Pourquoi la finance décentralisée (DeFi) est-elle puissante ?

La finance décentralisée, c’est financer ce qu’Internet était de l’information. Qu’est-ce que cela signifie?

Avant Internet, l’information était fournie (et contrôlée) par de grandes institutions telles que les agences médiatiques, les universités et les gouvernements. Internet a tout changé en permettant à n’importe qui de créer/partager des informations, de les publier en ligne et de les rendre accessibles à n’importe qui dans le monde. Internet a changé le contrôle de l’information des individus et des institutions en un logiciel accessible à tous ceux qui souhaitent créer, partager ou apprendre.

La révolution Internet a fait du monde un endroit infiniment meilleur en créant des ressources permettant à chacun d’apprendre ce qu’il veut, en diffusant des informations qui aident les gouvernements, les entreprises et les individus à rendre des comptes, et en permettant aux gens de créer des entreprises et de gagner leur vie de nouvelles manières. Internet a créé des informations sans autorisation pour que quiconque y accède et en profite.

Avant DeFi, le système financier était entièrement contrôlé par de grandes institutions telles que les gouvernements et les banques. DeFi change tout en changeant le contrôle de l’accès aux services financiers des institutions aux logiciels. Plutôt que de s’appuyer sur un être humain, les services DeFi peuvent vérifier la situation financière d’un utilisateur (via ses informations sur la blockchain) à l’aide d’un logiciel et cette vérification peut permettre l’accès et l’activité dans les services financiers de DeFi.

DeFi supprime la subjectivité, l’inefficacité et l’erreur humaine du système existant, qui dépend des personnes, et le remplace par un logiciel. C’est incroyablement puissant et excitant.