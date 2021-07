Pourquoi la Fed s’inquiète pour Tether | Invezz

Au lieu d’attaquer les crypto-monnaies traditionnelles pour leur volatilité comme la grande majorité des critiques des crypto-monnaies, la Réserve fédérale se concentre sur ses homologues apparemment ennuyeux et sûrs : les pièces stables. Écrit Zack Guzman de Yahoo Finance.

Tether, le roi des pièces stables, n’a que 5% de garantie en espèces

Tether (USDT/USD), dont la capitalisation boursière dépasse les 60 milliards de dollars, s’est avéré n’avoir que 5% de ses garanties en espèces après un règlement avec le bureau du procureur général de New York. La majeure partie de son portefeuille est constituée de titres de créance d’entreprise à court terme et de papier commercial, ce qui le rapproche d’un fonds du marché monétaire risqué.

Le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren, a déclaré à Yahoo Finance que ces fonds ont présenté des problèmes majeurs tout au long des récessions historiques.

L’histoire se répète-t-elle ?

Les investisseurs ont rapidement paniqué en 2008 et ont retiré leur argent de manière maniaque de l’un des plus grands fonds du marché monétaire. Les clients ont retiré près de 70 % du fonds Lehman de peur qu’il ne fasse faillite en seulement 24 heures.

Selon Rosengren, Tether est encore plus risqué que le fonds du marché monétaire moyen. Les fonds réglementés ne détiendraient pas d’actifs tels que des métaux précieux et des dettes d’entreprise à long terme. La croissance rapide de Tether en a fait l’un des plus grands détenteurs de papier commercial, présentant un risque sans précédent pour le système financier.

L’experte en cryptographie Caitlin Long, qui est entrée dans le monde des monnaies numériques après plus de deux décennies à Wall Street, estime que davantage d’efforts devraient être déployés pour réguler Tether et d’autres pièces stables. Elle a déclaré à Yahoo Finance :

“Je ne peux pas penser à un autre exemple où la Réserve fédérale a classé une entreprise comme un risque systémique potentiel avant qu’il n’y ait réellement un risque qui se soit réellement produit.”

Côté Tether, il y a l’assurance de la diversification du portefeuille. Cependant, les experts interrogés constatent que l’incertitude généralisée du marché et le rôle peu clair des plateformes de prêt cryptographiques non réglementées, qui influencent fortement le marché, présentent des risques rappelant la récession de 2008.

