Pourquoi la dernière tournée de Dove Cameron ne ressemblait à aucune de ses performances passées

« C’est vraiment, vraiment difficile d’être une artiste et de ne vouloir faire qu’une chose », a-t-elle déclaré. « Si vous êtes un artiste, vous voulez être créatif de toutes les manières possibles et il n’y a sûrement rien qui arrête personne de nos jours, alors affinez définitivement chaque métier qui vous intéresse, poursuivez tout ce qui vous appelle, mais jamais, jamais laissez quelqu’un vous dire que vous ne pouvez faire qu’une seule chose. »

Alors qu’il écrivait de la nouvelle musique et se préparait pour des projets d’acteur, notamment la série et le film d’action en direct Powerpuff Girls Good Mourning With U, Dove a proposé à E! News un aperçu exclusif de ses derniers spectacles.

« J’espère que les gens auront un sentiment d’autonomie », a-t-elle expliqué. « J’espère que vous vous sentirez comme le personnage principal pendant environ une heure et j’espère que vous vous sentirez plus connecté à vous-même parce que c’est vraiment tout ce qui compte dans cette vie, c’est que nous sommes connectés à nous-mêmes, à notre moi supérieur et à notre sentiment d’être en vie Nous nous sentons revigorés et prêts à repartir dans le monde pour plus d’aventures. »