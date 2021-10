Il semble que le moment pour une nouvelle romance ne soit pas le bon non plus, car la star hollywoodienne est réservée et occupée en ce moment, ce qui, selon la deuxième source, laisse peu de place aux rencontres.

« Katie est heureuse de vivre sa vie en privé, de travailler et de prendre soin de sa fille », a déclaré l’initié. « Elle va bientôt commencer un film intitulé Rare Objects. »

La source a ajouté : « Elle est très impliquée avec sa fille. »

En avril, l’actrice a partagé un rare post Instagram sur Suri pour célébrer son 15e anniversaire, publiant à l’époque, « Joyeux 15e anniversaire chérie! Je t’aime !!!!!!!!!! Je ne peux pas croire que tu l’es déjà. quinze! »

En novembre dernier, Katie a parlé de passer du temps de qualité avec Suri au milieu de la pandémie de coronavirus pour un article écrit avec Vogue Australia.

« Vivre un instant sans la pression des résultats et apprécier à la place les rythmes naturels de la mère et de la fille était le cadeau le plus précieux », a-t-elle écrit.