Pourquoi la Cour a-t-elle annulé la condamnation de Bill Cosby pour agression sexuelle ? – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

La La condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby a été annulée Mercredi par la plus haute juridiction de Pennsylvanie dans une décision qui a rapidement libéré l’acteur de prison plus de trois ans après avoir été reconnu coupable d’avoir drogué et abusé Andrea Constand, employée de l’Université Temple, dans le manoir de banlieue de l’acteur de Philadelphie,

Cosby, 83 ans, était le première célébrité condamnée à l’ère #MeToo et sa condamnation a été considérée comme cruciale pour le mouvement qui a tenu des hommes puissants responsables de crimes de violence sexuelle.

Voici un examen de l’affaire contre Cosby et la décision du tribunal.

POURQUOI VOTRE CONDAMNATION AU TRIBUNAL A-T-ELLE ÉTÉ ANNULÉE ?

La décision de justice non unanime a conclu que Cosby avait été poursuivi à tort parce qu’un procureur de district plus tôt il avait promis au comédien, autrefois connu sous le nom de « Papa de l’Amérique », que des accusations criminelles ne seraient pas retenues contre lui pour les accusations de Constand. Cosby a été inculpé par un autre procureur qui a affirmé qu’il n’était pas lié par cet accord.

Le tribunal a conclu que ce n’était pas le cas. Les juges ont noté que Cosby a fait confiance à cette promesse lorsqu’il a accepté de témoigner sans s’incriminer dans une poursuite civile intentée par Constand contre lui.

Le tribunal a noté que le procureur qui a par la suite porté les charges était lié par l’accord de non-poursuite, donc la phrase ne pouvait pas tenir. Les juges ont écrit que « refuser à l’accusé le bénéfice de cette décision est un affront à la justice fondamentale, en particulier lorsqu’il en résulte une accusation criminelle qui était prédéterminée depuis plus d’une décennie ».

QU’EST-CE QUE L’ACCORD DE NON-CHARGE ?

La promesse de ne pas poursuivre Cosby a été réalisé en 2005 par Bruce Castor, qui était alors le plus haut procureur du comté de Montgomery. Castor faisait également partie de l’équipe juridique qui a défendu l’ancien président Donald Trump lors de son deuxième procès historique en destitution pour l’insurrection du 6 janvier au Capitole fédéral aux mains de ses partisans.

Lors d’une audience du tribunal des semaines après l’arrestation de Cosby en 2015, Castor a déclaré qu’il avait promis à Cosby qu’il ne serait pas poursuivi dans l’espoir que cela persuaderait l’acteur de témoigner dans le procès civil de Constand et que cela lui permettrait d’obtenir une indemnisation. Castor a reconnu que le seul endroit où le règlement a été mis par écrit était dans le communiqué de presse de 2005 annonçant sa décision de ne pas poursuivre l’affaire, mais a déclaré que sa décision visait à protéger Cosby d’être poursuivi “tout le temps”.

Son successeur a noté lors des plaidoiries en appel, que Castor a déclaré dans le communiqué de presse que vous pourriez revoir votre décision à l’avenir.

Castor avait dit que Le cas de Constand serait difficile à prouver au tribunal parce qu’il a attendu un an pour déposer une plainte et est resté en contact avec Cosby.

Le premier jury à entendre l’affaire aurait pu être d’accord avec lui puisque n’a pas pu parvenir à un verdict en 2017. Mais un deuxième jury créé après avoir exploité le mouvement #MeToo l’a reconnu coupable lors de son deuxième procès en 2018. Constand a réglé son procès civil contre Cosby pour plus de 3 millions de dollars.

Le successeur de Castor, le procureur de district Kevin Steele, a déposé des accusations contre Cosby en 2015 après qu’un juge fédéral agissant à la demande de l’Associated Press ait déclassifié des documents du procès civil de Constand en 2005 contre Cosby, qui révélait son témoignage préjudiciable sur des relations sexuelles avec Constand et d’autres femmes. Castor a déclaré que Cosby “aurait dû être fou pour dire ces choses s’il y avait une chance d’être poursuivi”.

EN QUOI EST-CE ÉTRANGE ?

C’est extrêmement rare.

Wesley Oliver, un professeur de droit de Pennsylvanie qui a suivi de près l’affaire Cosby au fil des ans, a déclaré qu’il n’avait jamais entendu parler d’une cour supérieure de Pennsylvanie ou ailleurs traiter d’une promesse informelle d’un procureur de ne pas poursuivre.

Cela ouvre un tout nouveau terrain », a déclaré Oliver, professeur à la faculté de droit de l’Université Duquesne à Pittsburgh. “Cela crée un précédent non seulement pour la Pennsylvanie, mais probablement pour d’autres États.”

Il a noté que la décision devrait montrer aux procureurs les risques de suggérer lors de conférences de presse, de communiqués de presse ou verbalement en privé qu’ils ne chercheront pas à obtenir un jugement.

Ils devraient au moins ajouter trois mots ‘pour cette occasion’ », a-t-il déclaré. “S’ils ajoutent cette définition, qui n’a pas été faite dans l’affaire Cosby, ils peuvent continuer”, a déclaré Oliver.

COSBY PEUT-IL ENCORE ETRE POURSUITE ?

C’est extrêmement improbable. La décision de mercredi empêche Cosby d’être à nouveau poursuivi en justice pour la plainte de Constand car il déclare qu’il s’agit du « seul recours qui répond aux attentes raisonnables de la société de ses procureurs élus et de notre système de justice pénale ».

Et les allégations portées par des dizaines d’autres femmes, dont les cinq qui ont témoigné lors de son procès en 2018, remontent dans de nombreux cas à des décennies et sont probablement trop âgées pour être jugées.

Cosby aura 84 ans le mois prochain. Son avocat a déclaré qu’il était toujours en bonne santé, en dehors de ses problèmes de vision, alors a été déclaré légalement aveugle.

Le juge en charge de son procès l’a considéré comme un prédateur sexuel violent qui pouvait toujours être un danger pour les femmes face à sa richesse, son pouvoir et sa renommée, et a ordonné qu’il soit inscrit à vie sur un registre des délinquants sexuels et qu’il comparaisse mensuellement auprès des autorités. . Cependant, la décision du tribunal outrepasse ces exigences.

