Pourquoi la fin d’une éruption volcanique ne peut pas être prédite | La vie

La communauté scientifique ne s’accorde pas sur la fin de l’éruption du volcan La Palma, ce qui pourrait arriver dans les prochaines heures voire dans plusieurs mois.

Le 19 septembre, le volcan Cumbre Vieja sur l’île de La Palma a entamé une éruption historique qui ne s’est pas arrêtée près de deux mois plus tard, et les vulcanologues ne peuvent s’entendre sur le moment où il cessera d’émettre de la lave.

Et c’est que bien que les volcanologues soient assez précis lorsqu’il s’agit de prédire le début d’une éruption, les humains n’ont toujours pas les outils nécessaires pour prédire quand une éruption se terminera et c’est que la mesure du temps géologique est très capricieuse.

Vous devez vous fier à différentes déclarations d’experts pour essayer de vous faire une idée du moment où le volcan Cumbre Vieja s’éteindra temporairement, car ces types de volcans finissent par dormir pour se réveiller quelques années ou quelques décennies plus tard.

La glace polaire fond rapidement, principalement à cause du réchauffement climatique. Mais ce n’est peut-être pas la seule raison. Apparemment, au moins dans l’un des glaciers les plus menacés de l’Antarctique, il peut y avoir une autre raison : ce ne serait ni plus ni moins qu’un volcan actif.

Le plus logique est de penser qu’un volcan mettra fin à l’éruption dès que tout le magma disponible dans sa zone d’action sera épuisé, mais pour le moment il n’y a pas assez d’outils pour connaître parfaitement cet aspect. Des événements tels que la quantité de tremblements ou la température sous terre peuvent également être étudiés.

Un moyen assez évident est observer la quantité de magma sous pression dans le sol près du volcanEt si cette inflation se transforme en déflation, il serait logique de penser que c’est le signe que l’offre de magma s’épuise.

Le problème est que ce magma s’accumule près de la surface qui est sur le point d’entrer en éruption, mais à son tour l’approvisionnement en magma est alimenté par des roches en fusion provenant de plus en plus profond et provenant de différents processus tectoniques enracinés, et donc la chose est déjà plus compliquée.

Donc de manière générale, il serait très difficile de savoir si le volcan reçoit continuellement du magma supplémentaire ou si les réserves expireront tôt ou tardet.

Un autre aspect qui peut aider les volcanologues est la quantité et le type de gaz qui émane d’un volcan, qui fournit des indices sur la fin de l’éruption. Ainsi, si les instruments peuvent détecter une baisse de dioxyde de carbone, cela peut suggérer que l’éruption perd de son élan.

Et c’est que sans ce gaz, le magma ne flotterait pas et aurait du mal à entrer en éruption. Cependant, certains gaz comme le dioxyde de carbone sont difficiles à mesurer alors qu’ils existent déjà en abondance dans l’atmosphère.

Et c’est que lorsque les instruments et la communauté scientifique ne sont pas d’accord, il faut remonter dans l’histoire, et étudier la durée des éruptions volcaniques précédentes dans des volcans similaires.

De nombreux scientifiques semblent convenir que l’éruption d’un volcan peut durer jusqu’à cinq mois, mais cela pourrait aussi se terminer dans les prochaines heures, avec ce qui ne sont finalement que des hypothèses.