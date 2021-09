Pourquoi la culture des célébrités influencera les cryptos pour monter beaucoup plus haut

En ce qui concerne les cryptos, je crois énormément au Économie d’influence. En fait, je crois au pouvoir des influenceurs, point final.

Après tout, nous vivons dans un monde dominé par les médias sociaux. Dans ce monde, nous passons chaque jour deux heures et demie sur Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok, etc. médias.

Ouah.

Les médias sociaux d’aujourd’hui sont bien plus qu’un endroit où nous nous connectons avec des amis. C’était les médias sociaux 1.0 – les médias sociaux du début des années 2010.

Maintenant, nous sommes complètement immergés dans le ère des médias sociaux 2.0. À cette époque, nous regardons des vidéos drôles de chats sur les réseaux sociaux. Nous suivons nos célébrités préférées. Nous regardons à contrecœur les mises à jour du statut de nos ex. Nous lisons les nouvelles. Nous obtenons des recommandations de nourriture, de restaurants, de films et de produits. Nous recherchons des conseils de santé et de remise en forme. Nous vendons des trucs. On achète des trucs. Nous développons nos entreprises. Trouver?

Nous utilisons les médias sociaux pour tout de nos jours.

Mais nous ne faisons pas non plus confiance aux sociétés de médias sociaux ou aux entreprises qui font de la publicité avec elles. C’est une dichotomie étrange. Nous aimons les plateformes. Nous utilisons les plateformes. Tout le temps. Pour tout. Mais nous détestons les entreprises qui gèrent ces plates-formes.

Alors que faisons-nous? Eh bien, nous plaçons notre confiance dans les gens au les plates-formes, pas celles qui se cachent derrière les plates-formes, car cela nous permet de bénéficier des propositions de valeur des médias sociaux tout en conservant notre individualité et notre indépendance de pensée.

Le résultat? Les personnes qui sont extrêmement populaires sur les plateformes de médias sociaux – alias influenceurs – ont une énorme influence. Ils sont une force motrice énorme du comportement des consommateurs.

Lorsque la pop star Justin Bieber a dit à ses abonnés d’aller acheter des chaussures Crocs en 2020, c’est exactement ce qu’ils ont fait, et cela a déclenché une frénésie de la mode Crocs qui ne s’est pas encore estompée. Crocos (CROX) l’action a augmenté de près de 250 % au cours de la dernière année.

Lorsque la superstar de la NBA Kyrie Irving et une poignée de joueurs de la NBA ont commencé à promouvoir les produits de Beyond Meat en 2019, leurs partisans ont commencé à acheter de la viande à base de plantes. Au-delà de la viande (PARND) l’action a augmenté de près de 5 fois depuis son introduction en bourse en 2019.

Lorsque l’artiste Kanye West s’est associé à Adidas en 2015 et a commencé à créer des chaussures pour la marque de vêtements de sport (dont il a ensuite fait la promotion sur les réseaux sociaux), ses abonnés se sont précipités pour acheter les chaussures Yeezy. Depuis, Adidas (ADDYY) le stock a augmenté de plus de 350 %.

Obtenir le point? Je l’ai vu maintes et maintes fois. Les influenceurs influencent le comportement des consommateurs. Le comportement des consommateurs détermine les revenus. Les bénéfices déterminent le cours des actions. Ainsi, par la loi de transitivité, les influenceurs déterminent le cours des actions.

C’est en partie pourquoi Je suis tellement optimiste sur les crypto-monnaies au cours des prochaines années. Avez-vous vu tous les influenceurs se lancer dans l’engouement pour la crypto ces derniers temps ?

Comment les célébrités adoptent les marchés de la cryptographie

L’icône de la technologie Elon Musk est un fervent taureau de la crypto-monnaie, qui exprime continuellement son opinion sur Twitter selon laquelle les cryptos remplaceront les monnaies fiduciaires.

La superstar de la NBA Steph Curry vient d’annoncer un partenariat avec la plate-forme crypto FTX après avoir interrogé ses abonnés Twitter sur les cryptos.

La superstar de la NFL, Tom Brady, est un grand amateur de cryptos. Son coéquipier, Rob Gronkowski, vient de signer en tant qu’ambassadeur de la marque pour le courtage crypto Voyager Digital.

L’icône mondiale du football Lionel Messi vient de lancer sa première collection de jetons NFT, surnommée le « Messiverse ».

La star de la télé-réalité Kim Kardashian a fait la promotion du jeton Ethereum Max dans une publication Instagram en juin.

L’actrice Reese Witherspoon a posté sur son Twitter il y a quelques jours à peine qu’elle avait acheté son premier lot d’Ethereum. Le même jour, Paris Hilton s’est adressée à Twitter pour dire qu’elle aimait Bitcoin.

La légende de la boxe Manny Pacquiao vient de lancer une collection NFT sur Ethernity. Le milliardaire technologique Mark Cuban, la star de Game of Thrones Maisie Williams et l’icône du hip-hop Snoop Dogg sont également à bord du train crypto.

Le fait est que la culture des célébrités a pleinement embrassé la révolution de la crypto-monnaie.

C’est gros. Parce que cela signifie que certaines des personnes les plus influentes au monde disent à leurs dizaines de millions d’adeptes des médias sociaux d’adopter les cryptos. Naturellement, cela conduira à une adoption accrue des produits et services blockchain, et l’adoption accrue de ces solutions entraînera en fin de compte la trajectoire de prix à long terme des cryptos.

Tant que l’adoption augmentera, les prix de la crypto auront tendance à augmenter.

À l’heure actuelle, l’adoption est envolée, parce que la culture des célébrités a jeté tout son poids derrière la révolution cryptographique. Que ce passe t-il après? Un grand rallye des crypto-monnaies.

Il y a, cependant, un côté « dangereux » à ce rallye de célébrités dans les cryptos, et c’est que ces célébrités ne connaissent souvent pas la différence entre une « bonne » crypto et une « mauvaise » crypto, c’est-à-dire si vous écoutez exclusivement les célébrités, vous pourriez vous retrouver à tenir le sac sur une crypto qui perd 50 % ou plus de sa valeur – tandis que les « bonnes » cryptos montent en flèche de plusieurs centaines de pour cent…

Mais nous connais cette différence.

En bref, j’ai réuni une équipe d’experts en blockchain, notamment en faisant équipe avec le légendaire premier investisseur Bitcoin Charlie Shrem. Ensemble, nous avons étudié les marchés des crypto-monnaies de fond en comble. Au cours de ce processus, nous avons découvert que chaque crypto-monnaie possède un « code » unique – un ensemble unique de métriques critiques qui détermine la validité et les probabilités de succès d’une crypto.

Nous avons développé un système quantitatif fiable pour déchiffrer ce code, pour chaque crypto, afin que nous puissions identifier les meilleurs cryptos du marché avant qu’ils ne montent en flèche de milliers de pour cent.

Et ce n’est pas que de l’air chaud. C’est un système éprouvé qui a aidé à créer un portefeuille de cryptos à couper le souffle 760%.

Le mercredi soir 15 septembre à 19h. Eastern, Charlie et moi allons nous asseoir et révéler ce système d’investissement de crypto-monnaie qui change la donne lors de notre tout premier Événement de code cryptographique.

Croyez-moi. C’est un événement à ne pas manquer. Les marchés de la cryptographie vont monter en flèche au cours des prochaines années, et notre système exclusif pourrait faire la différence entre vous choisir des gagnants et faire des rendements de plus de 500 % et vous choisir des perdants et jeter la moitié de votre argent dans les égouts.

Cliquez ici pour réserver votre place maintenant.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.