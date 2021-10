Pourquoi la connectivité Internet est la priorité absolue pour les investisseurs immobiliers

Les investisseurs immobiliers qui sélectionnent leur prochain investissement immobilier réussi pourraient vouloir mettre la connectivité Internet en haut de leur liste de souhaits. Mais quelles zones sont des hotspots ultra-rapides et quels trous noirs à large bande devriez-vous éviter ?

Alors que des facteurs tels que la proximité d’une gare ou d’un centre-ville pouvaient autrefois être une priorité absolue lors du choix d’un immeuble de placement, il y a une nouvelle caractéristique qui doit être prise en considération. La qualité d’Internet, y compris les vitesses de téléchargement et la disponibilité ultra-rapide, devient une priorité majeure.

Vouloir une excellente connectivité Internet dans une maison n’est pas nouveau. De nombreux investisseurs immobiliers et propriétaires cherchant à attirer des locataires l’utilisent comme argument de vente, le cas échéant, depuis de nombreuses années. Les familles de locataires ainsi que les jeunes professionnels préféreront probablement une propriété locative où Internet rapide est une option.

Cependant, depuis la pandémie et la formidable augmentation du travail à domicile, cela est maintenant plus crucial que jamais. Plutôt que d’être un « bien à avoir », les gens dépendent désormais quotidiennement de leur connectivité Internet. Un investisseur ou un propriétaire qui peut ajouter « le très haut débit disponible » à son annonce de location de maison pourrait maintenant recevoir beaucoup plus d’intérêt.

Comment les régions se classent

Le site de comparaison d’agents immobiliers et de location Rentround a révélé où au Royaume-Uni vous pouvez trouver la meilleure qualité Internet. En utilisant les données de Connected Nations Open Data, World Population Review et Center on Technology, Data and Society de l’Ofcom, la société a compilé une liste des meilleurs – et des pires – endroits pour se connecter.

Les West Midlands sont en tête avec les meilleures vitesses de téléchargement moyennes globales de 82,45 Mbps. Les données montrent également que le très haut débit est actuellement disponible dans 95,8 % des zones de la région. Birmingham en particulier s’en sort très bien, avec des sociétés comme Hall Green et Selly Oak atteignant des vitesses de pointe de plus de 150 Mpbs.

Certaines parties de Birmingham, ainsi que les environs et la ceinture de banlieue, ont fait l’objet d’une régénération massive ces dernières années. Déjà désigné comme l’un des points chauds de l’investissement immobilier les plus prometteurs du pays, l’arrivée de HS2 et les investissements entourant les Jeux du Commonwealth de 2022 renforcent encore l’attractivité de la région. Pour les investisseurs comme pour les habitants, la connectivité Internet stellaire est une autre corde à l’arc de l’emplacement.

Le Pays de Galles doit améliorer sa connectivité

Sans surprise, Londres était à la deuxième place pour les vitesses Internet, avec une vitesse de téléchargement moyenne de 78,26 Mbps. Viennent ensuite Yorkshire & the Humber (75,53 Mbps) et l’est de l’Angleterre (75,07 Mbps). Le nord-ouest est arrivé en cinquième position avec des vitesses de 73,99 Mbps.

Au bas de la liste, le Pays de Galles est arrivé en 12e position avec des vitesses de téléchargement de seulement 58,27 Mbps. L’Irlande du Nord n’était pas loin avec une vitesse moyenne de 64,32 Mbps.

Attirer plus de locataires – et d’investisseurs

Comme le souligne Raj Dosanjh, fondateur de Rentround, ce détail d’une propriété est maintenant plus important que jamais. La plupart des propriétaires ainsi que les investisseurs immobiliers et les locataires devront en tenir compte.

« Là où les gens choisissent de vivre dans un monde post-Covid tiendra compte des conditions de travail à domicile, [and] la vitesse d’Internet joue un rôle dans cela.

« L’abandon des appels de zoom, la lenteur de l’accès à la base de données et les interruptions de connexion sont des choses que tous les travailleurs à distance veulent éviter. Cependant, avec la charge supplémentaire pesant sur les fournisseurs de services Internet, ces choses risquent de se produire plus souvent. »

Le Royaume-Uni se classe seulement au 48e rang mondial pour les vitesses Internet. Raj pense que le gouvernement travaillera aux côtés des fournisseurs de services Internet pour essayer d’améliorer cela.

Il ajoute: «Les propriétaires et les vendeurs sont susceptibles de crier sur leurs vitesses Internet incroyables (si leur propriété en a une) afin d’attirer des travailleurs à distance dans leur propriété, de la même manière, ils mettent en évidence leurs excellentes liaisons de transport vers les zones de travail pour attirer les navetteurs. «