Pourquoi la défaite de Michael K. Williams aux Emmy Awards en 2021 fait si mal .

Alors qu’il y avait de nombreuses victoires à célébrer aux Emmys, une défaite a semblé jeter un nuage sur la cérémonie de gala.

Michael K. Williams, l’acteur bien-aimé qui a été acclamé pour ses rôles sombres et exigeants dans “The Wire”, “Boardwalk Empire” et plusieurs autres projets, avait été considéré comme un favori des Emmy Awards pour l’acteur de soutien dans une série dramatique pour sa performance féroce dans “Lovecraft Country” de HBO. Williams a été retrouvé mort le 6 septembre dans son appartement de Brooklyn.

Sa mort a dévasté la communauté hollywoodienne. L’acteur a été salué par beaucoup de ceux qui avaient travaillé avec lui et par d’autres qui avaient admiré ses rôles profonds et compliqués dans de nombreux projets, en particulier son tour en tant que gangster mortel Omar Little dans “The Wire”. D’autres ont reconnu sa générosité et son esprit chaleureux.

Mais dimanche, l’acteur a perdu contre Tobias Menzies de “The Crown”. Lorsque la présentatrice Kerry Washington a annoncé que Menzies était le vainqueur, une vague de choc et de déception a semblé envahir la salle.

Juste avant d’annoncer le prix, Washington semblait préparer le terrain pour que Williams remporte son premier Emmy en cinq nominations lorsqu’elle a déclaré: «Je voudrais prendre un moment pour mentionner un nominé en particulier – Michael K. Williams. Michael était… c’est fou de dire ‘était’… était un acteur brillamment talentueux et un être humain généreux qui nous a quittés bien trop tôt. Michael, je sais que tu es ici pour être témoin de ça. Votre excellence, votre art perdurera. Nous t’aimons.”

Le vote final pour les Emmy Awards a pris fin le 30 août, une semaine avant la mort de Williams.

Même s’il a perdu, Williams a quand même reçu de nombreux hommages affectueux dimanche. Les Ravens de Baltimore ont joué le célèbre coup de sifflet d’Omar « Farmer in the Dell » avant leur match de « Sunday Night Football » avec les Chiefs de Kansas City. Sa co-star et ami de « Wire » Wendell Pierce a posté un cri sur Twitter : « God Bless Michael K. Williams. »

Le salut le plus émouvant est venu lorsque le segment “In Memoriam” des récompenses s’est clôturé avec une vidéo de Williams alors qu’il disait: “La seule façon pour moi de dire merci est de m’assurer que la fondation sur laquelle je me tiens est suffisamment solide pour soutenir la prochaine personne à se tenir sur ces deux épaules.

Dans “Lovecraft Country”, Williams a joué Montrose Freeman, un père troublé et en colère luttant contre un certain nombre de démons personnels. Freeman s’en est souvent pris à son fils Atticus Freeman, interprété par Jonathan Majors qui a été nominé dans la catégorie acteur principal exceptionnel mais a perdu contre Josh O’Connor de “The Crown”.

Dans une interview au Los Angeles Times, Williams a déclaré qu’il s’était rendu compte que son personnage n’était pas sympathique au départ dans les premiers épisodes.

« À première vue, Montrose n’est qu’un ivrogne misérable. Vraiment juste méchant avec son fils », a-t-il déclaré. « Je souscris au récit selon lequel ‘Blesser les gens, blesser les gens.’ Je fais de mon mieux pour regarder les « pourquoi » et ne pas prendre les choses personnelles. Pourquoi est-il si brutal avec son fils ? … Quand je suis arrivé à l’épisode 9, je l’ai parfaitement compris.

