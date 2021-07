Pourquoi la croissance des abonnés de Netflix a considérablement ralenti ⋆ .

La croissance des abonnés de Netflix a considérablement ralenti au deuxième trimestre, alors que l’augmentation des abonnements au streaming due à la pandémie de COVID-19 s’est arrêtée, la concurrence s’est intensifiée et la société a envisagé de nouvelles façons de développer ses activités.

Le géant du streaming de Los Gatos, en Californie, n’a ajouté que 1,5 million de nouveaux membres payants dans le monde au deuxième trimestre, soit une baisse de 85 % par rapport à la même période l’année dernière, où il avait signalé 10,1 millions d’abonnés supplémentaires.

La société a également ajouté 61% d’abonnés en moins qu’au premier trimestre, lorsqu’elle a raté les projections avec 3,98 millions de nouveaux comptes. Aux États-Unis et au Canada, Netflix a perdu environ 430 000 abonnements payants au deuxième trimestre.

Bulletin

Dans le business du divertissement

The Wide Shot vous apporte des nouvelles, des analyses et des informations sur tout, des guerres de streaming à la production – et ce que tout cela signifie pour l’avenir.

Vous pouvez occasionnellement recevoir du contenu promotionnel du Los Angeles Times.

Bien qu’en baisse significative, les résultats ont été meilleurs que les 1,15 million d’abonnés attendus par les analystes de Wall Street, selon FactSet.

Les restrictions pandémiques ont poussé des millions de personnes à souscrire à des abonnements Netflix pour se frayer un chemin à travers la crise de santé publique, ce qui a entraîné un nombre record pour l’entreprise.

Mais avec les options de divertissement en personne ouvertes à nouveau, les analystes s’attendent à ce que les gens passent moins de temps avec Netflix qu’au début de la pandémie. Les restrictions ont également retardé la production de films et d’émissions de télévision qui alimentent généralement la croissance de Netflix.

Pendant ce temps, la concurrence dans les soi-disant guerres du streaming s’est intensifiée avec la croissance des plates-formes de streaming, notamment Disney + et HBO Max de WarnerMedia, qui tentent d’attirer les utilisateurs et les talents cinématographiques. Netflix a minimisé l’effet des rivalités, citant les recherches de Nielsen selon lesquelles le streaming ne représente que 27% du temps d’écran de la télévision américaine, ce qui donne à l’entreprise beaucoup de place pour se développer.

Cependant, les analystes ont déclaré que la concurrence avait mis une certaine pression sur Netflix alors qu’elle tentait de défendre sa position de plus grande société de streaming, avec désormais plus de 209 millions de membres payants.

« La concurrence aux États-Unis semble enfin être arrivée sous une forme significative compte tenu du nombre de nouvelles applications de streaming et de la fusion de Discovery et Warner Media, car Netflix a en fait perdu des abonnés dans la région des États-Unis et du Canada pour la première fois depuis de nombreux trimestres, ” Joe McCormack, analyste principal de la société de recherche en investissement Third Bridge à New York, a déclaré dans un e-mail.

Netflix prévoyait que le troisième trimestre attirerait 3,5 millions d’abonnés. Les actions ont légèrement baissé en dehors des heures de négociation, après avoir clôturé mardi en baisse de 1,23 $, ou 0,2%, à 531,05 $.

Les revenus de Netflix ont augmenté de 19% au cours du trimestre pour atteindre 7,34 milliards de dollars, par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net s’est établi à 1,35 milliard de dollars, contre 720 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 7,32 milliards de dollars. Les bénéfices de Netflix de 2,97 $ par action étaient pires que les 3,16 $ prévus par les analystes.

Avec le ralentissement de la croissance des abonnements, les services de streaming tentent de se développer en dépensant des milliards de dollars en films et émissions de télévision exclusifs pour attirer les téléspectateurs et les rendre tellement accros qu’ils n’annulent pas.

La société dépense beaucoup en contenu pour consolider sa position dans le domaine de plus en plus encombré de la vidéo en streaming alors que des concurrents tels que Disney +, Hulu et HBO Max tentent de prendre des parts de marché. Netflix a annoncé son intention de dépenser 17 milliards de dollars en contenu cette année.

Bien que les détracteurs disent que la stratégie d’incendie de l’entreprise consistant à produire du contenu donne la priorité à la quantité à la qualité, le service a créé de nombreuses émissions animées qui ont été acclamées par la critique.

Netflix a remporté 129 nominations aux Emmy Awards pour ses émissions, y compris les nominés pour les meilleures séries dramatiques “Bridgerton” et “The Crown”, ainsi que des hochements de tête pour “Cobra Kai”, “Emily in Paris” et “The Kominsky Method”. Netflix était à peine dépassé par les 130 nominations combinées de WarnerMedia pour HBO et HBO Max.

Netflix doit s’appuyer davantage sur le contenu original, car les sociétés de divertissement rivales ramènent davantage de leurs émissions et films à la maison pour mettre en place leurs propres services de streaming. Des séries populaires telles que “Friends” et “The Office” étaient autrefois de gros tirages pour Netflix. Pas plus.

Le co-directeur général Ted Sarandos a déclaré dans une interview diffusée sur YouTube que la société fait face à la perte de la programmation de studio sous licence populaire en créant des originaux passionnants.

«Nous traversons cela, croyons-nous, en faisant ces premiers investissements dans une programmation originale et en faisant en sorte que nos consommateurs et nos membres soient beaucoup plus à l’écoute de l’attente que nous allons créer leur prochaine émission préférée, pas que nous allons être l’endroit où vous pouvez obtenir n’importe quoi à chaque fois », a déclaré Sarandos.

Parmi les meilleurs films sur Netflix au cours du trimestre figuraient « Army of the Dead » de Zack Snyder, la comédie dramatique avec Kevin Hart « Fatherhood » et la comédie familiale « The Mitchells vs. the Machines », qui, selon Netflix, était la plus regardée de la société. film d’animation original à ce jour.

Le mois dernier, Netflix a signé un accord pluriannuel avec Amblin Partners de Steven Spielberg pour fournir au streamer plusieurs nouveaux longs métrages par an. L’accord était notable en partie parce que la relation entre Netflix et le lauréat d’un Oscar était à un moment donné tendue.

Spielberg avait en 2019 l’intention de proposer des changements de règles lors d’une réunion du conseil d’administration de l’Académie des arts et des sciences du cinéma qui aurait obligé les films à jouer exclusivement dans les salles pendant au moins un mois pour se qualifier pour la catégorie des meilleurs Oscars. Les changements n’ont jamais eu lieu.

Netflix a également décidé de diversifier ses activités avec son passage aux jeux, ce que la société a confirmé dans son rapport sur les résultats. Il a récemment embauché Oculus et le vétéran d’Electronic Arts Mike Verdu pour diriger ses efforts dans les jeux. La stratégie, a déclaré Netflix, s’appuie sur des efforts antérieurs dans le domaine du divertissement interactif, notamment les jeux « Black Mirror : Bandersnatch » et « Stranger Things ».

“Nous considérons les jeux comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée”, a déclaré Netflix dans sa lettre trimestrielle aux actionnaires. “Les jeux seront inclus dans l’abonnement Netflix des membres sans frais supplémentaires similaires aux films et séries.”

La société a lancé en juin un site Web de commerce électronique qui vend des marchandises et des produits Netflix basés sur et inspirés par des émissions telles que “The Witcher” et “Lupin”.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));