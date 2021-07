Pourquoi la fonctionnalité la plus intéressante du Galaxy Z Fold 3 est la prise en charge du S Pen

in

Une fuite plus tôt cette semaine a gâché tout ce que Samsung avait prévu pour la prochaine conférence de presse d’été Unpacked. Nous avons vu des rendus d’aspect officiel du Galaxy Z Fold 3, du Flip 3, du S21 FE, du Galaxy Watch 4 et du Watch Active 4, ainsi que des nouveaux Galaxy Buds – enfin, encore une fois. Tous ces appareils ont déjà fui en détail, donc les fans de Samsung ne devraient pas être surpris. Nous savons déjà presque tout ce qu’il y a à savoir sur ces gadgets, en particulier les téléphones pliables phares. Une toute nouvelle découverte renforce l’idée que le Galaxy Z Fold 3 sera compatible avec le stylet S Pen. Cette fois, nous examinons une nouvelle liste FCC, ce qui est la meilleure confirmation à laquelle nous pouvons nous attendre pour le moment.

En tant que personne intéressée par le concept des téléphones pliables, j’ai suivi de près la série Fold. Le premier modèle n’a guère impressionné, avec ses mauvais choix de conception qui conduisent à des accidents d’affichage potentiellement mortels. Samsung a dû retarder le lancement du téléphone pendant près de six mois en 2019 pour corriger le design. Le Fold 2 a apporté des améliorations de conception supplémentaires destinées à améliorer la durabilité du téléphone. Nous avons une charnière qui pourrait empêcher les débris de pénétrer dans le combiné et un panneau en verre ultra fin (UTG) recouvrant l’écran OLED.

Avec le Fold 3, Samsung va “réparer” deux choses sur les téléphones pliables qui pourraient considérablement augmenter l’adoption. C’est la durabilité et l’abordabilité. La confirmation de la FCC que la prise en charge du S Pen arrive sur le Fold 3 a à voir avec le premier.

Pourquoi la prise en charge du stylet Fold 3 S Pen est la fonctionnalité la plus intéressante du téléphone

Même si vous ne prévoyez pas d’utiliser un stylet avec le Fold 3, la prise en charge du S Pen est une excellente nouvelle pour le pliable. Nous avons vu la fonctionnalité fuir depuis plus d’un an maintenant. Le pli 2 aurait dû prendre en charge l’entrée du stylet, mais le panneau UTG de première génération était trop fragile.

Cette couche de verre qui a amélioré la durabilité du Fold 2 était bien meilleure que le panneau en plastique du Fold d’origine. Mais le panneau UTG était trop mince pour son propre bien. Des accidents étaient encore possibles. Utiliser un stylet sur un tel écran n’est donc pas une bonne idée.

Les rumeurs ont dit que Fold 3 comporterait un panneau UTG plus durable. C’est toujours du verre pliable, mais il sera plus solide qu’avant. Ce verre pliable de deuxième génération peut prendre en charge le S Pen. Samsung a peut-être également apporté des modifications au stylet pour éviter d’endommager l’écran. La FCC révèle le nom du nouveau stylet. C’est S Pen Pro, et il est compatible avec plusieurs types d’appareils, y compris le Fold 3 inédit.

Le stylet lui-même n’est pas nouveau. C’est celui que Samsung a annoncé plus tôt cette année. Mais la liste confirme toutes les rumeurs jusqu’à présent.

C’est une nouvelle incroyable même si vous n’achetez pas de Samsung pliable

Si le nouveau verre UTG peut survivre au stylet, l’écran devrait être encore plus durable qu’avant. Juste comme ça, Samsung pourrait atténuer l’une de mes plus grandes préoccupations concernant les téléphones coûteux avec des écrans pliables.

Même si vous n’envisagez pas d’acheter le Fold 3 mais que vous voulez un pliable de la concurrence, la prise en charge du S Pen du Fold 3 est une excellente nouvelle. C’est parce qu’il ne veut pas seulement vendre plus de pliables que jamais. Les rumeurs disent que la société cherche à vendre des écrans pliables à d’autres fabricants de smartphones. L’entité la plus notable de cette liste est Google, qui fabrique son propre Pixel pliable.

Avoir le même écran OLED pliable Samsung de haute qualité avec le tout nouveau panneau UTG sur le dessus à l’intérieur des téléphones pliables de nouvelle génération est quelque chose à espérer.

N’oublions pas non plus qu’Apple explore déjà les iPhones pliables. Et Samsung est le principal fournisseur d’écrans pour iPhone.

Cela dit, les choses pourraient encore mal tourner avec les écrans pliables. Le nouveau panneau UTG non confirmé pourrait ne pas être aussi durable que nous le souhaitons. L’utilisation réelle du Fold 3 nous dira exactement à quel point le verre est résistant et si le S Pen peut l’endommager. Malgré tout, des rumeurs ont dit que Samsung prévoyait d’autres changements de durabilité pour les nouveaux pliables. La liste comprend de meilleurs joints qui donneraient aux téléphones une meilleure protection contre l’infiltration d’eau et de poussière.

Samsung dévoilera le Fold 3 le 11 août, selon des fuites récentes.

