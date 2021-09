Pourquoi la dernière rupture de Clare Crawley et Dale Moss semble permanente

La Bachelorette de la saison 16 et l’ancien joueur de football se sont brièvement séparés en janvier, et des rumeurs ont couru pour savoir si Dale Moss avait trompé Clare Crawley. Cependant, quelques semaines plus tard, le couple a été aperçu à nouveau en train de traîner. Ils se sont réunis et se sont réengagés, même s’ils étaient apparemment toujours en train de résoudre les problèmes qui les ont poussés à se séparer en premier lieu. Si l’un de ces problèmes est que Moss ne veut pas quitter New York, c’est un gros obstacle à surmonter, car Crawley ne serait probablement pas disposée à quitter sa mère, qui souffre de la maladie d’Alzheimer et est dans un établissement de soins en Californie.