Pourquoi la dernière saison de Last Man Standing a évité les histoires d’actualité et les épisodes d’événements

Ce qui ne veut pas dire que Last Man Standing a évité tous les sujets sensibles au temps au cours de ses neuf années à la fois sur ABC et Fox, puisque la série s’est davantage penchée sur l’humour politique dans les années avant de changer de réseau. Mais encore, une grande partie de cela est tombé dans des gags plus généraux de parti contre parti, par opposition à des blagues sur des incidents spécifiques impliquant des membres du Congrès qui ont été rejetés. De même, la sitcom ne s’est jamais vraiment concentrée sur la culture pop moderne pour ses blagues, à moins que l’on ne compte le fandom de bandes dessinées de Ryan et Kyle à cet égard, et je ne le fais pas.