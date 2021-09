Pourquoi la demande de maisons de vacances gagne du terrain en Inde

On remarque qu’une grande partie des Indiens expatriés basés dans le Golfe ont investi dans les propriétés résidentielles en Inde au cours de la dernière année.

Le marché immobilier indien a connu des hauts et des bas au cours de la dernière décennie. Une vague de mouvements réglementaires tels que la démonétisation, la RERA et la GST autour de 2016-2017 ont contribué à donner un coup de jeune à ce secteur. Bien que certaines de ces étapes étaient indispensables, elles ont eu un impact sur les ventes. L’année 2017 a été extrêmement difficile car les ventes ont chuté à un nouveau plus bas de 100 000 unités, mais grâce au sentiment positif, le secteur a enregistré une bonne reprise au cours des années suivantes. Il était plutôt regrettable qu’au moment où les choses commençaient à se dessiner pour le secteur immobilier, cette pandémie ait frappé et secoué la croissance.

La pandémie de coronavirus, les fermetures et les restrictions de voyage ont tous eu un impact considérable sur le secteur. Cependant, le marché de l’immobilier résidentiel a fait preuve d’une grande résilience en 2021. Les secteurs qui ont bien performé au premier semestre sont le secteur résidentiel abordable et le segment du luxe.

L’une des principales raisons de l’augmentation de la demande dans les segments du luxe et des prix abordables peut être attribuée à l’évolution des besoins et de l’état d’esprit de la population. La pandémie et l’incertitude qu’elle a provoquée ont entraîné un désir croissant parmi les gens de posséder leur propre maison. Ceci, associé aux faibles taux d’intérêt offerts par les banques et aux réductions des droits de timbre sur certains marchés clés, a contribué à maintenir la demande dans le segment immobilier stable pendant cette période de test.

Au mois d’août également, le Comité de politique monétaire (MPC) de la RBI a décidé de maintenir le taux des prises en pension à 4 pour cent tandis que le taux des prises en pension a été maintenu à 3,35 pour cent. Ce stand accommodant contribuera à alimenter la croissance future du segment en gardant à l’esprit la saison des fêtes à venir.

Le rêve abordable

En cette période post COVID-19, c’est le segment du logement abordable qui a enregistré la croissance maximale. Selon les rapports de l’industrie, près de la moitié de la demande totale de logements sur le marché résidentiel primaire dans huit grandes villes concerne des appartements de deux chambres. Ces appartements se situent dans la fourchette de prix de Rs 45 lakh et sont les plus performants du segment.

Il existe diverses incitations qui sont fournies par le gouvernement pour aider à la croissance du segment du logement abordable. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, le gouvernement offre un certain nombre de subventions. L’une de ces subventions est une réduction des taux de TPS pour le segment des logements abordables. Pour les maisons dont le prix est inférieur à Rs 45 lakh, les taux de TPS applicables ont été réduits de 8 à 1 %.

L’autre extrémité du spectre

Il y a une autre convergence intéressante que cette pandémie a provoquée, qui se situe entre “l’immobilier de luxe” et la “qualité de vie”. Beaucoup de gens ont commencé à assimiler la qualité de vie à la vie de luxe. Ils ne veulent que le meilleur pour eux-mêmes et sont prêts à dépenser pour obtenir le meilleur de la vie. Il n’est donc pas surprenant de constater que dans cette phase post-pandémique, il y a eu une augmentation significative des acheteurs à la recherche de propriétés de luxe. Il a été noté qu’il existe une demande croissante parmi les acheteurs de maisons pour des bungalows, des villas, des fermes et des appartements spacieux.

En conséquence, les nouveaux lancements dans le segment du luxe se sont multipliés au premier semestre.

Selon les rapports de l’industrie, sur le nombre total de maisons lancées cette année, 17% appartenaient au segment du luxe. En comparaison, les maisons de luxe représentaient 9 % de l’ensemble des maisons construites en 2020.

Se concentrer sur le bien-être général

Les sondages montrent que les acheteurs de maison font maintenant un virage distinct vers l’investissement dans les maisons en tant qu’actifs à long terme. La maison servant de bureau, de salle de sport et même d’espace de loisirs, les acheteurs de maison envisagent des espaces plus spacieux. De plus, l’impact du virus COVID-19 a également ouvert la voie à des maisons plus grandes et bien ventilées et à des résidences secondaires. Au lieu de se concentrer sur l’achat de maisons à proximité de leur lieu de travail pour un trajet facile, les acheteurs de maisons s’intéressent aux environnements intérieurs sûrs, aux services mettant l’accent sur la santé et le bien-être et les maisons autonomes avec des espaces ouverts.

Le travail de la culture familiale étant la norme, les acheteurs de maison recherchent des endroits pittoresques. Ils recherchent des propriétés autosuffisantes dans des destinations de vacances telles que Goa, Alibaug, Kerala, Darjeeling ou Shimla. La raison derrière le choix d’une destination de vacances est que ces lieux permettent aux gens de laisser derrière eux l’agitation de la vie urbaine et de profiter du temps au bord de la nature.

Des conditions météorologiques favorables toute l’année, une connectivité facile, une meilleure qualité de l’air et une meilleure qualité de vie sont quelques-unes des qualités qui font de ces destinations un favori parmi les acheteurs du nouvel âge. De plus, ces endroits ne sont pas aussi densément peuplés que les métros et c’est un autre gros point positif pour les personnes à la recherche d’un logement dans le scénario post-COVID-19.

Un autre facteur qui pousse les acheteurs à envisager des maisons de vacances est qu’elles offrent un excellent retour sur investissement. Dans ce monde post-pandémique, les gens veulent des choix d’investissement prudents et les maisons de vacances offrent de meilleurs rendements au fil du temps que toute autre propriété commerciale ou résidentielle. Compte tenu des avantages qu’elles offrent, les maisons de vacances ont commencé à devenir un favori parmi la classe moyenne supérieure avertie des voyages, qui bénéficiait auparavant de vacances annuelles.

Le retour des investisseurs NRI

Une autre tendance intéressante observée dans cette phase post-pandémique est que les Indiens non-résidents (NRI) ont commencé à investir dans des maisons de luxe chez eux. On remarque qu’une grande partie des Indiens expatriés basés dans le Golfe ont investi dans les propriétés résidentielles en Inde au cours de la dernière année.

La dépréciation de la roupie indienne et les offres intéressantes proposées par les développeurs du pays sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les NRI ont commencé à considérer l’immobilier comme une excellente option d’investissement. La plupart d’entre eux envisagent des maisons de luxe spacieuses et modernes, qui sont soit des appartements 3BHK et 4BHK, soit des villas ou des maisons de vacances. Ce segment préfère les maisons plus grandes et plus luxueuses en raison du style de vie qu’ils apprécient dans le pays où ils séjournent. Ces acheteurs sont également extrêmement conscients des aspects de santé et donc des projets qui abordent ces problèmes ont le plus gagné l’année dernière.

À l’heure actuelle, le marché indien de la rénovation a été évalué à 200 milliards de dollars par le ministère du Logement et des Affaires urbaines (MoHUA). Le ministère s’attend en outre à ce que le secteur se développe à un rythme exponentiel dans les années à venir et devienne une industrie de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. Pour que la même chose se produise, le segment du luxe devra continuer à être un excellent moteur.

