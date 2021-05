Pourquoi la fatphobie et le dimensionnisme se jouent au théâtre ⋆ .

André Jordan avait 22 ans lorsqu’il a réservé une production en tournée de «Legally Blonde». L’acteur, occupant alors plusieurs emplois à temps partiel et n’ayant pas encore signé avec un agent, savait que ce rôle d’ensemble serait une étape précieuse dans sa carrière.

Il y avait une mise en garde, a déclaré l’agent de casting: “L’équipe de création aimerait que vous perdiez 15 à 20 livres avant de commencer les répétitions.”

Jordan ne grimaça pas à la demande. Au cours de l’audition, il a été demandé à lui et aux autres de retirer brièvement leurs chemises, car une scène de la comédie musicale les a sur scène sans aucune. «Je me suis dit:« Ils disent que pour moi, ils veulent que je sois sexy et que je sois à mon meilleur »», a-t-il rappelé au Times. “Je vais juste le faire.”

Après deux mois de régime intensif et d’entraînement, Jordan est arrivé à la première répétition et a vu que certains des autres acteurs n’avaient pas le physique susmentionné. Il s’avère que Jordan était le seul artiste à avoir spécifiquement demandé de modifier son corps. Bien que le concert ait été «une grande expérience professionnelle, psychologiquement, cela m’a amené à tomber dans un piège: penser que je dois être mince pour faire ce travail.»

Jordan faisait partie des nombreux artistes qui ont posté sur les réseaux sociaux en réponse à un article du New York Times – en particulier, une phrase qui, bien que factuelle, se lisait comme fatphobe. La phrase, qui a depuis été reformulée, a attiré l’attention alors que de nombreuses productions de Broadway se préparent à reprendre les performances après plus d’un an de fermetures de COVID-19.

«En tant qu’interprète qui a lutté pour toujours contre les troubles de l’alimentation, des choses comme celle-ci m’ont frappé au plus profond de mes insécurités», a tweeté Kathryn Gallagher, la star de «Jagged Little Pill». «J’espère que le public pourra comprendre si leurs artistes préférés ont peut-être augmenté la taille d’un pantalon.

«De nouveaux costumes devront peut-être être fabriqués ou achetés pour soutenir ces corps changeants qui nous ont gardés en sécurité pendant une pandémie mondiale. J’espère que nous apprendrons que nous n’avons pas besoin de respecter les normes corporelles auxquelles nous sommes si habitués dans ce secteur depuis si longtemps pour que l’art ait un impact.

Kathryn Gallagher, au centre, dans «Jagged Little Pill», s’est exprimée sur le sujet sur les médias sociaux.

(Matthew Murphy)

Comme de nombreux autres secteurs du divertissement, la diversité corporelle a toujours été l’exception plutôt que la règle de l’industrie. «Ce n’est pas différent des problèmes systémiques de savoir pourquoi les personnages par défaut sont généralement cis, blancs, hétéros et valides, même si ce n’est pas le cas dans le monde réel», a déclaré Jeffrey Lo, directeur de casting de TheatreWorks Silicon Valley qui est également un dramaturge et metteur en scène.

«Mais cela fait écho à ce que nous, en tant que société, avons été programmés pour penser à ce que sont la« beauté »et le« normal »», a-t-il poursuivi. «Étant donné que les auteurs d’une pièce n’incluent pas les spécifications corporelles dans leurs descriptions de personnages aussi souvent qu’on pourrait le penser, il appartient aux réalisateurs et directeurs de casting de démanteler ces perceptions tout en trouvant les bons interprètes pour l’histoire que nous racontons.

En particulier, le manque de diversité corporelle du théâtre musical «a été l’un des problèmes de troisième ordre de l’industrie pendant des décennies», a déclaré Ryan Donovan, chercheur en théâtre et auteur d’un prochain livre sur la politique corporelle du casting de comédies musicales contemporaines de Broadway.

«Lorsqu’il s’agit de rôles principaux emblématiques comme Cendrillon, Eliza Doolittle et Nellie Forbush, par exemple, ils sont rarement joués par quelqu’un en dehors d’un type de corps particulier. Cela devient cette chose auto-renforçante qui dit qu’il n’y a qu’une seule façon dont les acteurs peuvent regarder pour réussir.

La tristement célèbre idéologie d’un «corps de Broadway» – un terme qui suppose que la castabilité d’un artiste de scène est spécifiquement liée à sa taille – en est venue à renforcer «les idéaux imposés que nous imposons aux femmes d’être comme des femmes ou aux hommes d’être figurés par Adonis. », A tweeté Sean Patrick Doyle, ancien de« Kinky Boots ».

L’expression a même été vantée par les sociétés de fitness adjacentes au théâtre comme un outil de marketing, malgré le fait que «beaucoup des artistes que j’ai vus avec la meilleure endurance sont les plus grands de Broadway», a tweeté Nora Schell. «J’étais le plus lourd de ma vie quand je dansais à Broadway.»

Pour décourager la nécessité de réaménager les costumes au milieu d’une course, les contrats de performance peuvent inclure des clauses exigeant que les acteurs maintiennent un certain poids, surveillés via des pesées de routine. “Je comprends – c’est comme dire: ‘C’est le corps que j’avais lorsque vous m’avez réservé, donc c’est le corps que je garderai tout le temps que je serai dans le rôle'”, a expliqué Jordan, dont “Legally Blonde »Contrat contenait cette disposition.

«Mais il n’y a aucune marge de manœuvre pour savoir comment le stress ou d’autres facteurs peuvent faire varier la taille du corps, ou à quel point il est difficile de rester en bonne santé sur la route lorsque vous ne vous arrêtez vraiment qu’aux stations-service, tout en étant capable de vous présenter et de vous sentir à l’aise et confiant à propos du travail.

La communauté théâtrale de New York s’est réunie en avril pour protester contre le racisme et l’inégalité de l’industrie.

(Jamie McCarthy / .)

À l’instar de la lutte en cours contre le racisme et l’iniquité systémiques du théâtre, le dimensionnisme de longue date de l’industrie ne sera pas résolu du jour au lendemain. (D’autant que ces questions sont intersectionnelles; par exemple, Jordan était également le seul acteur masculin noir de cette tournée «Legally Blonde».)

Mais il y a de l’espoir: ce directeur de casting d’il y a 10 ans a depuis contacté Jordan et s’est excusé auprès de Jordan, qui n’a aucune rancune.

«Nous devons nous donner un peu de grâce à ce que nous avons fait avant cela – nous avons été complices parce que nous étions sous ce charme», a déclaré Jordan, qui fait ses débuts à Broadway dans la comédie musicale «Diana» plus tard cette année. «Oui, il y a des gens dans cette industrie qui sont coincés dans le charme, peut-être parce qu’ils en ont profité ou parce qu’ils ont peur de lâcher prise. C’est bon, certaines personnes ont juste besoin d’un peu plus de temps que d’autres.

«Mais je sais que nous pouvons tous faire cela ensemble», a-t-il poursuivi. «Nous ne nous accrochons pas à la façon dont les choses se sont passées auparavant, et nous ne lui en voulons pas non plus. Nous les utilisons comme exemples pour apprendre et ne pas revenir en arrière. »

