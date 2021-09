Pourquoi la F1 snobe la star junior Piastri · .

Un sport n’est aussi durable que son gisement de futurs talents, et à cet égard, la Formule 1 n’est pas différente. En effet, sous le président de la FIA Jean Todt et Stefano Domenicali, président de la commission des monoplaces avant que l’Italien n’accepte le poste le plus élevé de la Formule 1, l'”échelle” a été rationalisée et mieux promue pour permettre théoriquement aux jeunes de gravir progressivement les échelons de la Formule 4 à F3 et F2 à F1.

La F3 et la F2 figurent toutes deux à l’affiche de la F1 et sont diffusées dans le monde entier pour présenter les meilleurs jeunes aux chefs d’équipe, aux sponsors et aux fans. Ces séries et d’autres attribuent des points de superlicence qui permettent à l’instance dirigeante et aux équipes de déterminer quand un pilote est prêt à être promu en Premier League – plus les points de superlicence accumulés sont nombreux, plus le pilote devrait être prêt. C’est la théorie.

Mais même les meilleurs escaliers ne sont d’aucune utilité si le premier échelon de l’échelle ne mène nulle part ailleurs qu’au ciel vide. Un certain nombre d’espoirs découvrent rapidement que s’il n’y a pas de sièges ouverts, même le plus riche en points de superlicence est aussi inutile que des pneus slicks lors d’une tempête à Spa. Cela dit, au moins Spa se tarit à un moment donné, alors qu’il est peu probable que le manque d’opportunités soit atténué de sitôt.

La F1 a apparemment pour mission d’interdire l’entrée de nouvelles équipes, après avoir conçu des frais anti-dilution de 200 millions de dollars à payer par les nouveaux arrivants et à répartir entre les équipes existantes. Ainsi, la F1 semble devoir rester à 20 cockpits jusqu’en 2026 au moins. Avec l’entrée en vigueur de la réglementation de la «nouvelle ère» de la F1 en 2022, des voitures de plus en plus complexes et des restrictions sur les tests, les équipes s’en tiennent à l’expérience plutôt que de donner une chance aux jeunes .

Le vainqueur de F3 Piastri peut succéder à Schumacher en tant que champion de F2. De plus, les règlements de F2 décrètent que le champion est par la suite exclu de la série. Ainsi, les meilleurs talents affrontent le plus vicieux des cercles : aucune chance d’acquérir la moindre expérience et aucune expérience F1 d’acquérir la moindre chance d’obtenir un siège, ne laissant aucune option monoplace à l’exception de l’IndyCar. À moins que vous n’ayez un milliardaire dans la famille ou que votre passeport exotique corresponde à un marché particulier.

Dans le processus, les champions se retrouvent au chômage et les talents secondaires sont promus. Il y a un argument selon lequel il en a toujours été ainsi ; qu’en F1, les dollars ont toujours compté pour plus que la capacité. Cependant, lorsque même des pilotes de l’académie très talentueux avec le soutien de Renault, Ferrari et Red Bull n’ont nulle part où aller, le sport s’est vraiment engagé dans une voie sans issue.

Comme cela est écrit, il reste exactement six mois avant le début de la saison 2022, mais il ne reste qu’un seul siège à pourvoir. C’est chez Alfa Romeo de Sauber, où Kimi Raikkonen, 41 ans, entré en F1 en 2001, se dirige vers la retraite. Jusqu’à cinq pilotes, allant du placement Alfa Romeo Antonio Giovinazzi au champion de Formule E Nyck de Vries au pilote chinois de F2 Guanyu Zhou, sont liés à la conduite.

Cependant, l’Australien Oscar Piastri, dont le record du championnat junior rivalise avec ceux de Charles Leclerc et George Russell, ne figure pas sur cette liste.

“Je pense que j’ai fait du bon travail en me plaçant dans une position assez privilégiée pour un siège de F1”, a déclaré le pilote de développement Alpine de 20 ans à Monza après avoir décroché la pole position pour l’épreuve principale de F2 du week-end. « J’ai remporté deux championnats d’affilée et [I’m] menant un tiers. Nous ne sommes encore qu’à mi-chemin de cette année F2, donc beaucoup de choses peuvent encore changer.

