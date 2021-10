Pourquoi la demande de maisons à construire dans les régions du Royaume-Uni augmente

Il y a eu une croissance significative dans certaines parties du marché britannique de la construction à la location l’année dernière loin de Londres, car les modes de vie et les modes de travail des gens ont changé. Quelles sont les priorités des gens maintenant et où les investisseurs devraient-ils chercher ensuite ?

Le secteur de la construction pour la location, où les maisons construites à cet effet sont créées spécifiquement pour les locataires privés, a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Poussée initialement par les développements à Londres, la tendance s’est propagée plus loin et la capitale est maintenant dépassée par d’autres parties du pays.

Selon les derniers chiffres, il y a 63 950 logements achevés dans le secteur. Il y en a 42 000 autres en construction, avec un futur pipeline d’environ 99 500 logements construits en location au total.

La construction dans les régions du Royaume-Uni a récemment explosé, avec près de 12 000 nouvelles mises en chantier au troisième trimestre 2021. Alors que 19 projets ont commencé à construire des processus dans la capitale, 43 projets ont commencé la construction ailleurs. En particulier, Manchester, Brighton et Liverpool étaient des zones remarquables pour la construction de nouvelles constructions à louer, selon un rapport de Savills.

Centre-ville versus villes pendulaires

Pendant la pandémie, les comportements de certains locataires britanniques ont commencé à changer. Le fait que moins de gens faisaient la navette signifiait qu’ils pouvaient donner la priorité aux maisons avec un meilleur équilibre travail-vie personnelle et plus d’espace. Cela signifiait que de nombreuses personnes étaient plus que jamais attirées par les villes de banlieue en dehors des villes, et pour beaucoup, ces changements de mode de vie seront permanents.

Mais, selon Savills, les locataires commencent à revenir en ville. « Maintenant, avec le retour des étudiants et une main-d’œuvre jeune et mobile, la demande du centre-ville est revenue et les hubs de transport sont à nouveau une priorité », indique-t-il.

Le rapport Savills ajoute : « Le potentiel de travailler à domicile a élargi les ceintures de banlieue et il y a plus de choix que jamais pour ceux qui travaillent dans les plus grandes villes du Royaume-Uni. Cela a soutenu les taux de location pour les programmes de construction à loyer.

« Les programmes de Bristol ont suscité un énorme intérêt de la part des déménageurs de Londres, tandis que les appartements Grainger’s Gatehouse à Southampton ont loué jusqu’à 8 mois avant la date prévue et ont peut-être également bénéficié de l’arrivée des relocalisateurs de Londres. »

La forte croissance des loyers varie d’un pays à l’autre

Grâce à ces dynamiques changeantes, la croissance des loyers a été aux antipodes dans certaines régions du Royaume-Uni. Alors que certaines parties de Londres ont vu les prix de location baisser depuis mars 2020, la plupart des autres zones ont connu des augmentations. Le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest s’en sont particulièrement bien tirés.

Le graphique ci-dessous, fourni par Savills et Zoopla alimenté par Hometrack, illustre l’image depuis mars de l’année dernière.

Pourquoi investir dans la construction locative ?

L’une des particularités du marché de la construction pour la location est le fait que l’accent est mis sur le locataire. Contrairement à l’achat locatif traditionnel, les propriétés sont conçues pour un locataire type et ont donc plus à offrir. En conséquence, les locataires sont souvent prêts à payer plus pour les extras supplémentaires et sont susceptibles de rester plus longtemps car leurs besoins sont satisfaits par leur maison.

L’idée derrière un programme de construction pour la location pour la plupart des développeurs est de créer une communauté. C’est quelque chose qui peut faire défaut dans les zones à forte utilisation locative, où les gens peuvent aller et venir fréquemment. En plus de cela, ils sont souvent construits dans des emplacements de choix pour les travailleurs, y compris les villes de banlieue.

Les propriétés proposent parfois des contrats de location à plus long terme et des loyers prévisibles, ce qui est attrayant à la fois pour le propriétaire et le locataire. Il y aura aussi normalement des installations communes disponibles pour améliorer encore l’ambiance de la communauté. Cela pourrait inclure des espaces de travail partagés pour les travailleurs à domicile, ainsi que des gymnases et des terrasses sur le toit pour socialiser.

Les programmes sont normalement gérés par un service de gestion immobilière offrant sécurité et assistance. Pour l’investisseur, cela signifie souvent un investissement très manuel, ce qui peut être préférable.

BuyAssociation propose un certain nombre d’opportunités d’investissement dans l’immobilier locatif à travers le Royaume-Uni. Pour en savoir plus, contactez-nous ou parcourez certaines de nos offres en cours.