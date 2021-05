Pourquoi la consommation massive d’énergie dans les crypto-monnaies est-elle extravagante ?

Comparer

Savez-vous que l’extraction de bitcoins consomme environ 128,77 térawattheures (TWh) par an ? Et est-il susceptible de baisser à moins que la valeur de la pièce ne s’effondre ? L’extraction de crypto-monnaie consomme beaucoup d’énergie avec des ordinateurs et des machines lourdes, laissant un impact destructeur sur le monde entier.

Le minage est le processus qui implique la vérification des transactions sur la blockchain sans s’appuyer sur une autorité centrale. Les ordinateurs miniers prospèrent en résolvant des problèmes complexes, et ces calculs nécessitent beaucoup d’énergie. Il y a une récompense avec des pièces fraîchement extraites et des frais de transaction une fois que les mineurs de Bitcoin résolvent ce problème.

Selon l’Université de Cambridge, le Bitcoin représente actuellement 0,59% de la consommation totale d’énergie dans le monde. Digiconomist estime que la consommation énergétique du réseau atteint 82 026, ce qui est, selon le site, comparable à la consommation énergétique du Chili. Depuis le début de 2020, la consommation d’énergie de Bitcoin a augmenté jusqu’à 80% dans un contexte d’immense évolution des monnaies numériques.

Faites-nous savoir en profondeur l’énorme consommation d’énergie et son impact négatif sur la durabilité environnementale.

Consommation électrique massive

L’Université de Cambridge a suggéré que l’extraction de bitcoins consomme plus d’électricité que la consommation d’électricité en Argentine. Selon les outils en ligne, la consommation électrique du bitcoin est supérieure à celle de l’Argentine, soit 121 TWh, des Emirats Arabes Unis, des Pays-Bas, soit 108,8 TWh, et se rapproche actuellement de la Norvège, selon elle, de 122,20 TWh.

Des ordinateurs spécialisés sont connectés à des réseaux de crypto-monnaie pour exploiter. Son travail principal est la vérification des transactions qui envoient ou reçoivent des bitcoins. Ce processus comprend la résolution de problèmes complexes, constituant un obstacle à la sécurité pour lutter contre les activités frauduleuses. En outre, les critiques affirment que la décision de tesla d’investir une somme considérable dans le bitcoin. Cette semaine, la valeur de la pièce a atteint le chiffre de 48 000 $ et selon l’annonce de Tesla, elle a levé jusqu’à 1,5 milliard de dollars en bitcoins et prévoit de l’accepter comme mode de paiement dans les années à venir.

Selon la troisième étude de référence mondiale sur les crypto-actifs, 28% de l’énergie totale consommée par le minage de crypto-monnaies provient de ressources renouvelables. Les gens interconnectent souvent un grand nombre de mineurs au réseau pour réaliser d’énormes profits. Cela utilise une quantité d’électricité inattendue parce que les ordinateurs fonctionnent plus ou moins continuellement pour résoudre des énigmes. Il est possible d’estimer la quantité d’électricité consommée à la fois en considérant la demande d’énergie pour le réseau bitcoin et le prix moyen de l’électricité par kilowattheure (0,05 $).

Que disent les experts de l’exploitation minière Bitcoin?

Examinons en détail ce que les experts de l’exploitation minière de bitcoin ont à dire sur la consommation d’énergie alarmante de l’exploitation minière de bitcoin, qui progresse actuellement à pas de géant.

# 1 Dan Held

Le chef de la croissance de l’échange de crypto-monnaies Kraken, Dan Held, proclame que le réseau bitcoin a été ciblé de manière injustifiée par ceux qui prétendent que le bitcoin consomme irrationnellement sa consommation d’énergie.

Dan Held a déclaré que:

“Ce qui se résume vraiment lorsque les gens soutiennent qu’ils n’aiment pas la consommation d’énergie du bitcoin, c’est qu’ils n’aiment pas le bitcoin en fait. Les personnes qui ne sont pas favorables aux crypto-monnaies anticipent que la consommation d’énergie du minage de bitcoins est un gaspillage.”

