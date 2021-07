Pourquoi la couverture “Sticky Fingers” des Rolling Stones a été interdite en Espagne

Selon Keith Richards, « Sticky Fingers n’a jamais été censé être le titre. C’est juste comme ça que nous l’appelions pendant que nous travaillions dessus. Habituellement, cependant, les titres de travail collent. Lorsque Doigts collants est sorti en avril 1971, il a été salué par tout le monde comme un classique. Le titre de l’album, bien sûr, ajoutait à la mystique et la pochette, avec son zip fonctionnel, était considérée comme une pochette d’album véritablement révolutionnaire. Cependant, tout le monde n’était pas d’accord. Le travail de Warhol a été interdit dans un pays, forçant le label des Stones à changer la pochette.

Les pierres qui roulent payé à Andy Warhol 15 000 £ pour la couverture de leur album, une somme considérable il y a 45 ans (150 000 £ ou 200 000 $). Sticky Fingers est régulièrement salué comme l’un des les plus belles pochettes de disques de tous les temps, et bien que Warhol en soit l’instigateur, il a en fait été conçu par Craig Braun, qui a également travaillé sur l’album Mad Dogs And Englishmen de Joe Cocker et The Carpenters en 1971.

L’album est sorti dans le monde entier avec la pochette familière, mais dans l’Espagne du général Franco, il a été classé comme obscène et la maison de disques a dû changer la pochette. Ils l’ont fait avec une image que certains considèrent comme un visuel beaucoup plus obscène de doigts collants, couverts de mélasse, gesticulant dans une boîte de conserve. La nouvelle pochette a été conçue par John Pasche (qui a conçu le premier logo de la langue) et Phil Jude (qui a ensuite photographié la tête de chèvre pour la pochette intérieure de Soupe De Tête De Chèvre). Non content de changer l’image, le gouvernement a également insisté pour que “Sister Morphine” soit également retiré de l’album. (Il a été remplacé par une version en direct de Chuck Berry “Let It Rock.”) Tout cela signifiait que l’album n’est sorti en Espagne qu’en juillet 1971.

En Union soviétique, pendant ce temps, l’album n’est jamais sorti. Ce n’est qu’en 1992 que le disque sort. La couverture en Russie présentait un traitement similaire à celui de la couverture originale, mais avec des différences significatives. Il y avait des lettres cyrilliques, une photographie colorisée d’un jean bleu avec une fermeture éclair et une boucle de ceinture d’uniforme de l’armée soviétique qui montrait un marteau et une faucille inscrits dans une étoile.

