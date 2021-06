Pourquoi la Formule 1 devrait-elle être une impasse ?

Les équipes de Formule 1 ont non seulement recruté les meilleurs pilotes de monoplace au monde, mais ont également créé des programmes de développement pour aider à identifier, développer et nourrir les jeunes talents dans l’espoir de les promouvoir à un pilotage à temps plein.

Le plus réussi de ces programmes a sans doute été l’équipe junior Red Bull, dirigée par Helmut Marko, avec des pilotes tels que Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly et Max Verstappen.

La plupart des équipes de F1 ont des programmes de développement de pilotes soutenant les jeunes talents à travers les séries d’alimentation établies, y compris, mais sans s’y limiter, F2, F3, Super Formula et, surtout, le karting.

En 2021, le programme de développement Ferrari compte deux pilotes en F2 et deux en F3, Alpine en a trois en F2 et deux en F3, Red Bull en a trois en F2 et trois en F3, Williams en a trois en F2, Mercedes en a un en F3 et Sauber en a un dans F2 et F3 respectivement. Il est intéressant de noter que le programme de développement des pilotes de Sauber soutient également sept jeunes pilotes dans leurs efforts en karting.

Les programmes de développement des pilotes identifient et intronisent souvent les jeunes talents à un très jeune âge, et il n’est pas rare qu’ils soient recrutés au début de l’adolescence, ou plus tôt, alors qu’ils sont encore en karting.

Un jeune pilote qui passe du karting par les voies conventionnelles acceptées à la F1, y compris la F3 et la F2, peut cumuler des millions de dollars investis, même s’il n’atteint pas l’objectif de cette F1 tant convoitée.

Avec un siège dans l’équipe senior de F1 toujours la cible, les opportunités sont extrêmement limitées étant donné que la grille de F1 actuelle a une capacité limitée de 20 inscriptions seulement. Cependant, non seulement le nombre de positions de course en première ligne est limité, mais la F1 moderne est réglementée de telle manière que même l’apprentissage traditionnel de pilote d’essai n’est plus possible.

La F1 est un sport unique et d’élite dans le sens où les championnats du monde des pilotes et des constructeurs sont le sommet absolu et il n’y a pas de deuxième niveau. Pour un jeune pilote prometteur qui aspire à atteindre la F1, le chemin peut finalement être une route vers nulle part.

La réalité brutale d’un sport aussi élitiste et coûteux est la vérité que le talent seul n’est pas le seul déterminant pour atteindre l’objectif de courir en F1. Les finances, l’image de marque et les circonstances sont tout aussi importantes pour obtenir ce contrat offrant le privilège de conduire en colère l’une des machines les plus rapides du monde toutes les deux semaines.

Dans la F1 contemporaine, il y a toujours une surabondance de talents valides en marge de l’industrie de la F1 et il est triste que beaucoup soient perdus pour le sport simplement parce que, comme mentionné ci-dessus, les étoiles ne se sont pas alignées.

Faut-il que les opportunités au niveau élite des courses de roues ouvertes soient si limitées ?

Alors que la F1 est la première catégorie et le sommet de la course automobile, doit-elle être une impasse pour ceux qui n’y parviennent pas ou ceux qui l’ont fait mais n’ont pas tout à fait réussi ?

D’autres séries de roues ouvertes de niveau élite existent, mais elles servent à des fins spécifiques qui ne sont pas pertinentes pour un pilote qui aspire toujours à atteindre la F1 ou à celui qui essaie de revenir. Par exemple, la F2 est une série feeder et l’IndyCar et la Super Formula sont par définition des championnats purement nationaux.

Une solution pourrait être de modifier le règlement sportif de la F1 afin qu’une inscription soit de trois voitures, à l’exception du fait que la troisième voiture est réservée aux débutants. Naturellement, cela pose des problèmes en raison du plafonnement des coûts d’exploitation qui a été inscrit dans les règlements par la FIA, et la structure des points du championnat devrait être réévaluée. L’un des avantages de cela serait que cela obligerait toutes les équipes à adhérer de manière égale à l’idée de nourrir les jeunes talents et d’offrir des opportunités.

Une autre idée qui mérite d’être envisagée est la création d’une compétition d’élite de roues ouvertes de deuxième niveau au niveau mondial. La mise en garde est qu’il ne s’agit pas de F1. Une série de spécifications uniquement pour les pilotes de niveau élite qui ont obtenu un score minimum de points de super licence dans une monocoque avec une transmission spécifique sur des pneus spécifiques avec une force d’appui et des niveaux de puissance de niveau F1 comparativement plus élevés avec des coûts d’exploitation nettement inférieurs à ceux de la F1.

L’intention stratégique de la série serait de fournir une compétition de roues ouvertes de niveau élite à ceux qui aspirent à concourir en F1, ou à revenir en F1, et qui ont déjà emprunté les voies acceptées. La série pourrait soutenir les Grands Prix pour maximiser l’exposition aux équipes.

Par définition pure, la F1 est exclusive. Le montant d’argent requis et les opportunités offertes aux pilotes pour atteindre la F1 seront toujours limités.

Cependant, la F1 doit-elle être une impasse pour ceux qui sont en marge. Très probablement, la F1 n’a pas besoin de donner une seule chance, et pas plus. Il existe de nombreuses autres options dignes de discussion.

