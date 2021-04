À la suite du décès de Rush Limbaugh et d’une attention non négligeable au rôle de Rush dans la montée des médias conservateurs (talk radio, Fox, Newsmax, OAN, etc.), il convient de prendre note du récent discours de l’animateur de NBC Lester Holt sur l’obtention d’un prix de la reussite de vie.

Voici donc le titre de Kyle Drennen de NewsBusters: «En acceptant le prix Murrow, Holt de NBC déclare que« l’équité est surestimée ».»

L’histoire commence par dire ceci:

Au cours d’une adresse virtuelle au College of Communications de l’Université de l’État de Washington tout en acceptant le prix Edward R. Murrow pour l’ensemble de sa carrière mardi soir, le présentateur de NBC Nightly News, Lester Holt, a rejeté les reportages objectifs et a déclaré que «l’équité est surfaite». L’animateur du journal du soir ne voyait aucune raison de «toujours donner aux deux parties le même poids et le même mérite», tant qu’il estimait qu’une partie avait la bonne position sur une question. «Les attaques sans précédent contre la presse au cours de cette période, j’en suis sûr, rempliront de nombreux livres… Mais j’ai quelques premières observations que je vais partager sur ce que ce moment nous amène et ce que nous pouvons apprendre». Holt a proclamé lors de son discours. Il a poursuivi en annonçant: «Premièrement, je pense qu’il est devenu plus clair que l’équité est surestimée.»

Oh mon. Où commencer?

Ce serait sur le réseau sœur de Lester Holt de MSNBC.

Encore une fois, notez bien que M. Holt a dit ceci, caractères gras pour l’emphase fournis:

Que le soleil se couche à l’ouest est un fait. Toute opinion contraire ne mérite ni notre temps ni notre attention. Décisions de ne pas donner aux arguments non étayés le même temps ne sont pas un manquement à la responsabilité journalistique ou à une sorte d’agenda. En fait, c’est juste le contraire. Fournir une plate-forme ouverte à la désinformation, permettant à quiconque de venir dire ce qu’il veut, en particulier lorsque des questions de santé et de sécurité publiques sont en jeu, peut être très dangereux.

Ah bon? Alors, où était M. Holt lorsque ce qui suit a été dit sur MSNBC, comme rapporté ici par NewsBusters possède Geoffrey Dickens:

«Ce que les républicains disent, c’est qu’ils vont vous faire torturer de voter en ligne en ayant moins de machines, de tabasser des machines dans des endroits… des endroits où vivent des Noirs… vous empêcher ou vous torturer de voter en ligne . Et ils vont vous empêcher de voter par correspondance. Ils vont verrouiller toutes les façons dont vous pouvez voter… C’est la fin de la démocratie en Amérique. C’est le début de la stratégie de l’Afrique du Sud… C’est Jim Crow America. » – Animez Joy Reid à l’émission The ReidOut de MSNBC, le 25 mars. «Nous devons arrêter ces gens [Republicans] à chaque tournant, car ils ramèneront l’Amérique aux années 30, 40 et 20, et feront en sorte que personne qui n’est pas un chrétien hétéro blanc ne puisse réellement voter et exercer son droit dans ce pays. – Jason Johnson, contributeur MSNBC, à la date limite de MSNBC: Maison Blanche, 18 mars.

Tu peux répéter s’il te plait? Juste là, dans ces deux extraits d’un réseau appartenant à NBC sont des exemples parfaits de NBC «fournissant une plate-forme ouverte pour la désinformation» et présentant ouvertement un «manquement à la responsabilité journalistique ou une sorte d’agenda».

Faisons en fait ici ce que M. Holt dit qu’il favorise: mettre un terme à la désinformation.

1. C’est un fait historique que ce sont les républicains qui se sont opposés à la création par les démocrates des lois Jim Crow.

2. C’est un fait historique que ce sont les républicains qui ont écrit et voté pour le quinzième amendement qui a donné aux hommes afro-américains le droit de vote. Les démocrates s’y sont opposés. Remarque: les femmes de toutes races n’ont obtenu le droit de vote qu’au début du 20e siècle. Encore une fois, les républicains ont soutenu l’octroi du droit de vote aux femmes.

3. Les démocrates, et non les républicains, se sont opposés à la loi sur les droits civils de 1866. Elle a été adoptée malgré l’objection des démocrates. La loi a donné aux Afro-Américains le droit de posséder une propriété privée, de signer des contrats, de poursuivre et de témoigner dans une procédure judiciaire. Il en va de même de la loi sur les droits civils de 1875, qui interdit la discrimination raciale dans les lieux publics et les lieux publics.

4. Les républicains, a déclaré le contributeur MSNBC Jason Johnson «ramènera l’Amérique aux années 30, 40 et 20». Alerte de désinformation, M. Holt. En fait, dans une plate-forme après l’autre pendant cette période, les républicains ont spécifiquement soutenu «les droits des nègres», se sont opposés aux lois de ségrégation Jim Crow rédigées par les démocrates et se sont opposées à plusieurs reprises au lynchage. En fait, dans les années 30, le président démocrate Franklin Roosevelt a nommé le sénateur de l’Alabama Hugo Black, membre à vie du Ku Klux Klan, à la Cour suprême.

On pourrait continuer indéfiniment avec ce genre de «désinformation» qui est présentée à plusieurs reprises sur le propre réseau de M. Holt – et il est à noter que, étant donné ce qu’il dit que devraient être les normes dans les médias, il ne dénonce jamais cette désinformation rampante qui est utilisé pour poursuivre un programme d’extrême gauche qui, maintenant comme dans les décennies passées, dépend de la division et du jugement des Américains par race.

En fait, c’est exactement pourquoi la montée des médias conservateurs. Le fait est que la désinformation – sans parler de la désinformation – jaillit de NBC et du reste des médias libéraux traditionnels avec la force de l’eau jaillissant d’une borne d’incendie ouverte.

Avec presque exactement le même niveau de pureté. C’est dangereux et cela montre la nécessité de continuer à lutter contre les mensonges et la désinformation de la gauche.