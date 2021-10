Pourquoi la définition de la « liberté » de Fannie Lou Hamer est toujours importante

Nous entendons le terme «liberté» assez vaguement véhiculé dans ce pays. C’est une de ces choses que les gens disent aimer, mais sommes-nous vraiment libres ? Dans de nombreux cas, la «liberté» ressemble plus à la marque de consommation américaine qu’à l’un de ses principes fondamentaux – principalement parce que nous voyons ces principes violés régulièrement.

La regrettée Fannie Lou Hamer l’a bien compris. La plus jeune de 20 enfants et née de métayers du Mississippi, Hamer n’a commencé son activisme pour les droits humains qu’à la quarantaine. Après avoir cueilli du coton pendant la majeure partie de ses années, Hamer a été licenciée de son travail de métayer en 1962 pour avoir tenté de s’inscrire pour voter. L’année suivante, même après avoir réussi un « test d’alphabétisation » discriminatoire, elle s’est toujours vu refuser l’accès au scrutin. Et plus tard en 1963, après avoir tenté d’enregistrer certains de ses compatriotes du Mississippien, elle a été battue par la police et s’est retrouvée avec une boiterie, un caillot de sang derrière l’œil et des lésions rénales permanentes.

Avec ces blessures, Hamer a prononcé ce qui est devenu un discours historique à la Convention nationale démocrate de 1964. Hamer, qui avait été secrétaire de terrain du Student Nonviolent Coordinating Committee, a cofondé le Freedom Democratic Party afin de mettre en lumière le déni des libertés mêmes qui étaient censées être garanties aux Afro-Américains à l’époque et aujourd’hui. Elle était là pour faire pression pour que la délégation du Mississippi de son parti soit assise à la place de celle entièrement blanche du Parti démocrate, qui comprenait des ségrégationnistes.

Dans ses remarques, Hamer a parlé de ses abus aux mains de la police.

« Quand un homme m’a dit que j’étais en état d’arrestation, [the police officer] m’a frappé. J’ai été emmené à la prison du comté et placé dans la salle de réservation », a déclaré Hamer à la foule de la convention. « Et il a dit: ‘Nous allons vous faire souhaiter que vous soyez mort.’ J’ai commencé à crier et un homme blanc s’est levé et a commencé à me frapper à la tête et à me dire de me taire.

« Tout cela est dû au fait que nous voulons nous inscrire pour devenir des citoyens de première classe. »

Ce discours était l’une des nombreuses raisons pour lesquelles je voulais parler avec le plus récent biographe de Hamer, Keisha Blain, PhD. Historien à l’Université de Pittsburgh, Blain est l’auteur de Until I Am Free: Enduring Message to America de Fannie Lou Hamer. Dans le livre – qui est en partie un commentaire social contemporain – Blain décrit comment Hamer était habitué à voir les droits et libertés techniquement garantis pour elle en tant qu’Américaine rejetée parce qu’elle était une femme noire.

Hamer a exhorté ceux qui l’écoutaient à comprendre que nier ses droits était, en fait, une réfutation des idéaux américains.

Ce discours était l’introduction de Hamer au courant dominant américain. Cela comprenait le président Lyndon Baines Johnson, qui – craignant les représailles des démocrates du Sud – a déclaré qu’il « ne pouvait pas dormir » sachant ce que Hamer pourrait dire sur le podium. Il a même convoqué une conférence de presse soudaine, tentant d’empêcher les réseaux nationaux de diffuser son discours.

L’endurance de son message à l’époque actuelle est la preuve de son échec. Mais comment s’est-elle retrouvée là-bas en premier lieu ?

C’est ce que je voulais demander à Blain : d’où vient exactement Fannie Lou Hamer, et pourquoi ses idées sont-elles restées importantes dans l’Amérique d’aujourd’hui ? Comment une femme noire dans la quarantaine, qui avait peu d’éducation formelle et vivait au milieu de Jim Crow dans le Mississippi, a-t-elle fini par prononcer ce discours, dont nous parlons encore aujourd’hui ?

Blain et moi avons parlé du dernier épisode de Vox Conversations

Ce qui suit est un extrait édité de cette conversation.

Jamil Smith

D’où vient-elle? Et pourquoi c’est important?

Keisha Blain

Fannie Lou Hamer était métayer. Elle est née dans une famille de métayers et n’a pas eu beaucoup d’éducation formelle. En fait, selon Hamer, ce n’est qu’en août 1962 qu’elle a même appris qu’elle avait le droit constitutionnel de voter en tant que citoyenne des États-Unis.

