Pourquoi la dernière saison de Supergirl peut faire la même erreur que Flash

Ce n’est pas une chose sûre que Supergirl se passera de cette façon, bien sûr. Kara et les Super Friends devront toujours se battre contre Nyxly pour les autres totems dans les prochains épisodes, il est donc possible qu’il y ait beaucoup plus de batailles à venir avant la finale de la série. Et qui sait, peut-être que l’équipe de rédaction de Supergirl a trouvé un moyen de créer un lien émotionnel entre Kara et Nyxly, et nous aurons un aperçu réel des deux personnages dans ces derniers épisodes. Ou cela pourrait être la version de Supergirl du combat de Barry avec la Speed ​​Force dans The Flash, qui s’est terminée avec des personnages vivant dans une dimension avec la Speed ​​Force, donc elle n’était pas seule. Croyez-moi, les fans de Supergirl ne veulent pas d’équivalent de cette histoire.