Mercedes a promu Russell en F1 après sa double victoire en titre “Mais tous les mouvements en F1 se produisent maintenant ou se sont déjà produits. C’est donc un peu décevant la façon dont cela se déroule parce que je ne sais vraiment pas ce que j’aurais pu faire de plus.

Piastri est en route pour un trio remarquable de titres consécutifs : après avoir remporté la Formula Renault Eurocup en 2019 et la série FIA ​​Formula 3 l’année dernière, il est en tête du classement de la Formule 2 après 15 des 24 courses. Il est soutenu par son compatriote et neuf fois vainqueur du Grand Prix Mark Webber, qui admet qu’il n’aurait pas atteint la F1 s’il n’avait pas bénéficié d’une pause de la part de l’équipe Minardi de Paul Stoddard, toujours sous-financée. Il y avait 11 équipes – et donc 22 voitures – sur la grille à l’époque.

“Parfois, le chronométrage en Formule 1 peut être un peu contre vous et finalement, il a été un peu victime de son propre succès en termes de vitesse à laquelle il est parvenu”, estime Webber.

« Quand vous avez un [super]licence et il n’y a pas de places, ce n’est évidemment pas très utile », a-t-il déclaré dans une interview exclusive. « 25 % du réseau sont maintenant des conducteurs lourdement financés, c’est donc comme ça actuellement. Mais il ne sera probablement pas plus élevé que cela à l’avenir, espérons-le.

« Ensuite, nous pouvons obtenir un [few] plus de gars qui arrivent avec le désir, la passion, l’intensité. Le sport doit chasser le [next] Leclerc, Verstappen, Norris, Russell. C’est la raison d’être du sport, ils veulent être là, ils veulent gagner et ce sont des individus qui se motivent eux-mêmes. C’est ce qu’est Oscar. il y a des jeunes [drivers] que je pense sont prêts pour la F1 et Oscar est certainement l’un d’entre eux.

Webber pense qu’un autre problème est le faible taux de rotation parmi ceux qui ont des sièges. “En Formule 1, il est parfois plus difficile de sortir que d’entrer”, suggère-t-il. « Nous voyons des pilotes, ils ne peuvent tout simplement pas partir et les équipes n’ont parfois pas tout à fait le courage d’aller chercher de jeunes talents [so] ils recyclent des gars qui ont ces 100 grands prix à leur actif.

L’ancien pilote Red Bull admet qu’ils ne peuvent pas rivaliser avec “l’argent qui est dans le pipeline” de jeunes pilotes talentueux. « Oscar n’a pas besoin de : il apporte la performance, il apporte le chronomètre, il apporte l’une des facettes clés. Et son niveau de maturité pour son âge est extraordinaire.

Sondage : Qui devrait embaucher Alfa Romeo pour s’associer à Bottas en 2022 ?“Nous savons [funding] pouvez le turbocompresser si vous avez huit chiffres, mais c’est quelque chose qu’Oscar n’a jamais eu et n’aura jamais, donc il devra y arriver avec son seul talent.

La grâce salvatrice pour Piastri pourrait être les plans de la F1 pour instituer la course obligatoire vendredi pour les recrues. Cela fournirait non seulement une expérience cruciale, mais pourrait (et devrait) permettre aux jeunes de briller le même jour dans le même kit sur la même piste que les pilotes réguliers.

« C’est une évidence pour Alpine », déclare Webber. “Si [Oscar] remporte le championnat, il est au chômage en course junior, il ne peut pas courir [in F2] bien sûr, mais il aura beaucoup de points de superlicence. Ce ne sera donc pas un problème.

C’est peut-être le cas, mais un champion de F2, quel qu’il soit une fois tous les points comptés, mérite sûrement plus que la course réglementaire du vendredi. Si la F1 espère avoir un avenir durable, elle a la responsabilité inhérente d’offrir de réelles opportunités à des talents tels que Piastri.

Le Premier ministre britannique Benjamin Disraeli a dit un jour : « Les jeunes d’une nation sont les dépositaires de la postérité. Cela vaut aussi pour la F1.