Elle a également rejoint le mouvement assez tard dans sa vie. Elle avait 44 ans lorsqu’elle a rejoint la SNCC, par rapport à de nombreux militants avec lesquels elle a collaboré, qui étaient beaucoup plus jeunes, dont beaucoup d’étudiants à l’époque. Et Hamer n’avait pas l’expérience d’organisatrice politique au moment où elle a rejoint la SNCC.

Donc, très franchement, c’est une femme noire ordinaire. Elle était une militante handicapée, marchait en boitant et elle est immédiatement devenue une force. Immédiatement, elle a appris tout ce qu’elle pouvait apprendre, puis a transmis cette information aux autres.

Jamil Smith

Se battre pour des droits qui nous auraient déjà été accordés, je pense, c’est un peu l’histoire des Noirs en Amérique, en particulier après l’esclavage.

Dans cette optique, je voulais m’assurer que notre public comprenne ce qu’est le métayage. Et c’est important pour la façon dont Fannie Lou Hamer est devenue Fannie Lou Hamer.

Keisha Blain

C’est un système qui s’est développé au lendemain de l’esclavage, et il est important de souligner qu’il a été conçu par des propriétaires terriens blancs. L’idée était que les Noirs, après l’émancipation, puissent continuer à travailler dans les plantations. En fait, de nombreuses personnes sont restées dans les plantations mêmes où leurs familles avaient été, sous l’institution de l’esclavage.

Avec le métayage, on continuerait à se développer, à faire pousser les récoltes, mais sans rien posséder, et on ne recevrait une part des récoltes qu’à la fin de la saison. Et donc c’était un système d’exploitation. C’était un système qui visait à maintenir les Noirs endettés, et certainement dans la dépendance. Et la famille de Fannie Lou Hamer était parmi tant d’autres familles, non seulement dans le Mississippi, mais dans tout le Sud, travaillant dans ce système d’exploitation.

Jamil Smith

En quoi ses tactiques et stratégies différaient-elles de celles des autres leaders des droits civiques à l’époque ? Je suis curieux d’en savoir plus sur la Freedom Farm Cooperative, dont je ne connaissais pas grand-chose avant de lire votre livre.

Keisha Blain

C’est un exemple si puissant de la façon dont Fannie Lou Hamer a essayé d’améliorer le Mississippi, comment elle a essayé d’améliorer la nation. Malgré le fait qu’elle avait des ressources matérielles limitées, elle a conçu cette idée d’ouvrir une ferme, et c’était à la fin des années 1960, ce qui offrirait un espace aux gens pour cultiver leurs propres cultures.

Hamer a autorisé n’importe qui à faire partie de Freedom Farm. Peu importait votre race ou votre ethnie. Tout ce qui l’intéressait, c’était si vous aviez un besoin, si vous viviez dans la pauvreté et que vous pouviez bénéficier de Freedom Farm, alors les portes vous étaient ouvertes. Vous pourriez venir, votre famille pourrait être là. C’était un espace qui offrait un logement, des opportunités d’éducation, voire des opportunités d’emploi. Et plus important encore, c’était un endroit où vous pouviez faire pousser vos propres récoltes. Il y avait une banque de porcs, qui permettait aux gens…

Jamil Smith

D’accord, pour ceux d’entre nous qui n’ont pas été instruits à cet égard, qu’est-ce qu’une banque de porcs ?

Keisha Blain

Oh, d’accord, d’accord. Dans le cadre de la Freedom Farm, elle a demandé à plusieurs personnes de donner des porcs, euh, et l’idée était d’élever les porcs et de travailler à multiplier les porcs, afin que les familles de la ferme puissent avoir à manger.

Il s’agissait d’un programme économique communautaire de base qui a été largement soutenu. Elle a tendu la main à toutes sortes de groupes et elle a voyagé à travers le pays pour collecter des fonds pour Freedom Farm. C’était juste, je pense, une approche géniale pour lutter contre la pauvreté et la faim dans le Mississippi.

Et cela avait également une large portée au-delà de la région, car l’une des choses que Hamer ferait est, pour les familles qui avaient quitté le delta du Mississippi et qui avaient voyagé dans les villes du nord, elle enverrait des récoltes et ainsi de suite. Elle expédierait en fait de la nourriture dans diverses villes. C’était donc une façon pour elle de lutter contre la pauvreté, malgré le fait qu’elle n’avait pas grand-chose.

