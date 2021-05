Pourquoi la dernière bande dessinée de Star Wars pourrait être une grosse affaire pour la franchise

Les Sith Eternal ont-ils créé un clone de Luke Skywalker?

Une autre possibilité est que les Sith Eternal aient pris la main de Luke Skywalker et, croyez-le ou non, ont créé un clone de Luke Skywalker. Cela peut sembler ridicule, cliché et improbable, mais ceux qui ressentent cela ne savent évidemment pas qu’une version clone de Skywalker a déjà été créée auparavant. Oui, fans de Legends, je dis qu’il est certainement possible après cette bande dessinée de Dark Vador que “Luuke Skywalker” soit à nouveau canon.