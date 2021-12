Pourquoi la crypto est-elle en panne aujourd’hui ? La position de l’Inde sur la cryptographie traîne la monnaie numérique.

La crypto-monnaie a connu une merveilleuse année 2021 en termes de gains à tous les niveaux. La classe d’actifs a certainement produit sa juste part de millionnaires, voyant les altcoins exploser de milliers de pour cent, et voyant Bitcoin (CCC :BTC-USD) ajoutent plus de 30 000 $ en valeur depuis 2020. Mais à côté de ces gains s’accompagne une bonne part de l’examen minutieux par les gouvernements du monde entier. La Chine a commencé sa grande répression crypto au printemps. Les États-Unis voient les législateurs se rencontrer sur la façon dont les actifs devraient être réglementés. Alors que les cryptos vacillent aujourd’hui dans une correction à l’échelle du marché, les investisseurs se demandent : « Pourquoi les cryptos sont-ils en panne aujourd’hui ? » Pour répondre à cela, nous pouvons nous pencher en grande partie sur la situation actuelle de la cryptographie en Inde.

Source : Shutterstock

L’Inde est le dernier pays à se joindre aux États-Unis et à la Chine pour surveiller de plus en plus le marché de la cryptographie en fuite. Fin novembre, l’Inde a proposé une législation similaire à celle de la Chine, réprimant durement les crypto-monnaies émises par le secteur privé. Tout comme la Chine, la législature proposée est dotée d’une structure pour le lancement d’une monnaie numérique de la banque centrale indienne (CBDC). Les CBDC sont une réponse populaire parmi les nations à l’omniprésence croissante de la crypto-monnaie. Bien sûr, c’est en grande partie parce qu’ils peuvent continuer à réglementer les CBDC et à les gérer un peu comme le fiat traditionnel.

Cette nouvelle a fait un peu de bruit lors de sa première apparition. En effet, il a clôturé un mois par ailleurs positif pour la classe d’actifs avec quelques légères pertes. Cette volatilité suit le même schéma que la Chine a démontré plus tôt dans l’année avec ses nombreuses mesures pour réprimer l’argent numérique.

Le Premier ministre indien aide à déstabiliser la cryptographie en appelant à une réglementation mondiale de la monnaie numérique

L’Inde a continué à faire les gros titres dans les semaines qui ont suivi la proposition initiale. Plus tôt cette semaine, il est apparu que le pays prévoyait d’infliger des peines de prison à ceux qui violeraient la législation proposée sur les crypto-monnaies. Mais pourquoi la crypto est-elle en panne aujourd’hui spécifiquement ? C’est parce que l’Inde porte sa répression sur la scène mondiale et appelle les autres à faire de même.

Le Premier ministre du pays, Narendra Modi, a pris la parole lors du Sommet de la démocratie organisé par les États-Unis. Le sommet a vu des dizaines de pays du monde entier se réunir virtuellement pour discuter d’un certain nombre de problèmes, la crypto en faisant partie. Dans son discours lors de ce sommet, Modi a appelé les autres nations à suivre son exemple dans la réglementation de la cryptographie. Modi continuerait en disant que la crypto-monnaie dans son état actuel sape les démocraties.

Le discours de Modi est un signal évidemment baissier pour la classe d’actifs. Le Sommet de la démocratie a connu une participation massive, avec la participation de nombreux pays européens et africains. Si ce discours résonne auprès de ces pays, il pourrait certainement étouffer la croissance de la crypto-monnaie. En tant que tel, les investisseurs constatent aujourd’hui de nombreux dérapages des prix.