*****

Jamil Smith

Elle semblait définitivement considérer la lutte des Noirs ici comme faisant partie d’une lutte plus globale. Vous avez écrit plus tard dans le livre que, « Comme de nombreux internationalistes noirs avant et après elle, Hamer a refusé de séparer les développements qui se déroulent aux États-Unis des mouvements mondiaux à l’étranger. Comment a-t-elle intégré sa pensée et son action avec d’autres qui travaillaient pour la justice à l’étranger ?

Keisha Blain

Ainsi, l’une des choses dont je parle dans le livre est que Hamer fait un voyage vers la fin septembre 1964, avec plusieurs militants de la SNCC, sur le continent africain. Elle se rend spécifiquement en Guinée, et ce fut, je pense, un moment de transformation pour elle. Ce fut un moment où elle commença à vraiment comprendre que les défis auxquels les Noirs étaient confrontés aux États-Unis ne pouvaient pas être dissociés des défis que les Noirs enduraient dans d’autres parties du monde, et plus largement encore, que les personnes de couleur , d’autres groupes marginalisés, étaient confrontés à l’échelle mondiale.

Je pense que lorsque Hamer est retournée aux États-Unis après ce voyage, elle a juste commencé à établir ces liens, et vous pouviez le voir dans ses discours. Ainsi, par exemple, elle parlait de ce qui se passait dans le Mississippi. Elle condamnerait la suprématie blanche au Mississippi, puis elle établirait un lien avec le Congo. Elle parlait de la façon dont tous ces autres pays essayaient de limiter l’autonomie des Noirs, et même si elle reconnaissait que le Mississippi n’était pas le Congo, elle voyait les connexions et, ce faisant, elle voyait l’importance de former des solidarités.

Elle a vu l’importance de ces réseaux transnationaux, et elle était vraiment, je pense, ouverte à collaborer avec toutes sortes de personnes tant qu’elles étaient engagées dans la cause. Et il y a un moment dans sa vie où elle dit ouvertement : « Écoutez. Je ne me bats plus vraiment pour les droits civiques. Je me bats pour les droits de l’homme.

Jamil Smith

Cela m’amène à cette citation qui semble avoir inspiré le titre de votre livre, qui est, bien sûr, «Nous avons un long combat et ce combat n’est pas le mien seul. Mais vous n’êtes pas libre, que vous soyez blanc ou noir, jusqu’à ce que je sois libre. Et cela ne résume pas seulement l’universalité de la justice et de la responsabilité ici aux États-Unis mais à l’étranger.

Keisha Blain

Nous parlons souvent de nos vies comme quelque peu déconnectées. Droit? Et cela est vrai chaque fois que nous parlons de racisme, à titre d’exemple. Je suis toujours frappé par les conversations sur le racisme qui se transforment rapidement en récits personnels, puis quelqu’un dira : « Eh bien, je n’ai pas vécu ça. » Ou, « Vous savez, cela n’a pas de sens pour moi. Je ne le crois pas parce qu’aucun policier ne m’a arrêté et ne m’a posé ces questions.

Ce que Hamer a fait, et pourquoi c’est si puissant, même dans le moment actuel de réfléchir, c’est qu’elle a dit : « Écoutez. Il ne s’agit pas que de vous. Nous devons penser de manière collective. Nous sommes tous membres du régime américain. Cela signifie que si quelqu’un souffre, cela vous affecte. Si quelqu’un est enchaîné, vous n’êtes pas libre, même si vous pensez l’être. Droit?

Nous pouvons provenir de différents milieux, vous savez, différents statuts socio-économiques, ou différentes races, ethnies, etc., mais parce que nous sommes tous dans cette nation, nous sommes connectés. Et l’avenir de la nation dépend de nous tous. Et elle insisterait sur le fait que peu importe qui vous étiez, vous devez vous soucier de la personne à côté de vous.

Comme nous le savons, tout le monde n’adoptera pas immédiatement cette notion, mais elle a constamment essayé de faire comprendre aux gens qu’ils devaient se préoccuper de la personne suivante. Parce que si la prochaine personne expérimente la libération, vous aussi pouvez en bénéficier. Et si une autre personne est enchaînée, vous ne pouvez pas vraiment profiter de la liberté.

Pour entendre le reste de la conversation, Cliquez ici.