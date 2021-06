Pourquoi la dernière saison polarisante de Game Of Thrones aurait-elle pu être une bonne chose pour la franchise

La dernière saison de Game of Thrones en 2019 était sans aucun doute l’un des événements les plus attendus de l’histoire de la télévision moderne. Malheureusement, la fin de la dernière saison était pour le moins polarisante, avec la transformation abrupte de Daenerys en une reine folle et heureuse, Bran devenant le roi de Westeros, et plus encore. L’impopularité de la finale auprès de nombreux fans n’était certainement pas bonne pour la série elle-même, mais maintenant, plus de deux ans après le dernier épisode, il semble que la dernière saison polarisante aurait pu être bonne pour l’ensemble de la franchise.