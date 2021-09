Pourquoi la crise d’Aukus est une aubaine pour donner un véritable coup de fouet à la relation indo-française

Les relations entre l’Inde et la France se sont renforcées avec le lancement du partenariat stratégique en 1998, qui témoigne des liens d’amitié et de confiance entre les deux pays.

Par Rajesh Mehta & Ludovic Dalleau

La nouvelle alliance entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis (AUKUS) a été un coup dur pour la France. Certainement à cause du torpillage du « contrat du siècle » de Naval Group et de l’industrie française de défense de 31 milliards de dollars, lié à la construction de douze sous-marins à propulsion diesel-électrique pour la marine australienne mais surtout à cause de la lourde casse. qu’il a causé à l’amitié américano-française.

« Le sujet est d’abord celui de la rupture de confiance entre alliés », a déclaré M. Le Drian, du ministère français des Affaires étrangères.

La crise d’Aukus a ajouté un nouveau paramètre dans un contexte international déjà marqué par les incertitudes et la montée de l’unilatéralisme. Cela oblige la France à s’adapter rapidement. Quatre jours après la conférence de Joe Biden, le président Macron et le Premier ministre Modi ont eu une conversation téléphonique pour discuter d’une collaboration plus étroite entre l’Inde et la France dans la région indo-pacifique. « Nous accordons une grande importance à notre partenariat stratégique avec la France », a tweeté PM Modi juste après l’appel téléphonique.

Si l’on ajoute le fait que la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et pays leader de l’Union européenne, la consolidation des relations franco-indiennes profitera plus globalement à l’Inde.

La priorité de la France reste d’offrir une alternative à la lutte entre la Chine et les USA, par exemple un ordre multipolaire stable basé sur les droits, la libre circulation et un multilatéralisme juste, efficace et inclusif avec la région Indo-Pacifique au cœur de cette stratégie. L’Inde partage la même vision. Cela devrait définitivement conduire à une véritable impulsion au partenariat indo-français au bénéfice mutuel des deux pays et de la région indo-pacifique.

Comment donner un coup de fouet aux relations indo-françaises.

Les relations entre l’Inde et la France se sont renforcées avec le lancement du partenariat stratégique en 1998, qui témoigne des liens d’amitié et de confiance entre les deux pays. Ce partenariat se déploie selon plusieurs axes de coopération : nucléaire civil, défense, contre-terrorisme, espace, cybersécurité et numérique.

La signature d’un accord pour la fourniture de 36 Rafale en septembre 2016 (avec Dassault) et d’un accord industriel en mars 2018 pour la construction de six réacteurs nucléaires EPR (avec EDF) sur le site de Jaitapur, Maharashtra, s’inscrivent directement dans cette cadre.

Depuis ce partenariat stratégique, les échanges économiques franco-indiens ne cessent de croître, même s’ils ont connu un net ralentissement en 2020 suite à la crise du Covid-19 à 9 milliards d’euros d’échanges contre 11,5 milliards d’euros en 2019. Mais son chiffre reste bien en deçà des niveau du commerce de l’Inde avec le Royaume-Uni et l’Allemagne pour nommer les 2 premières économies d’Europe. La France n’est que le 29ème fournisseur de l’Inde avec moins de 1% de part de marché (3,3 milliards d’euros en 2019) et son 15ème client (4,7 milliards d’euros en 2019). Où le Royaume-Uni est le 21ème fournisseur de l’Inde avec 1,4% de part de marché (5,9 milliards d’euros en 2019) et son 7ème client (7,6 milliards d’euros en 2019) et l’Allemagne est le 12ème fournisseur avec 2,6% de part de marché (10,6 milliards d’euros en 2019) et son 8ème client (8,6 milliards d’euros en 2019). Les exportations françaises reposent principalement sur l’aéronautique (Arianespace, Dassault, Safran, Eurocopter), la chimie & pharmacie et la communication.

En analysant le partenariat sous l’angle des investissements directs étrangers (IDE), la France figure parmi les premiers investisseurs étrangers en Inde, avec un encours de 9,8 milliards d’euros à fin 2020 (6e investisseur du G20). Mais c’est plus de deux fois moins que les 25 milliards d’euros d’IDE français en Chine. Cette diffusion des IDE français entre l’Inde et la Chine pourrait être réduite si les entreprises françaises ont la volonté de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement depuis la Chine en investissant massivement en Inde et en l’utilisant comme hub de fabrication, dans la lignée du « Make in India », grand national indien. programme conçu pour faciliter l’investissement, favoriser l’innovation et améliorer le développement des compétences.

Le potentiel de croissance des échanges avec la France et l’Inde est évident. La France a une économie forte contribuant à 14% du PIB mondial (5ème économie mondiale et deuxième d’Europe après l’Allemagne) et est le premier investisseur européen en Inde en nombre de filiales (750) et le 1er employeur européen (350 000 emplois) dans des secteurs tels que l’automobile (Citroën, Michelin), la gestion de l’eau et des déchets (Veolia, Suez) ou la construction et les équipements pour l’énergie électrique (Alstom, Areva, Schneider Electric, Legrand, Vinci). Cela devrait inciter l’industrie française à renforcer sa présence en Inde. De plus, avec l’annonce de la nouvelle politique éducative et de la nouvelle politique scientifique, technologique et d’innovation du gouvernement indien, qui créeront un espace supplémentaire pour une collaboration potentielle avec les universités et les organisations de R&D afin de sécuriser toute mise en œuvre locale. Un bon exemple a été donné récemment entre EDF, la grande compagnie d’électricité française, qui a signé un protocole d’accord avec l’Institut international de l’énergie nucléaire (I2EN) en France et le Veermata Jijabai Technological Institute (VJTI) au Maharashtra pour définir en place un Centre d’excellence pour l’énergie nucléaire. Si la France s’est surtout concentrée sur les gros contrats avec l’Inde, elle devrait désormais favoriser ses PME et ETI pour dynamiser les relations économiques indo-françaises.

L’Inde n’est qu’au début d’un développement qui devrait l’amener à figurer parmi les premières économies mondiales. Les 11% de croissance prévus pour 2021-2022, un record mondial, sont là pour nous rappeler que ce développement créera des opportunités non seulement dans des secteurs stratégiques mais aussi largement dans des secteurs de la vie quotidienne comme l’énergie et l’électricité, la transformation agro-alimentaire, matériaux de construction, logistique et transport. En plus du fait que l’Inde, dans le même temps, est devenue le troisième écosystème de startups au monde après les États-Unis et la Chine, avec un total de 51 licornes, devant le Royaume-Uni (32), l’Allemagne (18) et la France. (16), nul doute que l’Inde devrait être désormais en position de n°1 pour toute entreprise française en quête de développement à l’international.

(Les auteurs – Rajesh Mehta est un consultant et chroniqueur de premier plan travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques. Ludovic Dalleau dirige un cabinet de conseil spécialisé en Inde et est le président de l’India Business Club Paris. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

