Pourquoi la frénésie d’achats de Microsoft et le manque d’attention réglementaire ne sont pas entièrement une coïncidence

Quatre des cinq plus grandes acquisitions de Microsoft à ce jour – y compris l’accord Nuance en cours de 19,7 milliards de dollars – ont eu lieu au cours des quatre dernières années.

L’accord en attente de 19,7 milliards de dollars de Microsoft pour acheter Nuance Communications est le dernier en date de ce qui est devenu une virée shopping pour la société de Redmond, Washington.

La stratégie semble avoir attiré l’attention de tout l’univers technologique à une exception notable près: les régulateurs fédéraux.

Cela ne peut pas être dit chez Amazon, Google, Facebook et Apple, car les quatre autres des cinq grands géants de la technologie font désormais face à différents niveaux de contrôle antitrust et anticoncurrentiel tandis que Microsoft récupère les entreprises à un rythme record.

Si l’accord Nuance est approuvé avant le 30 juin, cet exercice sera probablement le plus important pour Microsoft en termes de dépenses d’acquisition, dépassant les 26,9 milliards de dollars dépensés en 2017 lors du rachat de LinkedIn. Microsoft a conclu son accord de 7,5 milliards de dollars pour acheter ZeniMax Media le mois dernier; serait en discussion pour acheter Discord; a montré de l’intérêt pour Pinterest; et a fait une offre pour TikTok l’automne dernier.

Et d’autres accords pourraient être en cours.

«À notre avis, Microsoft est sur le chemin des fusions et acquisitions au cours des 12 à 18 prochains mois et Nuance pourrait être la première étape vers un appétit accru pour les transactions en 2021», a écrit Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, dans un rapport lundi.

Microsoft disposait de 132 milliards de dollars en trésorerie et en placements à court terme en décembre. Dans son propre rapport, Moody’s a déclaré que l’acquisition de Nuance «aura un effet minimal sur les mesures de liquidité et de crédit de Microsoft».

Quatre des cinq plus grandes acquisitions de Microsoft à ce jour – LinkedIn (26,2 milliards de dollars); GitHub (7,5 milliards de dollars); ZeniMax (7,5 milliards de dollars); et Nuance – a eu lieu au cours des quatre dernières années. CNBC a noté que sur les cinq géants, seul Amazon a dépensé plus de 5 milliards de dollars pour une acquisition au cours des cinq dernières années (Whole Foods).

Le manque d’attention fédérale n’est pas entièrement une coïncidence, ont déclaré des experts. Microsoft, bien sûr, y est déjà allé. Et peut-être a-t-il appris une ou deux choses, a proposé le professeur Margaret O’Mara, historienne de l’Université de Washington et experte de la montée en puissance des grandes technologies aux États-Unis.

Une différence est que depuis 2000, Microsoft a soigneusement construit des alliances à Washington DC, a-t-elle déclaré. Et il a une histoire beaucoup plus profonde avec les régulateurs (que les quatre autres) en conséquence. «Microsoft sait ce qu’il fait et le message de (PDG) Satya Nadella sur la non-vente de données devrait définitivement trouver un écho auprès des législateurs», a déclaré O’Mara.

Le président de Microsoft, Brad Smith, aurait conseillé les législateurs du sous-comité antitrust avant une audience antitrust du Congrès l’année dernière où le PDG d’Amazon Jeff Bezos, le PDG d’Apple Tim Cook, le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le PDG de Google Sundar Pichai ont témoigné – mais pas Nadella.

Mais, a noté O’Mara, le manque de connaissance publique de l’examen ne signifie pas qu’il n’y en a pas. Et aussi, il est possible que la société cible des achats qui n’entraînent pas de domination du marché et des enquêtes antitrust ultérieures. «(L’accord Nuance) n’est pas un jeu de monopole clair», a-t-elle déclaré.

Microsoft prévoit d’utiliser la technologie de reconnaissance vocale et d’intelligence artificielle de Nuance pour renforcer ses initiatives en matière de soins de santé. D’autres géants tels qu’Amazon et Google se sont lancés dans le secteur de la santé, mais n’ont pas encore généré de revenus significatifs.

Microsoft a payé 7,5 milliards de dollars ou plus sur trois acquisitions – Nuance serait la quatrième – avec Satya Nadella comme PDG. (Photo . / Kevin Lisota)

Nadella a déclaré que l’accord Nuance porterait le marché adressable total de la société dans le secteur de la santé à près de 500 milliards de dollars. Il a également noté des applications pour la technologie de Nuance au-delà des soins de santé, telles que l’IA d’entreprise et la sécurité biométrique.

Ives a qualifié l’accord Nuance de «logique stratégique» et a déclaré qu’il ne s’attend à aucun obstacle réglementaire majeur pour Microsoft.

«Dans un environnement dans lequel ses frères FAANG sont à la hauteur de leurs yeux dans le contrôle réglementaire antitrust à la fois dans le Beltway et à Bruxelles, Microsoft (qui a déjà vécu son traumatisme réglementaire dans les années 1990 / début des années 2000) se trouve désormais dans une position enviable pour être en «mode offensif» lorsqu’il s’agit d’étendre son empreinte de fusions et acquisitions dans le cloud », a écrit Ives. «Nous pensons que MSFT examinera à la fois des accords spécifiques à la verticale et des accords potentiels liés au CRM pour étendre sa plate-forme cloud à l’avenir.»

Microsoft a eu une histoire mouvementée avec des acquisitions majeures. En 2012, la société a pris une dépréciation de 6,2 milliards de dollars, en grande partie liée à aQuantive, qu’elle a admis à l’époque ne fonctionnait pas comme prévu. En 2015, Microsoft a supprimé 7800 emplois et a pris une charge de 7,6 milliards de dollars liée à son acquisition de l’activité smartphone de Nokia.

LinkedIn et GitHub semblent plus prometteurs, Microsoft appliquant une stratégie différente: utiliser ses vastes ressources pour suralimenter les entreprises qu’il acquiert, puis se retirer.

S’exprimant sur CNBC, le cofondateur de Linkedin et membre du conseil d’administration de Microsoft, Reid Hoffman, a souligné «à quel point Satya et son équipe réussissent à intégrer les entreprises, à la fois sur le plan opérationnel et culturel».

«Ils ont fait un excellent travail avec LinkedIn et GitHub», a-t-il déclaré. «On peut être très positif sur ce à quoi ressemblera cette intégration avec Nuance.»