Pourquoi la Fondation VeChain a rencontré des représentants du gouvernement chinois

Par le biais de son compte Twitter officiel, la Fondation VeChain a confirmé une réunion avec des représentants du gouvernement de trois grands districts chinois. Des représentants de Shanghai, Changing et Huangpu ont visité le bureau de l’organisation à Singapour.

Selon le rapport de la VeChain Foundation, des représentants de la plate-forme blockchain d’entreprise et des gouvernements ont parlé de “collaborations transformatrices potentielles”. L’organisation a affirmé être “toujours prête” à aider tous les secteurs, des entreprises privées aux gouvernements.

Un rapport distinct publié par le site Web chinois ChainNews affirme que le directeur adjoint du district en mutation, Pan Min, a “à plusieurs reprises” loué la technologie et le développement commercial de VeChain.

La réunion a été suivie par le Dr Ziheng Zhou, scientifique en chef de la technologie VeChain, Bing Wang, directeur des ressources humaines, Yiyun Xia, directeur du marketing et des relations publiques, et Diyun Gong, assistant exécutif du PDG.

Du secteur public, la réunion a réuni des membres des Comités de la construction, du commerce, de la science et de la technologie et de la promotion des investissements directs avec d’autres responsables gouvernementaux.

Ils ont été chargés d’expliquer les cas d’utilisation, leurs modèles commerciaux et comment VeChain peut faire une différence dans le secteur des entreprises. Au cours de la réunion, les participants ont également discuté de la manière dont les produits basés sur VeChain ont contribué à compenser l’impact de la pandémie de Covid-19 et du potentiel de la plate-forme à fournir des incitations pour stimuler un écosystème à faible émission de carbone.

Cette plate-forme a connu un essor en Chine, selon un rapport de la chaîne de télévision d’État Shanghai Media Group (SMG). Cette chaîne d’information a rendu compte du rôle de VeChain dans un plan national de 5 ans visant à développer ses capacités de blockchain.

Après le krach du marché des crypto-monnaies, certains altcoins sont disponibles avec une « remise », comme l’ont dit des investisseurs optimistes. Un rapport publié par le Nasdaq intitulé « 7 Altcoins à faible coût qui ont encore un potentiel solide en 2021 » répertorie VeChain, Bitcoin, Cardano, Ethereum et d’autres dans ce classement.

Le rapport cite une thèse de l’universitaire Pietro Palamara de l’École d’ingénierie industrielle et de l’information de l’Université polytechnique de Milan, en Italie. Cet universitaire a déclaré ce qui suit :

Vechain est une plateforme de blockchain autorisée basée sur la blockchain Ethereum, elle a été développée par la société chinoise BaaS BitSe, basée à Shanghai et fondée par d’anciens dirigeants d’IBM, Louis Vitton et Alibaba. Les développeurs de Vechain visent à éliminer complètement la menace du marché des produits contrefaits, en utilisant les potentialités des contrats intelligents et de la technologie blockchain.