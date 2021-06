Pourquoi la dent sucrée de Netflix a changé tant de détails de la bande dessinée, selon le créateur Jeff Lemire

Spoilers légers ci-dessous pour la série Netflix Sweet Tooth, alors soyez prévenu si vous n’avez pas encore regardé !

Sweet Tooth de Netflix est actuellement l’émission télévisée la plus populaire sur le service de streaming, et pour cause, car c’est une aventure épique et sombrement délicieuse. L’adaptation en direct se compare assez favorablement au matériel source du créateur de bandes dessinées Jeff Lemire, qui a été scénariste et consultant sur la série. Mais toute personne familière avec les bandes dessinées a probablement remarqué combien de changements ont été apportés à l’histoire originale.