce terme, les critiques cherchant désespérément à tirer parti de toute faille dans son armure. Ronaldo a été acheté pour marquer des buts et il remplit sa part du marché.

Sans lui, United serait probablement troisième de son groupe de Ligue des champions et encore plus bas dans le classement de la Premier League. Depuis la défaite 5-0 contre Liverpool, Ronaldo a été l’une des figures de ralliement dans le vestiaire et il a le sentiment qu’il se sent piqué par certaines des critiques auxquelles il a été confronté cette saison, en particulier en ce qui concerne son rythme de travail. Mais la vérité est que Ronaldo est le moindre des problèmes de United et il est devenu un bouc émissaire facile pour la mauvaise campagne du club jusqu’à présent.

Ronaldo a marqué neuf fois en 11 matches ce trimestre (Photo de Marcio Machado/Eurasia Sport Images/.)

Solskjaer a, en toute justice, pris sa juste part de critiques jusqu’à présent cette saison, mais les projecteurs sur Ronaldo ont été une distraction pratique pour de nombreux membres de l’équipe et ont éclipsé certains des problèmes plus faciles à résoudre que le Norvégien a négligés cette saison. .

Ayant déjà concédé 15 fois en dix matches de Premier League, il est étrange de penser que c’est la même équipe de United qui a gardé 13 cages inviolées la saison dernière. Le blâme pour cela devrait être partagé entre Solskjaer, pour les changements de système qu’il a apportés, et les performances individuelles des quatre derniers.

Solskjaer a souvent été vilipendé la saison dernière pour avoir joué Scott McTominay et Fred devant la défense, United jouant avec le frein à main lors de matches à l’extérieur contre Chelsea, Arsenal et Liverpool. La paire manque sans aucun doute de la créativité que les milieux de terrain United ont eu dans le passé, mais ils font la course et le rassemblement que d’autres évitent souvent. Il est donc bizarre que Solskjaer ait souvent rompu la paire cette saison pour jouer un système 4-3-3 plus axé sur l’attaque, en particulier lorsqu’il a un attaquant à Ronaldo qui a manqué à l’équipe au cours des deux dernières années.

Solskjaer a coupé et changé de formation cette saison (Photo de Jonathan Moscrop/.)

Solskjaer avait depuis longtemps prévu de passer d’un système 4-2-3-1 à un 4-3-3 et l’achat de Jadon Sancho a été fait dans cet esprit. Mais l’arrivée de Ronaldo n’était pas prévue et le Norvégien a fait preuve de naïveté dans sa lenteur à s’adapter aux faiblesses de l’attaquant. Ronaldo ne presse pas comme Roberto Firmino ou ne ferme pas les gardiens comme Jamie Vardy. Pour un manager qui a souligné à plusieurs reprises la nécessité pour son équipe d’être « la plus en forme de la ligue », il devrait entourer Ronaldo de jambes et de coureurs volontaires. Au lieu de cela, il a joué Mason Greenwood à droite et largement coincé par Paul Pogba.

Au-delà de la tactique de Solskjaer, les performances individuelles de Harry Maguire et Pogba devraient être des préoccupations plus urgentes qu’un « problème » fabriqué avec Ronaldo.

Maguire a subi une perte de forme dramatique (Photo par Alex Livesey – Danehouse/.)

La forme de Maguire a piqué du nez ce terme et les suggestions d’un problème de blessure sous-jacent ont été rejetées. Au lieu de cela, on a le sentiment que le défenseur est aux prises avec le fardeau de diriger le club pendant une période aussi mouvementée et ressent la tension de diriger lorsque les résultats ont été si médiocres.

Le défenseur a de nouveau été coupable du deuxième but de l’Atalanta lors d’un match nul 2-2 en Italie mardi soir, faisant jouer Duvan Zapata à côté avant de faire une fente imprudente et infructueuse sur le Colombien, avant de tirer sur David De Gea.

L’absence de Raphael Varane ce week-end contre Manchester City signifie que Solskjaer n’a pas d’autre choix que d’aligner Maguire, mais sa forme ce trimestre a rarement justifié une place de titulaire et Eric Bailly a montré mardi qu’il était une alternative viable.

Si Maguire a sous-performé ce trimestre, il a le droit de penser que ceux devant lui ont laissé la défense exposée. Pogba a passé une grande partie de la saison dernière sur le flanc gauche, dans un rôle qui a donné au Français une licence plus créative et moins de responsabilité défensive. Cela convient parfaitement au milieu de terrain et cette décision a permis à Pogba de réaliser la meilleure saison à ce jour à Old Trafford.

Mais les arrivées de Sancho et Ronaldo ont obligé Solskjaer à repousser Pogba dans un rôle plus orthodoxe au milieu de terrain central et cela a laissé United déséquilibré.

La performance de Pogba contre l’Atalanta a résumé sa saison (Photo de Matthew Ashton – AMA/.)

La saison de Pogba s’est résumée par sa performance contre l’Atalanta mardi, le Français étant coupable d’avoir perdu le ballon dans sa moitié et d’avoir gaspillé la possession.

Paul Scholes était loin d’être impressionné par son ancien coéquipier, l’accusant d' »être loin des fées ».

‘[Pogba] a besoin de quelqu’un sur lui tout le temps… quelqu’un qu’il respecte totalement, il a besoin de gens expérimentés derrière lui », a déclaré Scholes.

‘Quel âge a-t-il ? 28 ? C’est un joueur vraiment expérimenté. Mais il est l’un d’entre eux qui atteindra 35 ans et sera exactement le même.

«Il fera toujours des trucs stupides où il fait rouler la balle, empêchant les gens de montrer à quel point il est fort et habile.

« La plus grande chose avec Paul est sa concentration. Il s’en va parfois avec les fées.

Ronaldo a peut-être été qualifié de « problème » dans certains milieux, mais Pep Guardiola examinera avec envie ce qu’il aurait pu avoir ce week-end lorsque Manchester City se rendra à Old Trafford. Ne vous y trompez pas, l’Espagnol adorerait un attaquant de l’égal de Ronaldo à l’avant et le mouvement se serait concrétisé si United n’était pas intervenu dans les dernières étapes de la fenêtre.

Comme à United, Ronaldo aurait offert peu de possession à City, mais il aurait eu la structure derrière lui pour prospérer et Solskjaer peut être reconnaissant que Ronaldo ait été persuadé de retourner à Old Trafford plutôt que dans la moitié bleue de la ville.

La question à laquelle Solskjaer est maintenant confronté est de savoir s’il peut trouver un système viable pour tirer le meilleur parti de Ronaldo, tout en maintenant une solidité défensive. La pression sur la position de Solskjaer a légèrement augmenté après des résultats positifs contre Tottenham et Atalanta mais il ne peut pas survivre à une autre humiliation ce samedi. Il n’y a que si longtemps Ronaldo peut continuer à tapisser les fissures.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();