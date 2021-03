Pourquoi la Corée du Nord teste à nouveau des missiles

Le deuxième test de missiles de la Corée du Nord en une semaine augmente la pression exercée sur le président Joe Biden pour qu’il réponde, plaçant l’État doté de l’arme nucléaire dans la longue liste des défis mondiaux à relever par l’administration.

Des responsables aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon ont annoncé que la Corée du Nord avait lancé deux missiles balistiques à courte portée vers 7 heures du matin, heure locale, jeudi (mercredi soir en Amérique). Les missiles ont volé près de 40 miles de haut et parcouru environ 280 miles, atterrissant sans danger dans la mer du Japon, en dehors de la zone économique exclusive du Japon, qui est considérée comme une extension de la souveraineté du pays dans les eaux.

Ce test était bien plus provocateur que le test de la Corée du Nord sur deux missiles de croisière le week-end dernier. Ce lancement n’a pas violé les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, contrairement au test de jeudi, qui impliquait des missiles balistiques. De plus, les missiles de croisière tirés au cours du week-end ont plongé dans la mer Jaune à l’ouest de la péninsule coréenne; jeudi, les missiles ont été tirés vers l’est – en direction de l’un des amis régionaux de Washington.

Pourquoi la Corée du Nord teste-t-elle soudainement tous ces missiles?

Les experts sont divisés. Une des raisons potentielles est que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un veut lentement augmenter la pression sur Biden et attirer son attention.

«La Corée du Nord commence généralement son nouveau cycle de menaces militaires et de guerre psychologique par une escalade graduelle», m’a dit Sung-Yoon Lee, un expert de la politique de Pyongyang à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts.

« Le début apparent du nouveau cycle signifie que Kim Jong Un, ayant déterminé que les jours grisants de l’apparat au sommet avec Donald Trump sont terminés, doit réarmer son étrange », at-il ajouté.

En d’autres termes, le dirigeant nord-coréen veut que les tests dérangent tellement Biden que les États-Unis s’engagent dans une sorte de diplomatie avec la Corée du Nord pour arrêter les lancements. Une fois à la table des négociations, Pyongyang chercherait à mettre fin aux sanctions américaines contre le pays avant d’accepter de démanteler (au moins certaines parties de) son programme nucléaire, tandis que Washington ferait pression pour le contraire – la Corée du Nord démantelant d’abord de manière vérifiable au moins certaines parties de son programme nucléaire avant que les États-Unis ne lèvent les sanctions.

Cette large impasse a affecté les relations américano-nord-coréennes pendant des décennies, mais elle est particulièrement ennuyeuse pour Kim en ce moment. Les sanctions nuisent à l’économie de son pays, que le dictateur a promis d’améliorer, et mordent particulièrement pendant la pandémie de Covid-19. Sa nouvelle série de tests est donc un message à la Maison Blanche: mettez fin aux sanctions, ou les relations de l’Amérique avec la Corée du Nord sont sur le point de devenir beaucoup plus tendues.

«Les États-Unis laissant entendre qu’ils chercheront à resserrer le régime de sanctions, la Corée du Nord cherchera à étendre son arsenal en intensifiant les tests», a déclaré Jean Lee, directeur du programme Corée du groupe de réflexion Wilson Center à Washington, DC. .

L’autre explication potentielle que les experts m’ont donnée pour les tests récents a moins à voir avec les États-Unis et plus à voir simplement avec l’amélioration des capacités militaires de la Corée du Nord.

«Ces lancements ne sont pas un appel à l’attention, ni un appel à l’aide face à l’économie en ruine de la Corée du Nord. De tels lancements sont un signe de la détermination claire de la Corée du Nord à continuer de faire progresser ses programmes de missiles balistiques dans le cadre de la réalisation des plans ambitieux des programmes d’armement de la Corée du Nord », a déclaré Markus Garlauskas, l’officier du renseignement national américain pour la Corée du Nord de 2014 à 2020. .

Se renforcer militairement, après tout, était une promesse faite par Kim aux hauts responsables nord-coréens et à son peuple lors d’une réunion de janvier. « Si ces [launches] échappé à tout contrôle de la communauté internationale, cela conduira probablement à des lancements de systèmes plus gros et plus performants, y compris ceux capables de transporter plusieurs ogives nucléaires », a ajouté Garlauskas, qui est maintenant au groupe de réflexion du Conseil de l’Atlantique à Washington.

Quelle que soit la raison, cependant, il est important de noter que Kim aurait pu choisir d’être encore plus agressif qu’il ne l’a été.

Les tests de la Corée du Nord sont troublants, mais cela aurait pu être bien pire

La Corée du Nord possède de nombreuses armes plus puissantes qu’elle pourrait tester, à savoir de gros nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), ou même un engin nucléaire. Tester l’un de ceux-ci conduirait sûrement à une réaction plus énergique de l’administration Biden.

Les experts disent qu’une telle décision effrontée n’est pas probable de si tôt. Au lieu de cela, Pyongyang a deux objectifs en tête avec ces tests de niveau inférieur. Premièrement, les tests permettent simplement à Kim de vérifier que les armes fonctionnent réellement comme prévu. Deuxièmement, éviter de tester les armes les plus voyantes permet d’éviter que les tensions ne deviennent incontrôlables alors même qu’elles montent en flèche. En effet, les tests sont en partie calibrés pour attirer l’attention de Biden mais pas pour attirer sa colère.

La question est maintenant de savoir comment Biden va réagir. Trump a implicitement conclu un accord avec la Corée du Nord alors qu’il était au pouvoir: testez tout ce que vous voulez tant que ce n’est pas un ICBM ou une arme nucléaire qui pourrait menacer l’Amérique.

Mais certains experts soupçonnent que Biden ne sera pas aussi indulgent. Nous pourrions avoir un indice sur sa réflexion jeudi lors d’une conférence de presse très attendue, où les journalistes du briefing de la Maison Blanche lui demanderont probablement ses réflexions sur les tests. Sinon, l’administration dit qu’elle en est aux dernières étapes de son examen de la politique nord-coréenne, et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan devrait discuter de ses résultats avec ses homologues japonais et sud-coréen.

Nous approchons du début de la prochaine étape de la saga de plusieurs décennies entre les États-Unis et la Corée du Nord. Pyongyang voulait juste s’assurer de faire passer un mot avant qu’il ne commence et prendre la nouvelle administration au dépourvu.

« Comme Mike Tyson l’a dit, » Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’il se fasse frapper dans la bouche « », m’a dit Lee de Fletcher.