Dan Held insiste sur le fait que tout dans ce monde nécessite une consommation d’énergie, et avec les progrès de la technologie, la quantité d’énergie nécessaire pour alimenter cette technologie fait face à une immense croissance dans un proche avenir. Presque tout dans notre vie utilise de l’énergie. Affirmer qu’une source d’utilisation d’énergie est moins coûteuse que d’autres est absolument subjectif, puisque toutes les utilisations ont payé les tarifs du marché pour utiliser cette énergie.

#2 Thillainathan

Thillainathan a déclaré aux experts commerciaux qu’une consommation d’énergie accrue est nécessaire à mesure que le réseau bitcoin se développe et que, dans le même temps, la rentabilité de l’exploitation minière augmente. En tant qu’exploitant minier, il affirme que les mineurs doivent tenir compte de l’énigme environnementale lors du processus d’extraction puisque la consommation d’énergie peut avoir un impact négatif. Il espère que l’extraction de bitcoins sera bénéfique à mesure que les prix des bitcoins augmenteront sur le marché, et que davantage de mineurs devraient envisager d’utiliser des ressources énergétiques renouvelables avec cette prochaine révolution.

Il a déclaré devant Insider que:

“Être un fervent partisan du bitcoin, c’est un moyen efficace de stocker de la richesse, mais en tant que fournisseur d’infrastructure, il est impératif que nous soyons aussi respectueux de l’environnement que possible.”

Thillainathan a affirmé que l’énergie utilisée pendant l’exploitation minière est appelée « énergie sale » et, malheureusement, l’énergie n’est pas durable à long terme. Il prétend qu’un jour le gouvernement réprimera l’utilisation des centrales au charbon.

# 3 Maçon Jappa

Le PDG de Blockchain Solutions, Mason Jappa, qui travaille également en tant qu’opérateur de certaines des plus grandes plates-formes minières des États-Unis, affirme que les mineurs de bitcoins sont financièrement incités à fonctionner avec l’électricité la moins chère possible, concluant souvent qu’ils utilisent de l’énergie qui aurait été rendue inutile. .

Mason Jappa a tweeté cela,

« L’extraction de bitcoins améliore l’efficacité énergétique et réduit simultanément les tarifs énergétiques du kWh pour la population grâce à des accords de réduction, en cessant la consommation d’énergie pendant les heures de pointe, cible les énergies renouvelables, améliore la technologie énergétique et réduit la consommation de gaz naturel. “

Jappa prétend que les mécanismes américains sont alimentés par un processus appelé « recapture des torches de gaz ». Un morceau de gaz brûle dans l’air lorsque le gaz naturel est extrait. Les mineurs de Bitcoin l’empêchent d’être libéré dans l’air et capturent ce flash pour l’utilisation de l’énergie.

L’énigme de l’environnement

L’impact environnemental est florissant parallèlement à l’essor et à l’importance du bitcoin. Il ne serait pas question de dire que l’extraction de crypto-monnaie nécessite une énorme quantité d’énergie. Selon la dernière analyse des données de Cambridge sur la consommation énergétique des bitcoins (CNBC), cette consommation énergétique pourrait alarmer la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Yellen a dit que:

“C’est la méthode de transaction la plus incompétente, et la quantité d’énergie consommée pendant le processus d’extraction est stupéfiante.”

En outre, CAGF a expliqué que :

« Plus il y a de machines pour l’exploitation minière, plus il y a de possibilités de résoudre des problèmes complexes. Cependant, plus de machines en fonctionnement signifie plus de consommation d’énergie, ce qui pose la question du coût des mineurs. “

Le CCAF affirme ne pas disposer de suffisamment de données pour prendre en charge la détermination de l’empreinte carbone de la solution cryptographique. Par conséquent, la principale préoccupation est la consommation énergétique croissante de l’extraction de bitcoins et les menaces qu’elle fait peser sur les objectifs de développement durable des Nations Unies dans les années à venir. De plus, c’est une grande préoccupation de faire face à la crise climatique.

Source de l’image : Shutterstock