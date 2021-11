Pourquoi la délocalisation augmente-t-elle dans les cabinets comptables après la pandémie ?

Covid-19 a causé plusieurs perturbations dans la constitution d’équipes et la gestion dans une grande variété de secteurs et d’entreprises. Bien que le pronostic général du recrutement offshore se soit amélioré, des doutes subsistent, notamment dans le contexte des cabinets comptables. Il existe plusieurs préoccupations, notamment si l’externalisation remplacerait essentiellement le personnel actuel ; préoccupation des clients ; et les niveaux de connaissances et de compétences des employés offshore. Il y a bien sûr le problème de la sécurité des données, car la comptabilité implique l’échange d’informations confidentielles.

La dotation offshore post-pandémique est devenue généralement acceptée par les cabinets comptables, au point que même les plus petites entreprises ont commencé à constituer leur équipe offshore. Les cabinets comptables ont fait un effort considérable vers la dotation en personnel à l’étranger.

Avant la pandémie, environ 6,2% des cabinets comptables utilisaient du personnel offshore, aujourd’hui le non. est passé à un énorme 41,3%. La pandémie a changé la façon dont les cabinets comptables développent des équipes offshore.

Les cabinets comptables sont désormais plus ouverts à l’embauche de personnel offshore, en particulier après COVID, et ils n’hésitent pas à informer leurs clients qu’ils utilisent la main-d’œuvre mondiale. La plupart des clients veulent un excellent service, une expérience positive et des services à un coût abordable. Et c’est l’état d’esprit du comptable, pas celui de son client.

Principales conclusionsL’embauche de personnel offshore par le biais d’entreprises offshore a bondi de 41% en 2020, les entreprises licenciant des employés américains à temps plein pendant les périodes de restrictions économiques de Covid-19. Le taux de chômage aux États-Unis variait de quelques chiffres à 14% entre T2 et T4 de 2020. Les demandes de renseignements entrantes adressées au personnel offshore des entreprises américaines ont augmenté en correspondance avec les périodes de verrouillage de Covid-19, avec une première vague de demandes de renseignements au T2 2020 et la deuxième vague de demandes de renseignements au T4. Une interview a rapporté que plus de la moitié des Les prospects entrants étaient des entreprises qui externalisaient le travail qui était auparavant effectué par du personnel interne.

Sondage PCPS : Trouver du personnel qualifié était en effet la principale préoccupation de la plupart des cabinets de CPA, selon le sondage PCPS 2019 sur les principaux problèmes des cabinets de CPA.

90% des cabinets comptables privilégient la sécurité des données et la qualité du personnel. La réponse à cela est de travailler avec le bon complice de délocalisation.

La délocalisation en comptabilité apporte un coup de pouce substantiel puisqu’elle permet de gagner du temps à tous les niveaux. La nécessité de plusieurs niveaux d’examen minutieux des états financiers diminue également. À la suite de la pandémie de Covid-19, la délocalisation n’est plus une « norme », mais plutôt un besoin. Ainsi, qu’une personne travaille à « Bangalore ou Boston », « Miami ou Mumbai », « New York ou New Delhi », les éléments clés incluent les capacités et l’expertise du personnel comptable, ainsi que les mesures pour assurer la sécurité des données.

La délocalisation des solutions de dotation en personnel peut être considérée comme un secteur qui était considérablement « en avance sur son temps », car il a insisté sur l’importance du travail à domicile et dans des endroits éloignés bien avant que le concept ne se généralise. Même lorsque le monde n’était pas prêt à passer d’une méthode de travail typique au bureau à un processus de bureau à domicile, les solutions de dotation en personnel à l’étranger ont aidé la notion en mettant l’accent sur les économies de temps et d’argent. La pandémie, en revanche, a simplement changé le facteur «facultatif» en obligatoire. On pourrait imaginer l’ampleur des pertes en termes d’emploi et d’activité économique si les entreprises ne mettaient pas en œuvre le travail à distance lorsque les restrictions de mobilité étaient imposées en raison de la pandémie.

Enquête CPE sur l’externalisation 2021

Presque tous les cabinets comptables et entreprises d’Amérique du Nord connaissent les termes « comptabilité à l’étranger » et « externalisation de la préparation des déclarations de revenus ». Il existe actuellement des centaines de ces entreprises dont le personnel travaille dans des endroits éloignés à travers le monde. Bien que ce concept ne soit pas nouveau, il a gagné en popularité au lendemain de la pandémie.

Pourquoi externaliser les services comptables ?

Comme vous le savez sans doute, le personnel offshore sont vos employés qui travaillent à distance depuis un autre pays. La dotation en personnel offshore offre de nombreux avantages, en particulier dans l’environnement actuel où le « travail à domicile » est devenu la norme :

Premièrement, il vous aide à augmenter votre main-d’œuvre facilement et rapidement sans frais généraux. Cela réduit le coût d’acquisition de personnel offshore de 75%, vous permettant d’économiser de l’argent tout en améliorant la rentabilité. Deuxièmement, vous avez le contrôle sur la qualité du travail car il est simple à surveiller et à évaluer car le personnel comptable offshore utilise la même technologie et les mêmes outils que vous utilisez.Enfin, vous pouvez choisir la personne qui correspond aux besoins de votre entreprise en termes d’expérience ou de qualification. Si vous n’êtes pas satisfait du personnel, vous pouvez le remplacer. Aussi simple que cela!